Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ 'bom tấn' 26/06/2026 11:42

Man City đã đạt được thỏa thuận với Nottingham Forest để chiêu mộ Elliot Anderson với giá 116 triệu bảng Anh, chỉ thấp hơn một chút so với kỷ lục chuyển nhượng của Anh. Nottingham Forest đã tỏ ra cứng rắn trong những tuần đầu của kỳ chuyển nhượng mùa hè và quyết tâm thu về nhiều hơn 125 triệu bảng Anh, số tiền chuyển nhượng kỷ lục bóng đá Anh đưa Alexander Isak từ Newcastle đến Liverpool mùa hè năm ngoái.

Tờ Athletic (Anh) đưa tin Manchester City, sau khi bị Nottingham Forest từ chối lời đề nghị đầu tiên, cuối cùng đã đạt được thỏa thuận trị giá lên tới 116 triệu bảng Anh trả trước để mua Anderson. Đội bóng Premier League đã coi cầu thủ 23 tuổi này là mục tiêu hàng đầu của họ trong mùa hè này và, bất chấp mức giá khổng lồ của Anderson, họ vẫn không hề nản lòng.

Kỷ lục chuyển nhượng của chính Man City là 100 triệu bảng Anh mà họ đã bỏ ra để chiêu mộ Jack Grealish vào năm 2021, nhưng giờ đây họ sẽ vượt qua con số đó để có được Anderson. Anderson đã được phép tiến hành kiểm tra y tế tại New York (Mỹ) vào hôm nay 26-6 (giờ địa phương), và thương vụ vẫn còn phụ thuộc vào việc đạt được thỏa thuận về các điều khoản cá nhân.

Anderson (giữa) đang cùng tuyển Anh dự World Cup 2026. ẢNH: FA

Anderson hiện cùng tuyển Anh ở Mỹ tham dự World Cup 2026. HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh từng tuyên bố ông sẽ không ngăn cản các cầu thủ của mình hoàn tất các vụ chuyển nhượng trong thời gian diễn ra World Cup.

Anderson gia nhập Nottingham Forest vào năm 2023 với giá 35 triệu bảng Anh từ Newcastle. Kể từ khi chuyển đến Nottingham Forest, anh đã không ngừng tỏa sáng và luôn được kỳ vọng sẽ mang về một khoản lợi nhuận khổng lồ cho CLB. Anderson có trận ra mắt đội tuyển Anh vào tháng 9 năm ngoái và đá chính cả hai trận đấu tại World Cup cho đến nay - thi đấu cùng với Declan Rice trong các trận gặp Croatia và Ghana và nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò đó trong trận gặp Panama vào chủ nhật.

Man City đang bước vào kỷ nguyên hậu Pep Guardiola với Enzo Maresca được kỳ vọng sẽ trở thành HLV trưởng mới tại Etihad. Anderson được xem là phù hợp với hệ thống của Man xanh. Man City cũng nhận thức được việc Rodri, hiện đã 30 tuổi, liên tục được liên hệ với Real Madrid và anh có thể cân nhắc tương lai sau khi hợp đồng hết hạn.

Manchester City đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một tiền vệ trung tâm phù hợp cho đội hình trong những năm gần đây. Kalvin Phillips là một ví dụ điển hình. Anh là cầu thủ người Anh được đánh giá cao đã chuyển đến Manchester nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân do không thể cạnh tranh với Rodri.

Tuy nhiên, với việc những cầu thủ như Bernardo Silva ra đi, Anderson được kỳ vọng sẽ đóng vai trò rất quan trọng khi Manchester City tìm cách đảm bảo quá trình chuyển giao suôn sẻ sau khi HLV lừng danh Pep Guardiola rời đi.