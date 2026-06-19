World Cup 2026 hỗn loạn vì cơn mưa thẻ đỏ 19/06/2026 12:44

(PLO)- World Cup 2026 đang chứng kiến xu hướng kỷ luật khắc nghiệt chưa từng thấy khi số thẻ đỏ xuất hiện dồn dập ngay từ giai đoạn đầu giải đấu.

Chỉ sau hơn một tuần tranh tài, các trọng tài ở World Cup 2026 đã phải nhiều lần rút thẻ truất quyền thi đấu, đẩy tổng số thẻ đỏ lên mức vượt qua cả World Cup 2018 lẫn 2022.

Trận đấu giữa Canada và Qatar mới đây tiếp tục làm nóng thống kê này khi Homam Ahmed và Assim Madibo lần lượt phải rời sân sớm. Trước đó không lâu, Tarik Muharemovic của Bosnia và Herzegovina cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp trong cuộc chạm trán với Thụy Sĩ. Bên cạnh đó, Cesar Montes của Mexico cùng bộ đôi Thembe Zwane và Sphephelo Sithole bên phía Nam Phi cũng đã bị đuổi khỏi sân ở những trận đấu trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, World Cup 2026 đã ghi nhận tổng cộng 6 thẻ đỏ. Con số này gây bất ngờ bởi tại World Cup 2022 ở Qatar, toàn bộ giải đấu gồm 64 trận chỉ có 4 cầu thủ bị truất quyền thi đấu, gồm Wayne Hennessey, Vincent Aboubakar, Denzel Dumfries và Walid Cheddira.

Assim Modibo (thứ 2 từ trái sang) của Qatar phải chịu thẻ đỏ sau pha vào bóng làm đồng nghiệp Kone của Canada bị gãy chân. Ảnh: EPA.

Kịch bản tương tự cũng xuất hiện ở World Cup 2018 trên đất Nga. Giải đấu năm đó chỉ có 4 thẻ đỏ được rút ra dành cho Carlos Sanchez, Jerome Boateng, Igor Smolnikov và Michael Lang.

Dù vậy, kỷ lục của World Cup 2014 vẫn chưa bị phá vỡ. Giải đấu tại Brazil từng chứng kiến 10 cầu thủ nhận thẻ đỏ trong suốt hành trình tranh tài. Tuy nhiên, với việc vòng bảng 2026 vẫn còn nhiều trận chưa diễn ra, khả năng cột mốc này bị xô đổ là hoàn toàn có cơ sở.

Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục kéo dài, World Cup 2026 có thể trở thành kỳ World Cup nóng bỏng nhất về mặt kỷ luật trong nhiều năm qua.