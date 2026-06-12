Brazil, Anh, Tây Ban Nha coi chừng ôm hận ở World Cup 2026 12/06/2026 06:39

(PLO)- Vòng chung kết World Cup 2026 với thể thức 48 đội đã tạo nên những cặp đấu có khoảng cách thứ hạng lên tới hàng chục bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng không dễ cho những gã khổng lồ David đánh bại tí hon Goliath.

Dù các đội tuyển Brazil, Anh, Đức hay Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội, lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh luôn chứng minh mọi bất ngờ đều có thể xảy ra khi những đội bóng bị xem là “chiếu dưới” bước ra sân với khát vọng tạo nên kỳ tích ở World Cup 2026.

Những gã khổng lồ và hiểm họa khó lường ở World Cup 2026

Việc mở rộng quy mô lên 48 đội giúp nhiều quốc gia lần đầu góp mặt tại World Cup 2026, đồng thời tạo ra những màn đối đầu được ví như cuộc chiến giữa David và Goliath. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, khoảng cách lớn nhất giữa hai đội ở vòng bảng lên tới 77 bậc, một con số phản ánh rõ sự chênh lệch trên lý thuyết.

Tâm điểm của nhóm trận đấu này là cuộc chạm trán giữa Brazil và Haiti tại bảng C. Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới hiện đứng thứ 6 FIFA, trong khi Haiti chỉ xếp hạng 83. Đây là cặp đấu có khoảng cách thứ hạng lớn nhất giải.

Brazil sẽ rất thận trọng dù chỉ gặp Haiti. Ảnh: FF.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Selecao. Theo đó, Brazil từng đánh bại Haiti 7-1 tại Copa America Centenario 2016 và thắng 6-0 trong một trận giao hữu năm 2004. Tuy nhiên, Haiti đến Bắc Mỹ với tâm thế của một đội tuyển đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên trở lại World Cup kể từ năm 1974.

Bóng đá Haiti vẫn luôn nhắc về khoảnh khắc huyền thoại của Emmanuel Sanon tại World Cup 1974. Bàn thắng vào lưới đội tuyển Ý khi đó không chỉ giúp Haiti ghi dấu ấn mà còn chấm dứt chuỗi 1.142 phút giữ sạch lưới của thủ môn huyền thoại Dino Zoff.

Ở bảng G, Bỉ sẽ đối đầu New Zealand trong lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam. Quỷ đỏ đang đứng thứ 9 thế giới, cao hơn tới 76 bậc so với đại diện châu Đại Dương.

New Zealand không cam chịu thân phận lót đường. Ảnh: FF.

Dù bị đánh giá thấp, New Zealand từng khiến cả thế giới ngạc nhiên tại World Cup 2010 khi rời giải với thành tích bất bại. Đáng nhớ nhất là trận hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch Ý, kết quả vẫn được xem là cột mốc lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Trong khi đó, Đức sẽ bắt đầu hành trình tại bảng E bằng trận gặp Curacao, đội tuyển đang đứng thứ 82 thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên quốc gia Caribe này xuất hiện tại World Cup, đồng thời trở thành một trong những quốc gia có dân số nhỏ nhất từng góp mặt ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Lịch sử cảnh báo các ứng viên vô địch

Nếu nhìn vào truyền thống và thành tích, Đức hoàn toàn vượt trội với 4 lần đăng quang World Cup. Tuy nhiên, Die Mannschaft từng nhiều lần trở thành nạn nhân của các cú sốc lịch sử. Algeria đã đánh bại họ 2-1 tại World Cup 1982, còn Hàn Quốc khiến cả thế giới sửng sốt khi loại nhà đương kim vô địch khỏi World Cup 2018 bằng chiến thắng 2-0 ở những phút bù giờ.

Curacao không dễ bị Đức bắt nạt. Ảnh: FF.

Một cặp đấu đáng chú ý khác là màn so tài giữa Anh và Ghana tại bảng L. Theo đó, Tam Sư đang đứng thứ 4 thế giới, trong khi Ghana xếp hạng 73. Hai đội chưa từng gặp nhau trong một trận đấu chính thức, nhưng cuộc đối đầu tại Boston hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ.

Ghana từ lâu nổi tiếng là một trong những đại diện châu Phi khó chịu nhất tại World Cup. Họ từng vào tới tứ kết năm 2010 và chỉ cách chiếc vé bán kết lịch sử đúng một khoảnh khắc. Tinh thần chiến đấu của Những ngôi sao đen luôn khiến những đối thủ mạnh hơn phải dè chừng.

Bản thân tuyển Anh cũng hiểu rõ cảm giác trở thành nạn nhân của địa chấn. Trận thua Mỹ 0-1 tại World Cup 1950 được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới. Nỗi đau thất bại trước Iceland tại EURO 2016 cũng là lời nhắc rằng vị thế của một đội bóng lớn không đồng nghĩa với chiến thắng.

Tây Ban Nha được đánh giá cao cho ngôi vô địch Cúp thế giới 2026. Ảnh: FF.

Khép lại danh sách là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Cabo Verde tại bảng H. Nhà vô địch EURO 2024 hiện đứng thứ 2 FIFA, hơn đối thủ tới 65 bậc. Trên lý thuyết, La Roja được đánh giá vượt trội với dàn sao trẻ chất lượng như Lamine Yamal hay Pedri.

Thế nhưng Cabo Verde đang nổi lên như một hiện tượng của bóng đá châu Phi. Đội bóng có biệt danh “Cá Mập Xanh” từng đánh bại Ghana, cầm hòa Ai Cập tại Cúp bóng đá châu Phi và vượt qua Cameroon trên hành trình giành vé đến World Cup.

Cabo Verde là hiện tượng thú vị ở mùa World Cup Này. Ảnh: FF.

Lịch sử cũng nhắc Tây Ban Nha phải giữ sự tập trung tuyệt đối. Tại World Cup 1982 trên sân nhà, họ từng gây thất vọng khi để Bắc Ireland đánh bại 1-0 trong một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu.

Khoảng cách thứ hạng có thể tạo ra cảm giác an toàn trước giờ bóng lăn, nhưng World Cup chưa bao giờ là nơi những con số quyết định tất cả. Từ Saudi Arabia hạ Argentina năm 2022 đến Cameroon quật ngã Argentina năm 1990, những câu chuyện cổ tích vẫn luôn tồn tại. Và tại World Cup 2026, rất có thể thế giới sẽ lại được chứng kiến thêm một “David” khiến cả một “Goliath” phải gục ngã.