Chủ tịch Borussia Dortmund bình luận gây sốc về Haaland 07/06/2026 11:07

Erling Haaland đã trở thành tâm điểm của những lùm xùm trong tuần qua, khi được đồn đoán sẽ chuyển đến Real Madrid và giờ đây CLB cũ của anh, Borussia Dortmund, cũng đã lên tiếng. Một lãnh đạo cấp cao của Borussia Dortmund khẳng định Erling Haaland sẽ thi đấu cho Real Madrid trong ba năm tới.

Ứng cử viên chủ tịch Real Madrid, Enrique Riquelme, đã hứa sẽ đưa tiền đạo người Na Uy đến sân Bernabeu nếu ông đắc cử. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Tây Ban Nha, ông Riquelme khẳng định: "Nếu tôi thất hứa về bất kỳ cầu thủ nào trong số này, tôi đã ký một bản cam kết trong đó quy định tôi sẽ trả 100% phí thành viên cho mùa giải tới. Erling Haaland có điều khoản giải phóng hợp đồng và cậu ấy muốn đến Madrid".

Bây giờ, chủ tịch Borussia Dortmund, Hans Joachim Watzke, đã đưa ra quan điểm của mình về tình hình và khẳng định chắc chắn Haaland sẽ sớm khoác áo đội bóng khổng lồ Tây Ban Nha trong tương lai gần, ngay cả khi điều đó không xảy ra ở mùa giải tới.

Chủ tịch Borussia Dortmund, Hans Joachim Watzke. ẢNH: EPA

Ông Hans Joachim Watzke nói: “Tôi biết rất rõ Haaland nghĩ gì. Tôi có thể khẳng định rằng cậu ấy chắc chắn ngưỡng mộ Real Madrid và muốn được chơi cho họ trong tương lai, nhưng mùa giải tới cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu cho Manchester City, chắc chắn là vậy.

Erling Haaland yêu Real Madrid và không hề giấu giếm điều đó. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chơi cho Real Madrid trong hai hoặc ba năm nữa, nhưng không phải sớm như vậy. Haaland chưa cam kết với bất kỳ CLB nào, như cha cậu ấy đã nói".

Erling Haaland chỉ mới ký hợp đồng mới có thời hạn chín năm rưỡi với Man City vào tháng Giêng, và hợp đồng đó sẽ kéo dài đến năm 2034. Man City đã đưa ra một tuyên bố sau bình luận của Riquelme và xác nhận họ đang xem xét hành động pháp lý.

Thông báo của Manchester City có nội dung: “Những thông tin xuất hiện từ Tây Ban Nha liên quan đến tương lai của Erling Haaland là không đúng sự thật. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra và không có điều khoản nào trong hợp đồng cho phép điều đó. Chúng tôi đang xem xét hành động pháp lý đối với việc sử dụng hình ảnh cầu thủ của chúng tôi trong bối cảnh này".

Haaland có khả năng chia tay Man City để gia nhập Real Madrid. ẢNH: EPA

Trong khi đó, người đại diện Rafaela Pimenta và cha của Erling là Alfie Haaland, cũng khẳng định những tin đồn này không có thật. Một tuyên bố cho biết: "Tất cả đều rất thú vị nhưng không đúng sự thật. Chúng tôi chúc cả hai ứng cử viên may mắn trong cuộc bầu cử ở Madrid".

Riquelme một lần nữa lên tiếng về Haaland và khẳng định rằng nếu ông thắng cử trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid trước ứng cử viên đương nhiệm Florentino Perez, các cuộc đàm phán với phía tiền đạo người Na Uy sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ông nói: “Điều này là bình thường, đây là một cuộc bầu cử, có hai ứng cử viên và không ai chắc chắn sẽ thắng, và họ phải bảo vệ cầu thủ. Bắt đầu từ thứ Hai, chúng tôi sẽ nói chuyện, chúng tôi sẽ ngồi xuống để thảo luận với họ".