MU nhận được tin vui lớn từ Real Madrid 24/06/2026 10:41

MU đang nhắm đến việc chiêu mộ tiền vệ Aurelien Tchouameni của Real Madrid trong mùa hè này nhằm cải tổ tuyến giữa sau sự ra đi của Casemiro. Trong khi đó, Real Madrid được cho là sẵn sàng chấp thuận để tuyển thủ người Pháp ra đi, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Ưu tiên hàng đầu của MU trong mùa hè này là cải tổ tuyến giữa, đặc biệt là sau khi Casemiro rời đi do hết hạn hợp đồng. Theo nhà báo Gianluigi Longari của SportItalia, cơ hội chiêu mộ Tchouameni của MU đã được củng cố khi Real Madrid sẵn sàng cho phép cầu thủ 26 tuổi người Pháp rời Santiago Bernabeu mùa hè này. Tuy nhiên, bài báo cũng cho biết Tchouameni muốn ở lại với đội bóng lớn của La Liga.

Tiền vệ gần đây nhất rời Real Madrid để đến Manchester United là Casemiro, người đã giành được Carabao Cup và FA Cup trong thời gian thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford. Cuối tuần qua cũng có thông tin cho rằng HLV mới của Real Madrid, Jose Mourinho, đã nhắm đến ngôi sao của Chelsea Enzo Fernandez như mục tiêu hàng đầu ở vị trí tiền vệ.

Tchouameni đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, để thương vụ thành hiện thực, Real Madrid cần phải bán Tchouameni để tạo nguồn vốn và dọn chỗ cho sự xuất hiện của cầu thủ người Argentina. Khi được hỏi về khả năng Tchouameni chuyển đến Old Trafford, cựu tiền vệ của MU Nicky Butt đề cập đến việc Tchouameni xô xát với người đồng đội Federico Valverde trên sân tập của Real Madrid, "Tôi sẽ không ngần ngại đưa Tchouameni về vì tinh thần chiến đấu của anh ấy.

Trừ khi có ai đó kể cho tôi nghe chuyện gì đó thực sự tồi tệ đã xảy ra trước trận đấu, nếu không thì tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định. Tôi nghĩ những mâu thuẫn luôn xảy ra ở mọi phòng thay đồ. Chuyện đó chắc chắn đã xảy ra trong những trận đấu mà tôi từng tham gia. Tôi nghĩ có rất nhiều cái tôi cá nhân trong phòng thay đồ. Chỉ cần một lời nói ra là mọi chuyện lại bùng nổ.

Đó không phải là điều lý tưởng mà bạn mong muốn trong một đội, nhưng chắc chắn tôi sẽ không đi xung quanh và nghĩ rằng, "Tôi sẽ không đến gần hay chạm vào anh ta", trừ khi có bằng chứng cho thấy anh ta đã làm điều gì đó thực sự không đúng mực. Tchouameni vẫn là mục tiêu chính của tôi ở vị trí tiền vệ. Tôi nghĩ Tchouameni mạnh mẽ, quyết đoán, hội tụ mọi phẩm chất mà Manchester United cần ở một tiền vệ".

Về các lựa chọn khác ở tuyến giữa, Manchester United đã rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson sau khi Manchester City đưa ra lời đề nghị vượt quá 120 triệu bảng cho cầu thủ 23 tuổi này. Ban lãnh đạo Manchester United không muốn đáp ứng mức giá đó cho tuyển thủ Anh.

MU cũng rất muốn chiêu mộ Mateus Fernandes, người nhiều khả năng sẽ rời West Ham United mùa hè này sau khi đội bóng xuống hạng khỏi Premier League. Trong khi đó, Ederson đã xác nhận vào cuối tuần qua rằng việc anh chuyển đến MU "gần như đã hoàn tất".

Đầu tháng này, Manchester United đã đạt được thỏa thuận với Atalanta để chiêu mộ Ederson, người sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Michael Carrick kể từ khi ông nắm quyền tại Old Trafford. Manchester United dự kiến ​​sẽ trả cho Atalanta khoản tiền ban đầu là 40,5 triệu euro (35 triệu bảng Anh), cộng thêm 4,5 triệu euro (3,8 triệu bảng Anh) tiền thưởng để chiêu mộ cầu thủ 26 tuổi người Brazil này.