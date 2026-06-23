Ronaldo nỗ lực chứng minh tất cả đều sai 23/06/2026 12:10

(PLO)- Cristiano Ronaldo một lần nữa nỗ lực chứng minh những người nghi ngờ mình đã sai, trong khi Roberto Martinez thể hiện rõ lập trường của mình.

Đã có những tin đồn về sự rạn nứt trong nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha và một số áp lực lên HLV Roberto Martinez buộc ông phải loại Cristiano Ronaldo khỏi đội hình, nhưng CR7 sẽ có cơ hội chứng minh những người nghi ngờ anh đã sai một lần nữa.

Roberto Martinez đã từ chối khuất phục trước áp lực và sẽ tiếp tục tin tưởng đội trưởng Cristiano Ronaldo khi Bồ Đào Nha đối đầu với Uzbekistan trong trận đấu quan trọng tại World Cup 2026 vào lúc 0 giờ ngày 24-6. Cuộc tranh luận đã nổ ra sôi nổi cả trong và ngoài đội tuyển Bồ Đào Nha kể từ màn trình diễn tệ hại của CR7 sau trận hòa 1-1 với CHDC Congo.

HLV Martinez của tuyển Bồ Đào Nha liên tục phải đối mặt với những lời kêu gọi loại bỏ đội trưởng và trụ cột của mình, để thay thế bằng Goncalo Ramos. Nhưng Martinez không sẵn sàng loại bỏ "con cưng" của Bồ Đào Nha và sẽ cho Ronaldo thêm một cơ hội nữa để chứng tỏ rằng anh vẫn là một cầu thủ đáng gờm.

Bồ Đào Nha đã đoàn kết xung quanh Cristiano Ronaldo. Martinez, Ruben Dias và Francisco Conceicao đều đã làm mọi cách để giảm nhẹ những lời bàn tán về cuộc khủng hoảng và về việc đội trưởng của mình là nguyên nhân khiến đội nhà chơi thiếu gắn kết. Trong khi đó, tờ báo lớn nhất Bồ Đào Nha, Record, đã mạnh mẽ bảo vệ Ronaldo, đồng thời chỉ trích những người phê bình anh.

Ronaldo có màn trình diễn đáng quên trong trận Bồ Đào Nha hòa Congo 1-1. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cựu HLV của Chelsea và Tottenham, Andre Villas-Boas, hiện là chủ tịch của Porto, kêu gọi sự bình tĩnh và tập trung vào mục tiêu lớn hơn, vượt ra ngoài kết quả của một trận đấu. Andre Villas-Boas nói: "Tham vọng vẫn còn vô bờ bến, bởi vì đây là thế hệ vàng. Bởi vì chúng tôi cũng muốn tài năng xuất chúng nhất của bóng đá thế giới, người đã cống hiến rất nhiều cho Bồ Đào Nha, ra đi với chiếc cúp vô địch World Cup trên tay, giống như Messi đã làm ở Qatar".

Xét đến những bằng chứng hiện tại, đây có vẻ là một quyết định táo bạo. Màn trình diễn kém cỏi của Ronaldo trước Congo diễn ra chỉ vài giờ sau cú hat-trick ngoạn mục của Lionel Messi cho nhà đương kim vô địch Argentina trong trận đấu mở màn thắng Algeria 3-0.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Cristiano Ronaldo càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn khi đi thẳng xuống đường hầm, bỏ mặc các đồng đội của mình tri ân người hâm mộ Bồ Đào Nha tại sân vận động Houston. Chị gái của Ronaldo là Katia Aveiro, sau đó đổ thêm dầu vào lửa, đáp trả những lời chỉ trích nhắm vào em trai mình bằng một lời phê bình thẳng thắn - nhưng không sai - về màn trình diễn của toàn đội.

Katia Aveiro cũng thích một bài đăng trên mạng xã hội cáo buộc Bruno Fernandes không thể mang phong độ đỉnh cao ở Manchester United sang đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Điều này làm dấy lên tin đồn tuyển Bồ Đào Nha đang vướng vào một cuộc nội chiến, với việc các cầu thủ bí mật quay lưng lại với Ronaldo, trong khi công khai khẳng định không có vấn đề nào xảy ra.

Ngay cả những người ủng hộ cũng có vẻ chia rẽ. Một số người đổ lỗi hoàn toàn hoặc phần lớn cho Ronaldo về kết quả tệ hại, và cáo buộc các đồng đội cảm thấy áp lực phải chuyền bóng cho anh. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng các cầu thủ Bồ Đào Nha đã chơi tệ, không chuyền bóng được cho CR7.

Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi các cầu thủ Bồ Đào Nha có chuyến đi chơi ba tiếng đồng hồ đến bãi biển gần căn cứ của đội ở Florida, trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu thứ hai. Nó chỉ là thời gian thư giãn thông thường nhưng biến thành dấu hiệu cho thấy các cầu thủ không tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Ronaldo được xem là vấn đề của tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trung vệ Ruben Dias đã phản bác lại luận điệu đó của các nhà báo Bồ Đào Nha. Anh cũng khẳng định Cristiano Ronaldo và các cầu thủ khác đã quen với việc đối phó với những lời chỉ trích, và những lời bàn tán sẽ không làm họ xao nhãng.

Conceicao ca ngợi đội trưởng của mình vì những tiêu chuẩn mà anh liên tục thiết lập, cùng khả năng ghi bàn. Conceicao cũng bác bỏ ý kiến ​​cho rằng anh chuyền bóng cho Ronaldo chỉ vì đó là Ronaldo. Conceicao khẳng định anh chỉ chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi nhất.

Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Pháp Thierry Henry nằm trong số những người cáo buộc Cristiano Ronaldo chơi bóng vì bản thân chứ không phải vì đội tuyển. Giờ đây, tất cả phụ thuộc vào trận đấu với đội bóng yếu Uzbekistan - nơi Ronaldo sẽ cố gắng chứng minh những người nghi ngờ mình đã sai.

Giống như anh đã làm vô số lần trước đây.