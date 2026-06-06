Real Madrid rò rỉ tin về việc chiêu mộ tân binh Galactico giá 130 triệu bảng 06/06/2026 13:39

(PLO)- Thông tin về tân binh Galactico trị giá 130 triệu bảng Anh bí mật của Real Madrid bị rò rỉ sau những lời ám chỉ của chủ tịch Florentino Perez.

Real Madrid đang được liên hệ với một số bản hợp đồng lớn sau những phát ngôn gần đây của chủ tịch Florentino Perez. Dưới đây, tờ Mirror Sport (Anh) điểm qua những tin đồn xoay quanh việc Real Madrid có thể chiêu mộ ai sau những phát ngôn gần đây của Florentino Perez...

Chủ tịch đương nhiệm của Real Madrid Florentino Perez đã công khai tuyên bố nếu tái đắc cử chức Chủ tịch, ông sẽ đưa ra một lời đề nghị khổng lồ trị giá 150 triệu euro (130 triệu bảng) để chiêu mộ một "cầu thủ xuất sắc" gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ông nhấn mạnh mục tiêu này là một tiền đạo đẳng cấp "Galactico" hiện đang chơi cho một CLB tham dự Champions League ngoài Premier League.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Horizonte của Tây Ban Nha, Perez đã loại trừ một số ngôi sao nổi tiếng để thu hẹp danh sách mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng. Ông khẳng định bản hợp đồng bí ẩn của mình không phải là Erling Haaland hay Jeremy Doku của Manchester City, cũng không phải là Harry Kane của Bayern Munich.

Mặc dù Perez công khai phủ nhận Michael Olise là mục tiêu của mình, tờ The Telegraph (Anh) đưa tin cầu thủ chạy cánh 24 tuổi của Bayern Munich Olise chính xác là người mà chủ tịch đang ưu tiên. HLV sắp tới của Real Madrid Jose Mourinho - người mà việc bổ nhiệm dẫn dắt Real Madrid phụ thuộc vào việc Perez thắng cử - được cho là đang thúc đẩy thương vụ này sau khi được phát hiện đi thị sát ở Đức.

Florentino Perez hứa hẹn về bản hợp đồng bom tấn tại Real Madrid nếu tái đắc cử chức chủ tịch. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nỗ lực chiêu mộ Olise sẽ dẫn đến một cuộc chiến chuyển nhượng khốc liệt, bởi chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Uli Hoeness, đã tuyên bố tuyển thủ Pháp "không thể bán được". Olise có hợp đồng dài hạn tại Đức đến năm 2029, điều đó có nghĩa là Real Madrid sẽ phải gây sức ép mạnh mẽ lên quyết tâm của Bayern bằng mức định giá kỷ lục của họ.

Tờ báo Record của Bồ Đào Nha đưa tin tiền vệ ngôi sao Vitinha của Paris Saint-Germain là bản hợp đồng bất ngờ nhất mà Perez có thể sử dụng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Các báo cáo cho rằng việc công bố chiêu mộ Vitinha sẽ là đòn hạ gục đối thủ của Perez là Enrique Riquelme, ngay cả trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào Chủ nhật.

Theo các nguồn tin, "siêu cò" Jorge Mendes rất muốn đưa thân chủ ngôi sao của mình, Vitinha, đến thi đấu dưới thời Jose Mourinho tại Bernabeu. Mặc dù tiền vệ này vẫn còn ba năm hợp đồng với PSG, anh có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 115 triệu euro (99,3 triệu bảng) mà Real Madrid có thể kích hoạt.

Bên cạnh Olise và Vitinha, ngôi sao tuyến giữa của Paris Saint-Germain, Joao Neves, cũng được xác định là một cầu thủ thực sự nằm trong tầm ngắm của ban lãnh đạo Real Madrid.