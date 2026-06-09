Amorim hết lời khen ngợi mục tiêu chuyển nhượng của MU 09/06/2026 12:54

Cựu HLV của MU Ruben Amorim không tiếc lời khen ngợi cầu thủ mới nhất được đồn đoán sẽ chuyển đến đội chủ sân Old Trafford. HLV người Bồ Đào Nha trước đây đã hết lời ca ngợi ngôi sao của Everton Iliman Ndiaye. Tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin MU đã đưa tiền đạo này vào danh sách chuyển nhượng như một phần trong kế hoạch chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh trái trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Iliman Ndiaye, 26 tuổi là cầu thủ nổi bật nhất của Everton trong hai mùa giải khoác áo CLB và nhận được sự ghi nhận đặc biệt từ Amorim trước cuộc gặp gỡ giữa hai đội tại Old Trafford hồi tháng 11 năm ngoái. HLV người Bồ Đào Nha đã chỉ ra tuyển thủ Senegal là một trong hai cầu thủ có khả năng gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Manchester United.

Ruben Amorim nói: "Tôi nghĩ Jack Grealish đang chơi rất tốt. Cậu ấy có thể thúc đẩy đội bóng, có thể tạo thêm sức mạnh cho đội bóng. Iliman Ndiaye là một cầu thủ tuyệt vời. Vì vậy, với tất cả những điều này, đội hình của Everton trở nên hoàn thiện hơn, và David Moyes đang làm một công việc tuyệt vời. Sẽ thực sự rất khó khăn để giành chiến thắng trong trận đấu này".

Amorim từng hết lời khen ngợi Ndiaye. ẢNH: EPA

Đội Everton của HLV David Moyes đã giành được chiến thắng ấn tượng 1-0 trước MU ngay trên sân khách Old Trafford dù phải chơi với 10 người trong phần lớn trận đấu, sau khi Idrissa Gana Gueye bị truất quyền thi đấu. Trong khi đó, Ndiaye đã ghi được 6 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo ở Premier League mùa vừa qua, trong bối cảnh Manchester United đang tìm cách tăng cường hàng công khi trở lại đấu trường Champions League.

Iliman Ndiaye, một cầu thủ đa năng có thể chơi ở cả hai cánh hoặc vị trí số 10, dự kiến ​​sẽ ra sân thi đấu cho tuyển Senegal trong trận giao hữu với Saudi Arabia vào thứ Tư tuần này trước thềm World Cup 2026. Một màn trình diễn ấn tượng tại World Cup có thể đẩy giá chuyển nhượng của anh lên cao hơn nữa.

Với hợp đồng còn hiệu lực ba năm tại Everton, Iliman Ndiaye có thể là lựa chọn tiết kiệm hơn cho MU, đội bóng cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ cánh Yan Diomande của RB Leipzig, cùng với ngôi sao Morgan Rogers của Aston Villa. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà đang nằm trong tầm ngắm của Liverpool, khi CLB vùng Merseyside dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của anh, mặc dù RB Leipzig đã đưa ra mức giá khổng lồ 86 triệu bảng Anh cho cầu thủ 19 tuổi này.

Tương lai của Rogers tại Aston Villa vẫn còn bỏ ngỏ, với một số đội bóng hàng đầu Premier League đang theo dõi sát sao tình hình của anh, trong đó nhà vô địch Europa League được cho là đang cân nhắc bán ngôi sao người Anh với con số được nhắc đến là 80 triệu bảng Anh.

Ndiaye đang trong tầm ngắm của Manchester United. ẢNH: CAMERA SPORTS

Trong khi đó, MU đang tiến gần đến bản hợp đồng đầu tiên của mùa hè, khi đã đạt được thỏa thuận với Atalanta để chiêu mộ tiền vệ người Brazil Ederson. Cầu thủ 26 tuổi này chuẩn bị chuyển đến Old Trafford với mức phí ban đầu là 35 triệu bảng Anh, lấp đầy khoảng trống mà Casemiro để lại hồi tháng trước.

Việc Ederson bất ngờ được triệu tập muộn vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 đồng nghĩa với việc MU đang phải điều chỉnh lại kế hoạch để hoàn tất thương vụ, dự kiến đến tháng 7 MU mới công bố chiêu mộ Ederson. "Quỷ đỏ" thành Manchester vẫn đang tích cực tìm kiếm ít nhất một tiền vệ nữa khi họ chuẩn bị bán Manuel Ugarte.