MU nổ liên hoàn ‘bom tấn’ sau thương vụ Ederson 11/06/2026 13:29

(PLO)- MU đang bước vào một trong những kỳ chuyển nhượng quan trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây, với màn "săn đầu người" quyết liệt ở World Cup 2026.

Sau khi giành quyền trở lại Champions League mùa giải 2026-2027, đội chủ sân Old Trafford MU buộc phải nâng cấp lực lượng để cạnh tranh trên nhiều mặt trận và hiện thực hóa tham vọng chấm dứt cơn khát vô địch Premier League đã kéo dài từ năm 2013.

Sự trở lại của Michael Carrick trên băng ghế huấn luyện từ đầu năm 2026 đã mang đến những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh hiểu rằng thành công trong mùa giải vừa qua chưa đủ đưa Quỷ đỏ trở lại vị thế thống trị. Ban lãnh đạo MU vì thế đang chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn với hàng loạt thương vụ lớn.

Ưu tiên hàng đầu của MU là khu vực trung tuyến. Casemiro đang bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, trong khi chiều sâu đội hình ở tuyến giữa bộc lộ nhiều hạn chế xuyên suốt mùa giải 2025-2026. Ederson của Atalanta được xem là lời giải đầu tiên cho bài toán này và thương vụ được cho là đang tiến rất gần đến hồi kết.

Ederson sẽ chơi bóng ở Old Trafford mùa sau. Ảnh: EPA.

Dù vậy, tiền vệ người Brazil không phải mục tiêu duy nhất. Theo kế hoạch của Carrick, MU vẫn muốn bổ sung thêm ít nhất một đến hai tiền vệ nữa nhằm gia tăng sức cạnh tranh và tạo ra nhiều phương án chiến thuật hơn trong mùa giải mới.

World Cup 2026 cũng là một cơ hội lớn để đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ tìm kiếm những cái tên phù hợp. Giải đấu tại Bắc Mỹ thường là nơi nhiều ngôi sao vụt sáng, đồng thời giúp các CLB đánh giá cầu thủ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất.

HLV Carrick sẽ cần bổ sung lực lượng cho nhiều mặt trận. Ảnh: EPA.

Điều đáng chú ý là một số mục tiêu tiềm năng của MU sẽ không xuất hiện tại World Cup. Sandro Tonali và Carlos Baleba không thể góp mặt do đội tuyển quốc gia của họ không giành vé tham dự. Trong khi đó, Joao Gomes, Mateus Fernandes, Adam Wharton và Lewis Hall cũng không được triệu tập.

Ngoài tuyến giữa, MU còn xác định cần tăng cường ở vị trí tiền vệ cánh trái, hậu vệ trái và thủ môn dự bị. Điều đó cho thấy cuộc cải tổ tại Old Trafford mới chỉ bắt đầu, và Ederson có thể chỉ là quân bài đầu tiên trong kế hoạch đầy tham vọng của Carrick.