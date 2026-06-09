Arteta đã làm Pep Guardiola mệt mỏi như thế nào? 09/06/2026 07:39

Không thể đánh giá thấp vai trò của người học trò, HLV đương nhiệm của Arsenal Mikel Arteta, trong quyết định rời Manchester City của người thầy Pep Guardiola sau 10 năm đầy danh hiệu. Tháng 9 năm 2024, Arsenal giành chiến thắng sít sao 4-2 trước Leicester City tại sân Emirates sau khi để mất lợi thế dẫn trước 2-0, nhờ hai bàn thắng ở phút bù giờ.

Arteta đã đánh bại Guardiola

Khi Mikel Arteta đến dự buổi họp báo sau trận đấu, có một điều ông muốn đề cập đến: một vở kịch dài tập đang có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Pep Guardiola đã công khai yêu cầu Arteta làm rõ những bình luận mà ông đưa ra để đáp trả Bernardo Silva và John Stones, những người cáo buộc Arsenal câu giờ sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính giữa hai ứng cử viên vô địch Premier League hồi đầu mùa giải tại sân Etihad.

Trước đó, Arteta tuyên bố mình có "tất cả thông tin" về Man City nhưng sau đó đã rút lại phát ngôn này nhằm xoa dịu căng thẳng đang leo thang. Những lời qua tiếng lại này cũng diễn ra chỉ vài tuần sau khi Guardiola thừa nhận động lực để giành thêm một chức vô địch Premier League nữa "không còn".

Pep Guardiola và Mikel Arteta đã tạo nên cuộc đối đầu kinh điển trong 4, 5 năm qua ở Ngoại hạng Anh. ẢNH: MIRROR

Có lẽ Arteta cũng nhận ra việc chọc giận đối thủ quá sớm trong một chiến dịch quốc nội đầy cam go như thế này khó có thể mang lại kết quả tốt đẹp. 19 tháng trôi qua, tình thế đã đảo ngược. Arteta, bằng sự kiên trì, ổn định và bản lĩnh phi thường, đã dần dần đánh bại Pep Guardiola.

Một kỷ nguyên mới luôn là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc Arteta cuối cùng cũng giành được chiếc cúp Premier League mà Arsenal đã khao khát từ lâu sau 22 năm chờ đợi, đúng vào ngày người đồng nghiệp của ông nói lời tạm biệt đầy xúc động với Man City sau một thập kỷ thống trị ngoạn mục, lại mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.

Cảm giác như đây là khởi đầu của một sự thay đổi mang tính lịch sử tiềm tàng, bởi vì Arsenal giờ đây hẳn đã cảm nhận được cơ hội, sau một chặng đường dài gian nan để đạt được vị trí thống trị giải đấu hàng đầu nước Anh và gánh nặng giờ đã được trút bỏ.

"Đừng hỏi tôi tại sao tôi lại ra đi", HLV Pep Guardiola nói trong buổi họp báo trước trận đấu cuối cùng của ông với Man City (thua Aston Villa 1-2). Sự thật là, dù Pep Guardiola không còn gì để chứng minh nữa, ông cũng không còn đủ năng lượng để tiếp tục chống lại một đối thủ không ngừng nghỉ như Arteta - một người chỉ huy tài ba, có tư duy phân tích sâu sắc, người đã vắt kiệt mọi nguồn lực từ mọi phía, cả trong và ngoài Arsenal để tối đa hóa hiệu quả.

Trò chơi mèo vờn chuột

Trước mùa giải này, trong ban huấn luyện của Arteta, việc chú trọng đến những cải thiện nhỏ nhặt đã được đặt lên hàng đầu, nhưng sau ba lần liên tiếp suýt thành công, HLV của Arsenal đã nâng tầm chiến lược này lên một bậc. Các cuộc họp báo trước trận đấu, liên quan đến thông tin đội hình của Arsenal, trở thành một trò chơi mèo vờn chuột. Huấn luyện viên 44 tuổi không dám tiết lộ bất kỳ thông tin nào về đội hình xuất phát dự kiến ​​trừ khi thực sự cần thiết hoặc không thể tránh khỏi.

Thực tế đã có một vài trường hợp, một trong số đó là trước trận bán kết lượt đi Champions League của Arsenal trên sân khách gặp Atletico Madrid, người ta cảm thấy Arteta có thể đã cố tình gây hiểu nhầm nhằm tạo thêm sự hoang mang. Một nguồn tin thân cận đã nói đùa khi chia sẻ với tờ Mirror Football (Anh): "Mikel Arteta thà để giới truyền thông nghĩ ông ấy đang lừa dối còn hơn là tiết lộ bất cứ điều gì"

Hồi tháng 12 năm 2020, Arteta tuyên bố sẽ "tiêu diệt" kẻ nội gián trong phòng thay đồ đã tiết lộ vụ xô xát trên sân tập giữa David Luiz và Dani Ceballos. Một tháng sau, ông ám chỉ mình đã xác định được thủ phạm. Thêm vào đó, khi Arsenal đăng tải hình ảnh các buổi tập luyện lên trang web trước mỗi trận đấu, đôi khi họ lại loại bỏ thêm một số cầu thủ - ngoài những người vắng mặt do chấn thương - để tạo thêm yếu tố bí ẩn.

