Tuyển thủ Canada gãy chân rùng rợn 19/06/2026 12:25

(PLO)- Một cơn ác mộng kinh hoàng vừa đổ ập xuống ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại bảng B, khi ngôi sao Ismael Kone của chủ nhà Canada bị chấn thương nặng.

Trong màn hủy diệt Qatar sáu bàn không gỡ tại thánh địa BC Place, tuyển quốc gia Canada đã phải trả một cái giá quá đắt khi tiền vệ Ismael Kone dính chấn thương gãy chân nghiêm trọng.

Bi kịch xảy ra ngay đầu hiệp hai khi đại diện Bắc Mỹ đang ép sân. Trong một nỗ lực chuyển bóng, ngôi sao 24 tuổi đã hứng chịu cú vào bóng triệt hạ vô cùng ác ý từ phía Assim Modibo bên phía Qatar. Lực va chạm quá mạnh khiến Kone ngã gục.

Chỉ vài giây sau, cả sân vận động như chết lặng khi chứng kiến phần cổ chân trái của anh biến dạng hoàn toàn ở một tư thế dị thường. Các cầu thủ hai đội đều ôm đầu kinh hãi trước cảnh tượng rùng rợn này. Ban đầu, vị vua áo đen Cristian Garay chỉ phạt thẻ vàng, nhưng công nghệ VAR lập tức can thiệp để tước quyền thi đấu của thủ phạm bằng một chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Ismael Kone của tuyển Canada sớm chia tay World Cup do gãy chân. Ảnh: EPA.

Trận đấu tạm dừng khi đội ngũ y tế phải cho Kone thở oxy và khẩn trương cáng anh rời sân. Dù chịu đau đớn tột cùng, cầu thủ này vẫn tỏ ra kiên cường khi giơ ngón tay cái trấn an người hâm mộ. Đáng chú ý, người đồng đội Jay Idzes trước đó cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Ngay sau khi vào sân thế chỗ người đàn anh gặp nạn, tài năng trẻ Nathan Saliba đã lập công để góp vui vào bữa tiệc bàn thắng hoành tráng của đội nhà Canada. Hủy diệt đối thủ sáu bàn không gỡ, Canada chính thức vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B với 4 điểm sau hai lượt trận, xếp trên Thụy Sĩ nhờ chỉ số phụ và mở toang cánh cửa đi tiếp.