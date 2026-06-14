Bắt 2 nghi phạm ăn cắp đồ của tuyển Anh 14/06/2026 10:21

(PLO)- Đội tuyển Anh đã tìm lại được đồ dùng thi đấu tại World Cup 2026 sau khi giày và bộ đồ tập của Harry Kane bị đánh cắp.

Cảnh sát cho biết hai nghi phạm đã bị bắt giữ khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang chuẩn bị trang phục thi đấu mới trước buổi tập đầu tiên tại trụ sở huấn luyện của đội tuyển Anh ở Missouri. Một số vật dụng tập luyện của Tam sư đã được tìm thấy, sau khi một số món đồ, bao gồm cả giày của Harry Kane, bị đánh cắp.

Cảnh sát Mỹ đã truy tìm hung thủ sau khi đôi giày của Harry Kane và bộ đồ thi đấu của đội tuyển Anh biến mất trên đường đến trụ sở huấn luyện ở Kansas. Vụ việc khiến đội trưởng Harry Kane không có giày để sút bóng và HLV Thomas Tuchel mất đi bảng chiến thuật thông minh của mình.

Linh vật của đội tuyển Anh, sư tử Leo, đã bị bỏ lại khi bọn trộm đánh cắp bộ đồ thi đấu của đội. Leo đã chào đón đoàn đội tuyển Anh khi cả đội xuống xe buýt tại khách sạn Inn at Meadowbrook gồm 54 phòng, giá 260 bảng Anh một đêm, sau chuyến bay từ Florida. Những người trong cuộc nói đùa rằng Leo có thể là "nhân chứng quan trọng" của vụ trộm. Người ta tin bọn trộm đã để lại một quả bóng đá, Leo và một bàn bóng bàn vì chúng không thể mang tất cả đi, tờ Mirror bình luận dí dỏm.

Các nguồn tin cho biết phần lớn trang thiết bị tập luyện của tuyển Anh bị đánh cắp, bao gồm giày bóng đá, áo tập và bảng chiến thuật thông minh của Tuchel, đã được trả lại. Cảnh sát cho biết hai nghi phạm đã bị bắt giữ khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc phải tìm kiếm trang thiết bị mới trước buổi tập đầu tiên tại trụ sở Làng bóng đá Swope ở Missouri. Người ta tin giày của ngôi sao Harry Kane, cũng như của Jude Bellingham, cùng với bóng và các dụng cụ tập luyện thiết yếu đã bị lấy trộm, nhưng các nguồn tin nói với tờ The Athletic những vật dụng bị mất hiện đã được thu hồi.

Kane mang đôi giày đỏ hồng, trắng và xanh dương. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Chỉ bốn ngày trước, Kane được nhìn thấy mang một đôi giày Nike màu đỏ, trắng và xanh dương trong buổi tập của đội tuyển Anh tại Palm Beach Gardens, Florida, khi anh chỉ tay về phía sân. Anh cũng mang đôi giày đó trong trận giao hữu thắng 3-0 trước Costa Rica hôm thứ Tư.

Kane dự kiến ​​sẽ mang một đôi giày Skechers hoàn toàn mới tại World Cup 2026, trong khi Jude Bellingham có chữ ký và hình của chính mình trên gót giày Adidas Predator. Giá trị của những món đồ được thiết kế riêng này có thể lên tới hàng nghìn bảng Anh đối với bọn trộm. Tuy nhiên, các nguồn tin từ FA khẳng định giày cá nhân của các cầu thủ không bị đánh cắp, làm rõ đó là giày "tập luyện" chứ không phải giày dùng trong các trận đấu.

Thị trưởng thành phố Kansas City, Quinton Lucas, dường như đang cố gắng đổ lỗi cho người khác về sự sơ hở an ninh nghiêm trọng này. Thị trưởng Lucas nói: “Theo như tôi hiểu, cuộc điều tra sẽ có sự tham gia của cả các cơ quan liên bang, và rõ ràng là cả lực lượng cảnh sát địa phương. Tôi được biết vấn đề này có thể vượt ra ngoài phạm vi thành phố Kansas City, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo thực hiện công việc quan trọng này. Có vẻ như vụ việc đã xảy ra ở một nơi rất xa chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu mọi thứ, cho phép lực lượng cảnh sát địa phương và liên bang điều tra kỹ lưỡng hơn".

Bên trong Làng bóng đá Swope, Trụ sở World Cup của Anh. Ảnh: Mirror/Getty

Cảnh sát thành phố Kansas đã bắt giữ hai nghi phạm. Một phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đang điều tra vụ trộm thiết bị có thể xảy ra từ một chiếc xe của đội bóng khi nó đến Kansas City và một số vật dụng bị mất. Hai đối tượng khả nghi đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra thêm. Cuộc điều tra đang tiếp diễn”. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang phối hợp với cảnh sát để hỗ trợ điều tra.

Kane đang có phong độ tuyệt vời, ghi 61 bàn thắng trong 51 trận đấu cho Bayern Munich mùa này, và 8 bàn trong 8 lần ra sân cho đội tuyển Anh, tổng cộng 69 bàn thắng trên mọi đấu trường; anh đã ghi được 143 bàn thắng đáng kinh ngạc trong 146 lần ra sân cho CLB hùng mạnh Đức.

Những quả bóng bị đánh cắp là phiên bản chính thức của World Cup 2026. Ban huấn luyện đội tuyển Anh đã thu dọn đồ dùng tập luyện của đội sau khi khởi động giải đấu ở Florida, nơi họ giành chiến thắng trong trận giao hữu trước New Zealand, Costa Rica và đội bóng chủ nhà Miami United. Trong đó bao gồm thiết bị phân tích, bảng chiến thuật của HLV Tuchel và bàn massage. Vụ trộm là một đòn giáng mạnh vào công tác chuẩn bị cho World Cup 2026 của Tam Sư.

Ảnh chụp trên cao Làng bóng đá Swope. Ảnh: Mirror/Getty