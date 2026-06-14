World Cup 2026: Áo - 'Kẻ hủy diệt gã khổng lồ' 14/06/2026 07:09

(PLO)- Ít ai dự đoán Áo sẽ tạo được dấu ấn lớn tại World Cup 2026 - nhưng dưới sự dẫn dắt của một cựu HLV Manchester United, một số người gọi họ là "kẻ hủy diệt những gã khổng lồ".

Việc Áo trở lại đấu trường World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998 là một trong những diễn biến hấp dẫn nhất mùa hè này. Trong nhiều năm, đội tuyển Áo bị ám ảnh bởi lối chơi phòng thủ cực kỳ tiêu cực và gây tê liệt nhưng World Cup 2026 có thể sẽ khác. Trước đây, các cầu thủ Áo thường bị khiển trách nặng nề nếu vượt qua vạch giữa sân để gây áp lực lên đối thủ, ngay cả khi thi đấu với những đội yếu như Quần đảo Faroe. Và rồi Ralf Rangnick xuất hiện.

Cựu HLV của Manchester United đã tạo ra một cuộc cách mạng toàn diện về bản sắc, biến một thế hệ ngôi sao được đào tạo tại Bundesliga thành một cỗ máy Gegenpressing đáng sợ, cường độ cao. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, đội tuyển Áo đến Bắc Mỹ trong một cuộc "nội chiến" kỳ lạ giữa một HLV khó tính và một liên đoàn bóng đá thù địch.

Theo Tom Middler, người dẫn chương trình podcast The Other Bundesliga, tuyển Áo của Rangnick là những kẻ "gây rối" thực sự tại World Cup 2026, có khả năng đánh bại những đội bóng hàng đầu thế giới, miễn là họ không tự vấp ngã trước.

David Alaba là thủ lĩnh của tuyển Áo cả trong lẫn ngoài sân cỏ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Thủ lĩnh của tuyển Áo

Mặc dù những chấn thương dài hạn tại Bayern Munich và Real Madrid đã cướp đi sự linh hoạt từng giúp David Alaba trở thành một hậu vệ đa năng, có khả năng tấn công mạnh mẽ, nhưng vị thế biểu tượng bóng đá Áo của anh vẫn không hề bị lung lay.

"Tầm quan trọng của Alaba đối với tuyển Áo bên ngoài sân cỏ là rất lớn, thậm chí có thể còn lớn hơn trên sân cỏ", Middler giải thích, "Ngay cả khi bị chấn thương và không thể thi đấu, Alaba vẫn tham gia các đợt tập huấn của đội tuyển quốc gia. Anh ấy là một nhân vật rất, rất quan trọng của tuyển Áo".

Trên sân cỏ, người ta kỳ vọng sẽ thấy cầu thủ từng nhiều lần vô địch Champions League này được bố trí phòng ngự chắc chắn hơn là dâng cao tấn công. Gần đây, Alaba chơi ở vị trí trung vệ nhiều hơn", Middler nói thêm. "Alaba không còn là người kiến ​​tạo lối chơi như trước nữa, nhưng xét về vai trò thủ lĩnh, anh ấy hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu".

2. Cuộc cách mạng của Rangnick và cuộc chiến hậu trường

Chiến thuật của Rangnick ở tuyển Áo là dựa vào một đội hình phần lớn được đào tạo tại học viện của Red Bull Salzburg và Leipzig. Sự khác biệt của tuyển Áo trong quá khứ và hiện tại là một trời một vực.

"Người tiền nhiệm của Rangnick nổi tiếng với lối chơi phòng ngự", Middler nói, "Ông ấy thường hét vào mặt các cầu thủ khi không có bóng: "Không, lùi về ngay, đừng dâng cao gây áp lực!". Điều đó khiến mọi người bối rối. Rangnick đã áp dụng lối chơi gây áp lực cường độ cao, và các cầu thủ rất biết ơn về điều đó. Họ đã nói điều này trong nhiều năm: đây là cách chúng tôi chơi tại CLB của mình".

Rangnick đã tạo nên lối chơi cực kỳ quyến rũ cho tuyển Áo. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, sự chuyển đổi này gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt tại Liên đoàn bóng đá Áo (UFB), những người không hài lòng với việc HLV người Đức phàn nàn về cơ sở vật chất và đòi hỏi nguồn lực tốt hơn cho tuyển Áo. "Có rất nhiều mâu thuẫn phía sau hậu trường", Middler tiết lộ, "Rangnick đã có một cuộc chiến nhỏ với UFB, những người không mấy thiện cảm với ông.

Họ không thích việc một người Đức đến và đòi hỏi tất cả những thay đổi này. Họ muốn giữ mọi thứ như cũ, họ muốn tiền cho họ chứ không phải cho đội tuyển quốc gia Áo, điều này rất kỳ lạ. Rangnick đã có thể tạo ra sự thay đổi, nhưng phải trả giá.

Có tin đồn Rangnick sẽ bị sa thải vì UFB không muốn gia hạn hợp đồng. Khi Rangnick giúp tuyển Áo giành vé tham dự World Cup 2026, hoàn thành mục tiêu rất lớn, UFB nói rằng, "nhưng với đội hình này, ai cũng có thể làm được". Vậy là có những mâu thuẫn ngầm. Nhưng các cầu thủ và người hâm mộ đều yêu quý Rangnick".

3. "Kẻ hủy diệt gã khổng lồ"

Tại World Cup 2026, Áo nằm trong một bảng đấu rất hấp dẫn cùng với Argentina, Algeria và Jordan. Mặc dù Áo đá trận mở màn với đội có thứ hạng thấp nhất là Jordan, nhưng chính cuộc đối đầu với nhà vô địch thế giới mới có thể giúp họ thể hiện phong độ tốt nhất.

"Trận đấu với Argentina có lẽ sẽ phù hợp nhất với Áo", Middler nhận xét. "Áo thường không chơi tốt khi đối đầu với hàng thủ lùi sâu, khi bị buộc phải chủ động tấn công. Nhưng khi đối đầu với những đội bóng thực sự muốn gây khó khăn cho họ, đó là lúc Áo thể hiện được bản lĩnh. Họ sẽ không phòng ngự thụ động trước Argentina, đội sẽ dốc toàn lực tấn công".

Áo được xem là chú ngựa ô tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Với những chiến thắng ấn tượng gần đây trước Đức, Croatia, Hà Lan và trận thắng hủy diệt 5-1 trước Na Uy của Erling Haaland, Áo đang sở hữu một sức mạnh đáng gờm. "Tôi nghĩ mọi người đang đánh giá thấp họ," Middler kết luận, "Áo có khả năng đánh bại những đội bóng mạnh, nhưng cũng có khả năng thua trước những đội bóng yếu hơn. Nếu Áo vượt qua vòng bảng, sẽ chẳng ai muốn đối đầu với họ ở vòng loại trực tiếp".