Các trang tin trực tuyến và các tài khoản tổng hợp thông tin tinh mắt trên X sẽ phát hiện ra rằng một cầu thủ nào đó đã mất tích và tin đồn sẽ lan truyền, khiến đối thủ bất ngờ. Mặc dù rõ ràng là các HLV đối thủ không xây dựng đội hình và chiến thuật dựa trên những tin đồn trên mạng xã hội và suy đoán của người hâm mộ về những vấn đề như vậy, nhưng hầu hết các CLB đều có nhân viên theo dõi những thông tin này vì đôi khi, chúng có thể mang lại giá trị.

Ngược lại, cách tiếp cận của Pep Guardiola đối với các cuộc họp báo trong những năm cuối cùng ở Man City lại vô cùng thờ ơ. Điều này cũng dễ hiểu, Jurgen Klopp từng tuyên bố trách nhiệm với truyền thông là một trong những lý do khiến ông rời Liverpool vào năm 2024.

Pep Guardiola trở nên hoàn toàn chán ngán việc nói chuyện với báo chí và thường thản nhiên xác nhận đội hình xuất phát giữa chừng bài phát biểu. Dần dần, Man City bắt đầu đánh mất sự đáng sợ của mình và cuối cùng để thua 15 trận đấu tại Ngoại hạng Anh trong hai mùa giải vừa qua.

Trong khi đó, Mikel Arteta cũng học được cách tận dụng truyền thông để có lợi cho mình. Các nguồn tin thân cận với đội Arsenal cho biết có sự đánh giá cao rộng rãi về tính nhất quán trong thông điệp của ông, đặc biệt là trong mùa giải này. Những gì ông nói với các ngôi sao của mình trong phòng thay đồ đều được đáp lại trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau trận đấu và các cuộc họp báo. Sự nhất quán này giúp toàn đội duy trì sự kiểm soát và niềm tin trong những thời điểm khó khăn.

Mikel Arteta tận dụng truyền thông để tung hỏa mù rất tốt. ẢNH: ARSENAL FC

Nếu Arteta nói một đằng với các cầu thủ và một nẻo với giới truyền thông, điều đó có thể tạo ra sự bất an trong toàn đội, khiến họ cảm thấy HLV không hoàn toàn tin tưởng mình. Trong một trường hợp, sau trận hòa 1-1 với Brentford hồi tháng 2, một số cầu thủ đã ngạc nhiên trước thái độ thoải mái của Arteta sau trận đấu, khi họ suýt bị đánh bại ở những phút cuối cùng.

Người ta kể rằng Arteta đã nhận xét Brentford đang có một mùa giải tuyệt vời, họ là một đối thủ khó chơi và trong trận đấu đêm đó, họ hoàn toàn có thể giành điểm trước bất kỳ đội bóng hàng đầu nào khác. Không hề có sự giận dữ hay hoảng loạn, và mọi người cũng nhận thức được những lời chỉ trích từ bên ngoài sẽ ngày càng gay gắt hơn.

6 ngày sau, rõ ràng là mọi chuyện đã leo thang lên một mức độ hoàn toàn mới sau trận hòa thảm hại 2-2 của Arsenal trước Wolves, nhưng Arteta vẫn giữ được sự bình tĩnh và đưa ra những thông điệp đúng đắn để xoay chuyển tình thế.

Đây chỉ là những phần nhỏ trong một bức tranh lớn hơn nhiều. Bên cạnh đó, còn có thành tích xuất sắc của trợ lý HLV Nicolas Jover giúp Arsenal trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League không bị phạt đền hay nhận thẻ đỏ trong một mùa giải. Mùa giải trước, kỷ luật tồi tệ đã phá hỏng hy vọng vô địch của "pháo thủ" thành London.

Rồi còn giám đốc điều hành Andrea Berta và việc thực hiện một kỳ chuyển nhượng mùa hè phá kỷ lục, sự phát triển của hai viên ngọc quý nữa từ trung tâm đào tạo trẻ Hale End là Max Dowman và Marli Salmon, sự thay đổi bầu không khí tại sân vận động Emirates, Arsenal đã tạo ra một gia đình gắn kết. Tất cả cùng nhau, với một cú hích mạnh mẽ, Arteta đã đưa Arsenal trở lại đỉnh cao.