Mbappe và Haaland ‘ngửi khói’ Messi 17/06/2026 11:53

(PLO)- Lionel Messi đã trở thành tâm điểm của World Cup 2026 sau màn trình diễn bùng nổ trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở lượt trận bảng J trên sân Arrowhead.

Cú hat trick của siêu sao Messi 38 tuổi mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng Nam Mỹ và giúp anh vượt qua Kylian Mbappe và Erling Haaland trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới.

Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã diễn ra đầy kịch tính. Trọng tài Szymon Marciniak liên tiếp từ chối hai bàn thắng, một của Messi và một của Fares Chaibi bên phía Algeria. Dù vậy, điều đó không thể ngăn cản đội trưởng Argentina tỏa sáng.

Phút 17, Messi khai thông thế bế tắc bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, đưa Argentina vươn lên dẫn trước. Sau giờ nghỉ, chân sút kỳ cựu tiếp tục khiến hàng thủ Algeria khốn đốn khi ghi thêm hai bàn thắng ở các phút 60 và 76, hoàn tất cú hat trick đầy thuyết phục.

Siêu sao Argentina ghi 3 bàn trong trận ra quân. Ảnh: EPA.

Nhờ ba pha lập công này, Messi vươn lên độc chiếm ngôi đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 với 3 bàn thắng. Trước đó, Mbappe và Haaland đều có màn ra quân ấn tượng khi cùng ghi hai bàn. Tiền đạo tuyển Pháp góp công lớn giúp đội nhà đánh bại Senegal 3-1, trong khi Haaland tỏa sáng trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq.

Cuộc đua Chiếc giày vàng năm nay đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn khi hàng loạt ngôi sao đã sớm ghi dấu ấn. Kai Havertz của Đức, Elijah Just của New Zealand, Yasin Ayari của Thụy Điển và Folarin Balogun của Mỹ đều đang sở hữu hai bàn thắng sau lượt trận đầu tiên.

Haaland cũng vừa có cú đúp vào lưới Iraq. Ảnh: EPA.

Dù đã tạm thời dẫn đầu, Messi chắc chắn chưa thể yên tâm. World Cup vẫn còn chặng đường dài phía trước và các đối thủ bám đuổi đều là những chân sút hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, với phong độ đang đạt đỉnh cao ở tuổi 39, chủ nhân 8 Quả bóng vàng đã gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới phần còn lại của giải đấu rằng anh vẫn là ứng viên đáng gờm nhất cho danh hiệu Vua phá lưới.