Một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup xuất hiện 16/06/2026 10:40

Đó là bình luận của tờ Mirror (Anh) sau khi Tây Ban Nha bất ngờ không thắng nổi Cape Verde ở trận mở màn World Cup 2026. Nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha liên tục bị một Cape Verde kiên cường cản trở, cuối cùng họ phải nhờ đến sự trợ giúp của Lamine Yamal khi trận đấu chỉ còn 20 phút, nhưng ngay cả anh cũng không thể cứu vãn được tình thế.

Trận hòa không bàn thắng của Tây Ban Nha chỉ là thứ yếu so với việc đối thủ của họ, Cape Verde. Cape Verde đã giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup. Đội tuyển Tây Ban Nha, nhà vô địch bốn giải đấu lớn trong hai thập kỷ qua, thậm chí không thể ghi bàn vào lưới quốc gia nhỏ thứ ba từng tham dự World Cup. Người dân của quốc gia nằm ngay ngoài khơi bờ biển châu Phi, với dân số chỉ bằng thành phố Sheffield của Anh, đã ăn mừng cuồng nhiệt sau trận đấu.

Hiếm khi một trận hòa ở World Cup lại được ăn mừng như một chiến thắng, nhưng điều đó càng làm nổi bật tầm cỡ trong thành tích này của Cape Verde. Đối với Tây Ban Nha, sẽ có những câu hỏi được đặt ra, ngay cả khi họ kiểm soát bóng và chơi tốt trước một đội bóng chủ yếu phòng ngự ngay ngoài vòng cấm của mình.

Khi Tây Ban Nha thi đấu ở vòng bảng Euro 2024, bạn không thể không chú ý đến chất lượng của các cầu thủ chạy cánh. Tây Ban Nha đã thiết lập chuẩn mực cho lối chơi kiểm soát bóng, họ còn sở hữu một điểm mạnh khác: tốc độ vượt trội. Lamine Yamal và Nico Williams chơi ở vị trí chạy cánh cho Tây Ban Nha hai năm trước và gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ trong mỗi trận đấu họ tham gia.

Vozinh, thủ môn của đội tuyển Cape Verde, đã chơi 1 trận xuất thần. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cả hai phối hợp ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết Euro 2024 khi Yamal kiến ​​tạo cho Williams ghi bàn vào lưới Anh. Quay trở lại hiện tại, cả hai đều ngồi dự bị trong trận mở màn của đội tuyển Tây Ban Nha gặp Cape Verde, và dường như Tây Ban Nha đã quay trở lại thời kỳ năm 2018.

Nếu chức vô địch World Cup và các giải đấu lớn được quyết định dựa trên khả năng giữ bóng chứ không phải ghi bàn, thì Tây Ban Nha có lẽ đã trải qua một thập kỷ thống trị. Tuy nhiên, bóng đá không được chơi theo cách đó và Tây Ban Nha, kể từ thời kỳ hoàng kim năm 2008, 2010 và 2012, đã thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Yamal và Williams mang đến cho họ điều đó.

Tây Ban Nha không phải là đội bóng chỉ dựa vào một cá nhân, nhưng họ đã chứng minh trong trận đấu với Cape Verde rằng hai cầu thủ xuất sắc ở hai vị trí chủ chốt thực sự có thể thay đổi mọi thứ về đội bóng. Tin tốt là cả hai hoàn toàn có cơ hội đá chính trong trận đấu thứ hai gặp Saudi Arabia.

Điều đó sẽ là một sự nhẹ nhõm đối với HLV Luis de la Fuente bởi vì rõ ràng là đội Cape Verde đã phòng ngự rất tốt trước những cầu thủ như Pedri, Rodri, Gavi và các đồng đội. Tây Ban Nha đã phải chịu nỗi nhục nhã tại World Cup 2010, ngay sau khi vô địch Euro, họ lại bị Thụy Sĩ đánh bại. Xét cho cùng, đó chỉ là một trở ngại nhỏ trong một hành trình huy hoàng, nhưng xét về các trận mở màn, trận đấu này có lẽ là tệ hơn cả với Tây Ban Nha.

Yamal vào sân cũng không thay đổi được tình thế. ẢNH: MIRROR/GETTY

Rodri và người đá cặp ở tuyến giữa với Fabian Ruiz chơi trong một đội hình luôn kiểm soát bóng và thống trị trận đấu. Nhưng cả hai đều cần những đối tác ăn ý ở hai cánh, những người thường xuyên xâm nhập phía sau hàng phòng ngự, kéo giãn đội hình và sẵn sàng đối đầu một chọi một với đối thủ. Tất cả những điều đó đều làm giãn hàng phòng ngự và tạo ra những khoảng trống cho Tây Ban Nha.

Thiếu những cầu thủ kiểu đó, Tây Ban Nha phải cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của đối phương và họ luôn gặp khó trước các đội chỉ chơi phòng ngự. Miễn là cả đội giữ được kỷ luật và cự ly đội hình trong phòng ngự, một đội bóng yếu hơn vẫn có thể đối đầu được với Tây Ban Nha. Cape Verde đã chứng minh điều đó.

Đây là trận đấu thuộc vòng bảng World Cup có sự chênh lệch thứ hạng thế giới lớn nhất, nhưng dù Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội, họ vẫn phải thất vọng khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. Khi trận đấu chỉ còn 20 phút, ngôi sao trẻ tuổi Yamal được tung vào sân.

Người hâm mộ reo hò khi Yamal xuất hiện với cú chạm bóng đầu tiên chỉ vài giây sau đó. Yamal sở hữu một nguồn năng lượng mạnh mẽ, điều mà toàn đội Tây Ban Nha đang thiếu trầm trọng. Williams vào sân khi trận đấu chỉ còn 3 phút, nhưng cả hai đều không kịp ghi bàn thắng mở tỉ số, giúp đội bóng yếu tại World Cup giành được trận hòa đầy bất ngờ.

Tây Ban Nha bế tắc toàn tập trước Cape Verde. ẢNH: MIRROR/GETTY

Chỉ cần nhìn vào bảng thành tích của Tây Ban Nha trong thập kỷ qua là đủ hiểu. Tám năm trước, họ bị loại khỏi World Cup bởi Nga trên chấm phạt đền, một trận đấu mà họ chiếm ưu thế, nhưng vẫn hòa 1-1 dù kiểm soát bóng tới 74%. Bốn năm trước tại Qatar, Tây Ban Nha bị Morocco gây sốc khi đội bóng cũng của châu Phi này đã buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu sau trận hòa không bàn thắng.

Những đội bóng mạnh hơn Cape Verde chắc chắn sẽ rất lạc quan khi đối đầu với Tây Ban Nha trong thời gian tới. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một đêm đáng thất vọng đối với Tây Ban Nha, đội bóng đã chứng minh rõ hơn ai hết rằng tốc độ thực sự làm thay đổi khả năng của một đội bóng.

Kết quả các trận đấu khác cùng ngày 16-6 bất ngờ đều có tỉ số hòa, Bỉ hòa Ai Cập 1-1, Saudi Arabia hòa Uruguay 1-1 và Iran hòa New Zealand 1-1. Như vậy, sau lượt trận đầu tiên ở World Cup 2026, tất cả các đại diện châu Á đều bất bại.