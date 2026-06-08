Tuchel giúp MU chiêu mộ tiền đạo của tuyển Anh 08/06/2026 07:09

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài bình luận của tờ Mirror (Anh). Theo đó, một tiền đạo được HLV Thomas Tuchel gọi vào tuyển Anh tham dự World Cup 2026 có thể sẽ trở lại tầm ngắm của MU. Xa mặt cách lòng, đó là quy luật vàng của bóng đá hiện đại, và không ai hiểu rõ điều đó hơn Ivan Toney.

Khi cựu tiền đạo của Brentford Toney rời Anh chuyển đến Saudi Arabia chơi cho Al Ahli hai năm trước, anh gần như biến mất khỏi tâm trí người hâm mộ Premier League. Có lúc, Toney là một trong những tiền đạo được săn đón nhất nước Anh, nhưng ở khía cạnh khác, anh chỉ là một phần nhỏ trong chiến dịch chi tiêu mạnh tay của Saudi Arabia.

Nhưng bóng đá có một cách xoay chuyển tình thế kỳ lạ. Và nhờ HLV của tuyển Anh Thomas Tuchel, Toney có thể bất ngờ trở lại tầm ngắm của Manchester United, tờ Mirror viết. Việc HLV Tuchel bất ngờ triệu tập Toney vào đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 chính là một nước đi táo bạo, điều làm nên sự khó đoán đầy thú vị của môn thể thao này.

Đối với Ivan Toney, đó là cơ hội cứu vãn sự nghiệp. Còn đối với MU, đó có thể là cơ hội chuyển nhượng tuyệt vời nhất, được gói gọn trong tấm vé khoác áo đội tuyển Anh. Vì sao? Phải thừa nhận rằng, hàng công của MU vẫn cần được cải thiện trong mùa hè này. Đúng là họ đã chiêu mộ Benjamin Sesko, và đúng là tiền đạo người Slovenia đã thể hiện rất tốt. Sesko đã cho thấy những dấu hiệu về tiềm năng đáng kể, điều đã thuyết phục đội chủ sân Old Trafford ký hợp đồng với anh.

Tuchel bất ngờ gọi Toney vào tuyển Anh tham dự World Cup 2026. ẢNH: THE FA

Nhưng chỉ "ổn" thôi thì không đủ để đưa bạn trở lại đỉnh cao. Hiện tại, Sesko dường như là một tiền đạo trẻ cần được cạnh tranh thực sự. MU cần một người có thể nâng tầm Sesko lên một đẳng cấp mới và chia sẻ trách nhiệm ghi bàn, mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến sự tiến bộ của anh với tư cách là tiền đạo số 9 số một lâu dài tại Old Trafford..

Manchester United không cần thêm một siêu sao trị giá 70 triệu bảng Anh nào nữa để cản trở con đường của Sesko - hoặc tệ hơn nữa, một Rasmus Hojlund khác cứ mãi tồn tại như một miếng bánh pho mát đắt tiền mà bạn không nỡ vứt đi. Manchester United cần một sự thay thế dày dạn kinh nghiệm và sắc bén. Manchester United cần một Ivan Toney.

Thông thường, việc đề xuất MU ký hợp đồng với một tiền đạo từ giải Saudi Pro League của Saudi Arabia sẽ gây ra một cuộc phản đối dữ dội từ người hâm mộ "quỷ đỏ". Fan MU sẽ hoàn toàn có lý khi phản đối ý tưởng chiêu mộ một cầu thủ từ một giải đấu không thuộc đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Nhưng đây chính là cơ hội lý tưởng mà Tuchel đã mang đến cho MU, tờ Mirror khẳng định. World Cup là cơ hội thay đổi nhận thức tối thượng. Nếu Toney không thể hiện tốt, việc anh chuyển đến MU sẽ là một thảm họa về mặt truyền thông. Nhưng nếu Toney ghi được một hoặc hai bàn thắng ở World Cup vào mùa hè này, toàn bộ câu chuyện sẽ thay đổi ngay lập tức.

Đột nhiên, Toney không còn là cầu thủ "lưu vong" ở Saudi Arabia nữa, anh ta là người thay thế có khả năng tạo ra sự khác biệt quyết định cho đội tuyển Anh. Tiếng kêu than biến mất, thay vào đó là một loạt lời kêu gọi từ người hâm mộ thúc giục MU hoàn tất thương vụ chuyển nhượng. Về cơ bản, Tuchel đang cung cấp cho MU một lớp bảo vệ hoàn hảo trước phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ.

Và chúng ta đừng tự lừa dối mình rằng Toney đã mất đi khả năng ghi bàn. Toney vẫn dễ dàng ghi bàn - 72 bàn trong 93 trận đấu tại Saudi Arabia - giống như cách anh đã làm cho Brentford trước khi rời đi, khi các CLB hàng đầu nước Anh đang thực sự quan tâm đến anh vào thời điểm đó, kể cả Manchester United.

Việc Toney trở lại tuyển Anh mở ra cơ hội giúp anh gia nhập Manchester United. ẢNH: THE FA

Ivan Toney vẫn là một chân sút ghi bàn xuất sắc tại Premier League, và với tư cách là một cầu thủ tiềm năng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, đây dường như là một thương vụ không cần phải suy nghĩ nhiều. Toney có khả năng sẽ chứng minh là một bản hợp đồng hiệu quả về mặt chi phí và đáng giá. Anh giải quyết được cuộc khủng hoảng trước mắt của MU - mang lại những bàn thắng tức thì, sức mạnh thể chất và chiều sâu tấn công - mà không gây ra bất kỳ rắc rối lâu dài nào.

Việc Ivan Toney trở thành tiền đạo chủ lực của MU sẽ không cản trở con đường của Sesko, và phí chuyển nhượng của anh cũng sẽ không ngăn cản tập đoàn sở hữu "quỷ đỏ" thành Manchester là INEOS theo đuổi một tài năng đẳng cấp thế giới khác trong một hoặc hai năm tới nếu có cơ hội.

Đây là bản hợp đồng rủi ro thấp, lợi nhuận cao mà Manchester United đã để vuột mất quá nhiều lần trước đây. Họ đơn giản chỉ cần một người nào đó để lấp đầy khoảng trống và thuyết phục người hâm mộ.

Thomas Tuchel có thể vừa làm chính xác điều đó. Và giờ đây, Manchester United phải đưa ra lựa chọn đúng đắn.