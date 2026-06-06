Lãnh đạo MU vạch ra kế hoạch chuyển nhượng rõ ràng, nhắm 5 ngôi sao 06/06/2026 07:09

Giám đốc điều hành của MU Omar Berrada đã vạch ra chiến lược chuyển nhượng mùa hè năm 2026, với mục tiêu chiêu mộ ít nhất năm tân binh. Berrada xác nhận "quỷ đỏ" thành Manchester lên kế hoạch lặp lại chiến lược chuyển nhượng mùa hè năm ngoái bằng cách chiêu mộ những cầu thủ kết hợp giữa tài năng dày dạn kinh nghiệm ở Premier League và các ngôi sao nước ngoài.

Manchester United đã chi hơn 200 triệu bảng Anh cho bốn cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 - 2026. Quỷ đỏ bắt đầu hoạt động chuyển nhượng bằng việc chiêu mộ Matheus Cunha với giá 62,5 triệu bảng từ Wolves, trước khi Bryan Mbeumo gia nhập từ Brentford với giá 71 triệu bảng Anh. Sau đó, đội chủ sân Old Trafford có được Benjamin Sesko từ RB Leipzig với giá 73 triệu bảng và hoàn tất thương vụ muộn với giá 18 triệu bảng để chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp.

Về phía các cầu thủ ra đi, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Andre Onana, Toby Collyer, Ethan Wheatley, Harry Amass và Rasmus Hojlund đều được cho mượn, trong khi Alejandro Garnacho được bán cho Chelsea với giá 40 triệu bảng và Antony chuyển đến Real Betis với giá 21 triệu bảng. Victor Lindelof, Christian Eriksen và Jonny Evans đều rời đi sau khi hết hạn hợp đồng.

Cuối cùng, đó đã chứng tỏ là một kỳ chuyển nhượng thành công đối với MU, khi đội bóng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba tại Premier League và giành quyền tham dự Champions League sau khi Michael Carrick tiếp quản vị trí HLV vào giữa mùa giải. Cunha, Mbeumo, Sesko và Lammens đều có khởi đầu ấn tượng trong sự nghiệp tại Old Trafford và đóng góp vào sự trở lại đấu trường châu Âu danh giá của CLB.

Dàn lãnh đạo của MU đã xác định rõ ràng các mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. ẢNH: PA WIRE

Khi MU bước vào một mùa hè quan trọng khác, Giám đốc điều hành Berrada khẳng định MU có một "kế hoạch rõ ràng" và đang hướng tới việc lặp lại thành công mà họ đã đạt được trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.

Trả lời phỏng vấn trên kênh YouTube của Manchester United, Berrada cho biết: "Tôi nghĩ mô hình chúng tôi đã làm mùa hè năm ngoái sẽ được nhân rộng theo nhiều cách. Khi bước vào kỳ chuyển nhượng, bạn luôn không biết mình sẽ kết thúc như thế nào, nhưng bạn phải thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bạn phải có một kế hoạch rõ ràng.

Bạn phải biết chính xác mình đang muốn củng cố những vị trí nào. Và bạn cũng phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, có thể có những sự ra đi mà chúng tôi không ngờ tới, có thể có những cơ hội trên thị trường mà có lẽ không hề có vào đầu kỳ chuyển nhượng. Vì vậy, chúng tôi phải sẵn sàng.

Chúng tôi phải nhanh nhẹn và linh hoạt, nhưng chúng tôi có một kế hoạch rõ ràng. Jason Wilcox (giám đốc bóng đá của MU) và đội ngũ của ông ấy đã chuẩn bị rất tốt để thực hiện kế hoạch đó. Và tôi nghĩ những gì chúng ta đã thấy ở mùa giải trước là một hướng đi tốt, đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Chúng tôi muốn có sự kết hợp giữa những cầu thủ đã chứng tỏ được khả năng thi đấu tốt ở Ngoại hạng Anh và có thể cả những cầu thủ đang thi đấu rất tốt ở các giải đấu khác. Nhưng chúng tôi sẽ luôn thực hiện mọi việc trong khuôn khổ của mình và đảm bảo bất kỳ quyết định nào đưa ra đều không chỉ mang tính ngắn hạn mà còn hướng đến dài hạn".

MU đang nhắm đến ít nhất năm tân binh trong mùa hè này. Tiền vệ Ederson của Atalanta dự kiến ​​sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên của MU sau khi đạt được thỏa thuận trị giá 38 triệu bảng Anh vào đầu tuần này. Thêm vào đó, Quỷ đỏ cũng đã thể hiện sự quan tâm đến Aurelien Tchouameni của Real Madrid, Mateus Fernandes của West Ham United và Carlos Baleba của Brighton.

Elliot Anderson cũng được nhắc đến như một mục tiêu của MU, mặc dù Manchester City đang dẫn trước trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Nottingham Forest này. Một tiền đạo cũng nằm trong danh sách mục tiêu của MU, sau khi họ xác nhận đã bán đứt Rasmus Hojlund cho Napoli. Vị trí hậu vệ trái cũng đang được xem xét, với Lewis Hall của Newcastle nổi lên như một lựa chọn tiềm năng.