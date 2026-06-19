FIFA đáp ứng lời cầu xin của HLV Tuchel tại World Cup 19/06/2026 13:14

HLV Thomas Tuchel đã tỏ ra tức giận trước vị trí của nhiều nhiếp ảnh gia khi các cầu thủ Anh hát quốc ca trước trận thắng Croatia 4-2 ở trận mở màn World Cup 2026 tại Dallas hôm thứ Tư. Tờ Mirror (Anh) bình luận, bây giờ, Thomas Tuchel đã giành được một chiến thắng nữa tại World Cup sau khi liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phản hồi khiếu nại của ông sau trận thắng 4-2 của Anh trước Croatia .

HLV của đội tuyển Anh Tuchel đã bị một nhóm phóng viên ngăn cản không cho xem các cầu thủ Anh hát quốc ca ở Dallas hôm thứ Tư. Chiến lược gia người Đức đã kêu gọi FIFA yêu cầu các nhiếp ảnh gia di chuyển xuống phía dưới đường biên trong các trận đấu tiếp theo.

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh than thở sau trận đấu, "Tôi phải nói với các bạn điều này, tôi đang cầu xin FIFA thay đổi vị trí của các nhiếp ảnh gia trong lúc hát quốc ca vì tôi không thể nhìn thấy đội của mình trong lúc hát quốc ca. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này.

Hôm nay là một khoảnh khắc rất, rất đặc biệt và tôi đứng trước một bức tường gồm 50 nhiếp ảnh gia, cách nửa mét, mà không thể nhìn thấy một cầu thủ nào cả. Điều này đã làm giảm bớt phần nào trải nghiệm của tôi. Thật là xúc động. Khi còn trẻ và khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện, đây là điều quá lớn lao mà tôi không dám mơ tới".

Các nhiếp ảnh gia đã cản trở tầm nhìn của HLV Thomas Tuchel. ẢNH: MIRROR/GETTY

Chưa đầy 24 giờ sau phát biểu của Tuchel, FIFA đã thay đổi quy trình trước trận đấu. Các nhiếp ảnh gia giờ đây sẽ tập trung thành một nhóm gần vạch giữa sân hơn, giúp các HLV có tầm nhìn rõ ràng hơn về các cầu thủ của mình.

"Gần lắm rồi, các bạn rất gần," người ta có thể nghe thấy Tuchel nói với các nhiếp ảnh gia tại sân vận động AT&T, "Các bạn ở rất gần, tôi không nhìn thấy gì cả". Cựu HLV Chelsea cuối cùng đã từ bỏ việc cố gắng tìm một vị trí thuận lợi từ khu vực huấn luyện và thay vào đó khoác tay các thành viên ban huấn luyện để cùng nhau hát vang bài quốc ca "God Save the King". Tuchel phải ngước nhìn lên màn hình lớn để thấy các cầu thủ của mình đang hát quốc ca Anh.

Mặc dù Tuchel không hát quốc ca Anh, nhưng ông không loại trừ khả năng sẽ làm vậy trong tương lai. "Tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc đó," HLV 52 tuổi người Đức nói, "Có lẽ là vào phút cuối cùng. Tôi vẫn còn hơi ngại. Tôi không muốn làm mất lòng ai và không muốn mọi người tập trung vào chuyện đó lúc này".

Sau chiến thắng thuyết phục trước Croatia, tuyển Anh càng tự tin hơn về khả năng vào chung kết World Cup 2026. Mặc dù hàng phòng ngự của Tam Sư không thực sự vững chắc, nhưng các bàn thắng của Jude Bellingham, Marcus Rashford và cú đúp của Harry Kane đã giúp Anh giành trọn ba điểm, qua đó nắm chắc vị trí đầu bảng L.