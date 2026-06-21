MU dốc toàn lực hiện thực hóa giấc mơ của ngôi sao trị giá 80 triệu bảng 21/06/2026 06:39

Theo các nguồn tin, tiền vệ người Bồ Đào Nha Mateus Fernandes đang rất muốn gia nhập MU trong mùa hè này, nhưng mức giá 80 triệu bảng Anh mà West Ham đưa ra đồng nghĩa với việc HLV Michael Carrick phải tận dụng mọi cách có thể để hoàn tất thương vụ này.

Tiền vệ 21 tuổi của West Ham Mateus Fernandes là một trong những cầu thủ được săn đón nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè, với Arsenal, Real Madrid và Paris Saint-Germain đều đang để mắt đến anh. West Ham không muốn để Fernandes ra đi, nhưng có thể buộc phải làm vậy nếu muốn tuân thủ các quy định về Luật Công bằng Tài chính.

Việc West Ham xuống hạng Championship càng tạo thêm áp lực buộc Mateus Fernandes phải đưa ra quyết định, khi anh đang cân nhắc giữa việc ở lại Premier League hoặc chuyển đến một CLB khác ở châu Âu. Tuy nhiên, đây không phải là điều xa lạ đối với Fernandes, bởi trước đó anh đã từng rời Southampton sau khi đội bóng này xuống hạng khỏi giải đấu cao nhất nước Anh.

Mateus Fernandes rất muốn ra đi vì West Ham đã xuống hạng. ẢNH: MB MEDIA

Mateus Fernandes gia nhập West Ham vào mùa hè năm 2025 với giá 38 triệu bảng và gây ấn tượng mạnh trong suốt mùa giải vừa qua. Giờ đây, một vụ chuyển nhượng khác của Mateus Fernandes dường như ngày càng có khả năng xảy ra, với việc Manchester United được cho là điểm đến ưa thích của anh hơn tất cả các CLB khác.

MU tự tin rằng các điều khoản cá nhân có thể được thỏa thuận, và Fernandes rất mong muốn được trải nghiệm tại Champions League. Chỉ có một trở ngại duy nhất ngăn cách tuyển thủ Bồ Đào Nha hiện thực hóa giấc mơ gia nhập MU, đó là mức giá chuyển nhượng.

West Ham đang rất muốn khơi mào một cuộc chiến đấu giá giữa các CLB quan tâm đến Fernandes, với mức giá yêu cầu "khủng" lên tới 80 triệu bảng Anh. Với việc nhà vô địch Premier League Arsenal và nhà vô địch Champions League PSG cũng đang nhắm đến tiền vệ này, MU có thể sẽ phải cạnh tranh với những ông lớn trong làng bóng đá.

MU dự kiến ​​sẽ đưa ra lời đề nghị đầu tiên hỏi mua Mateus Fernandes vào hôm nay hoặc đầu tuần sau, mặc dù mức giá sẽ thấp hơn nhiều so với mức định giá của West Ham. MU coi Fernandes là một cầu thủ có tiềm năng rất lớn, nhưng vẫn chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

HLV Michael Carrick quyết tâm mang về những tài năng đã được chứng minh khi đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị cho việc trở lại đấu trường châu Âu mùa giải tới. Carrick nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau khi giúp MU cán đích ở vị trí thứ ba tại Premier League mùa trước, và ông sẽ rất muốn tiếp tục phát huy đà đó.

Việc chi phần lớn ngân sách cho Fernandes dường như không nằm trong kế hoạch của Manchester United, tuy nhiên, khát khao cháy bỏng được gia nhập Old Trafford của Fernandes vẫn là một yếu tố quan trọng. Manchester United có thể tận dụng điều này để có lợi thế khi đàm phán một thỏa thuận có lợi hơn với West Ham.

Mateus Fernandes có ước mơ được gia nhập MU. ẢNH: WEST HAM

Chỉ cần nhìn lại vụ chuyển nhượng Alexander Isak giữa Newcastle và Liverpool mùa hè năm ngoái là đủ hiểu. Tiền đạo người Thụy Điển rất muốn chuyển đến Liverpool, còn Newcastle lại không muốn bán, nhưng cuối cùng, thương vụ vẫn được hoàn tất.

West Ham có thể sẽ nhìn lại sự hỗn loạn mà Newcastle đã trải qua và nhận ra rằng việc tránh gây xáo trộn đội hình là khôn ngoan hơn, khi họ đang nỗ lực để trở lại Premier League ngay lập tức. Southampton cũng sẽ được hưởng lợi lớn từ việc bán Mateus Fernandes, bởi họ vẫn giữ điều khoản chia lợi nhuận 15% khi anh rời West Ham