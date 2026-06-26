Ronaldo, Messi và vụ bê bối Powerade 26/06/2026 07:09

Vòng bảng World Cup 2026 cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết và cuộc cạnh tranh thực sự đã bắt đầu. Sau hai tuần, World Cup đang bước vào vòng đấu cuối cùng. Bây giờ, chúng ta cùng điểm qua bốn khoảnh khắc hay nhất và bốn khoảnh khắc tệ nhất tại World Cup 2026 đến lúc này.

Phản ứng của Ronaldo

“Tôi đã trở lại! Tôi đã trở lại!”, Việc ghi được vài bàn thắng vào lưới Uzbekistan có phải là minh chứng cho phong độ đỉnh cao hay không vẫn còn là điều đáng bàn, nhưng không thể phủ nhận việc Cristiano Ronaldo ám ảnh với thành tích của bản thân và của cả đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bị chỉ trích dữ dội sau trận đấu đầu tiên mà Bồ Đào Nha hòa Congo 1-1, Ronaldo đã đáp trả đầy mạnh mẽ bằng cú đúp trong trận đấu thứ hai được thực hiện một cách điêu luyện và phản ứng của anh thì đầy vẻ tự mãn. Nhưng Ronaldo là một cầu thủ đã khoác áo đội tuyển quốc gia 230 lần.

Sự cống hiến hết mình của Ronaldo cho sự nghiệp quốc gia xứng đáng nhận được lời tán dương tuyệt đối, bất kể bạn nghĩ gì về cái tôi của anh.

World Cup 2026 thu hút sự chú ý lớn khi Ronaldo và Messi vẫn hiện diện. ẢNH: MIRROR/GETTY

2. Thất bại lớn đầu tiên của VAR

Nếu bạn muốn tìm bằng chứng ủng hộ lập luận các quan chức FIFA ưu ái những đội tuyển mạnh, thì việc trọng tài chính và VAR không cho Ghana hưởng quả phạt đền khi Ezri Konsa lao vào Prince Adu theo "kiểu võ thuật" là bằng chứng không thể chối cãi.

Hãy tưởng tượng nếu một cầu thủ người Ghana phạm lỗi tương tự với Harry Kane. Điều khó hiểu không kém là phản ứng của các bình luận viên, Alan Shearer và Guy Mowbray đều nói đó không phải là phạt đền. VAR dường như đã hoạt động tốt, nhưng đây là một trường hợp ngoại lệ.

3. Cảm ơn Cape Verde

Vẫn chưa có kết luận cuối cùng về việc liệu World Cup với 48 đội tham gia có phải là một giải đấu tốt hơn hay không, nhưng ngay cả những người chỉ trích gay gắt nhất về thể thức mở rộng của World Cup cũng không thể phủ nhận cảm xúc mới mẻ về việc Cape Verde góp mặt trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới.

Không bằng lòng với trận hòa không bàn thắng trước Tây Ban Nha, đội tuyển đến từ hòn đảo nhỏ này sau đó đã ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup, nhờ công của Kevin Pina. Đó là bàn thắng vào lưới Uruguay, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Marcelo Bielsa và 2 lần vô địch World Cup. Cape Verde sau đó xuất sắc cầm hòa Uruguay 2-2.

Đó là hai khoảnh khắc mà vòng bảng của bất kỳ kỳ World Cup nào cũng cần đến.

4. Powerade Time Out - đỉnh điểm của sự lố bịch

Tờ Mirror (Anh) bình luận, FIFA chắc chắn sẽ rất vui mừng với khoản tiền quảng cáo ước tính khoảng 250 triệu đô la. Tuy nhiên, giờ nghỉ giải lao để uống nước – hay còn gọi là Powerade Time Out ở Mỹ – là đỉnh điểm của sự lố bịch trong trận đấu giữa Anh và Ghana khi ngay trước đó là một quãng dừng dài để điều trị chấn thương cho Jordan Ayew và Reece James sau một pha va chạm. Trong thời gian đó, có rất nhiều cơ hội để 2 đội nghỉ ngơi uống nước.

Khoảng nghỉ uống nước vẫn còn nhiều tranh cãi. ẢNH: AMA

5. Những khoảnh khắc xuất sắc nhất của Messi

Tầm nhìn của Lionel Messi là cốt lõi của pha bóng đó, sự quyết tâm của anh là cốt lõi của pha bóng đó, tài năng thiên bẩm của anh là cốt lõi của pha bóng đó. Nếu có cơ hội, hãy xem lại bàn thắng thứ hai của Lionel Messi - bàn thắng thứ năm của anh trong hai trận đấu đầu tiên của Argentina - vào lưới Áo.

Pha dứt điểm đó có thể không được đưa vào bất kỳ đoạn phim tổng hợp những pha bóng hay nhất sự nghiệp, nhưng đường chuyền và pha chạm bóng trước khi Messi ghi bàn thắng thứ 18 tại vòng chung kết World Cup chính là phong cách đặc trưng của anh.

Messi trông vẫn phong độ như hồi còn ở Barcelona .

6. Hãy lược bỏ những nghi thức rườm rà không cần thiết

Nếu Djed Spence quyết định không bắt tay với ai đó, đó là quyền của anh. Trong buổi lễ làm thủ tục trước trận đấu giữa Anh và Ghana, hậu vệ của Spurs Spence đã không bắt tay Thomas Partey.

Việc các cầu thủ làm thủ tục bắt tay trước trận đấu được FIFA xem là "hướng đến người hâm mộ và tạo ra sự đoàn kết, Fair Play", nhưng nó vô nghĩa với các cầu thủ trên sân. Hãy mau ra sân và bắt đầu trận đấu đi.

7. Siêu dự bị của World Cup

Undav là siêu dự bị tại World Cup 2026. ẢNH: NURPHOTO

Những ngôi sao lớn đã thống trị vòng đấu đầu tiên và thứ hai World Cup 2026 - Lionel Messi, Erling Haaland và Kylian Mbappe đã thể hiện phong độ xuất sắc ngay từ rất sớm.

Nhưng World Cup thường xuất hiện những ngôi sao bất ngờ và Denis Undav là một trong số đó. Cho đến nay, không cầu thủ nào tạo được ảnh hưởng lớn hơn Undav, anh vào sân từ băng ghế dự bị và ghi hai bàn thắng, giúp Đức giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà .

Undav chỉ thực sự trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở tuổi 23 và có một quãng thời gian không mấy nổi bật tại Brighton. Nhưng anh là một người dễ mến, từng nói sở thích ăn kebab đã cản trở sự tiến bộ của mình. Undav đang rất hào hứng với World Cup lần này.

8. Những ngôi sao trên khán đài

Trong trận đấu giữa Ghana và Anh, máy quay truyền hình liên tục lia đến những chỗ ngồi hạng sang. Và ở đó, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang ngồi cùng với việc cựu danh thủ John Terry và Mark Bullingham, giám đốc điều hành của Liên đoàn bóng đá Anh, ngồi phía sau ông.

Có lẽ các nhà sản xuất truyền hình nhận thấy những nhân vật VIP ngồi trên khán đài mang lại nhiều sự giải trí hơn những người ở dưới sân. Nhưng dù vậy, việc cứ giới thiệu ai đang xem trận đấu đã trở nên nhàm chán và vô nghĩa. Hãy tập trung vào nhân vật chính, các cầu thủ ở trên sân.