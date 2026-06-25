So sánh chi tiết mọi số liệu thống kê giữa Ronaldo và Messi 25/06/2026 07:09

(PLO)- So sánh vị trí của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã cạnh tranh quyết liệt với nhau trong suốt sự nghiệp, nhưng liệu họ có thể so sánh được với nhau ở World Cup? Dưới đây là tất cả những gì các bạn cần biết khi so sánh hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Lionel Messi hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại tại World Cup sau khi lập cú hat-trick ngoạn mục vào lưới Algeria và cú đúp vào lưới áo. Thành tích này nâng tổng số bàn thắng của anh tại World Cup lên 18 bàn, vượt qua kỷ lục 16 bàn của tiền đạo người Đức Miroslav Klose.

Ngược lại, Cristiano Ronaldo không có tên trong danh sách 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup. Anh ghi được 10 bàn thắng trong 6 lần tham dự giải đấu, sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan. Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Những cầu thủ khác đứng sau Messi và Klose trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup là Ronaldo của Brazil (15), Gerd Muller (14), Kylian Mbappe (14), Just Fontaine (13), Pele (12), Sandor Kocsis (11), Jurgen Klinsmann (11), Helmut Rahn (10), Gary Lineker (10), Gabriel Batistuta (10), Teofilo Cubillas (10), Thomas Muller (10) và Grzegorz Lato (10).

Xét về bóng đá cấp CLB trong nước và châu lục, Ronaldo giữ kỷ lục về số bàn thắng chính thức nhiều nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Messi bám sát phía sau và sở hữu tỷ lệ bàn thắng trên mỗi trận đấu vượt trội hơn trong suốt sự nghiệp tại CLB của mình.

Messi và Ronaldo là hai huyền thoại không thể tranh cãi trong lịch sử bóng đá. ẢNH: ISI

Khi nói đến khả năng kiến ​​tạo cho đồng đội, Messi thống trị các thống kê về khả năng kiến ​​tạo. Mặc dù Ronaldo cũng có số kiến ​​tạo ấn tượng, nhưng theo thời gian, CR7 dần chuyển sang vai trò trung phong, tập trung vào việc dứt điểm.

Xét về số danh hiệu cấp CLB, Messi chiếm ưu thế với bộ sưu tập danh hiệu vô địch quốc gia và cúp quốc nội đồ sộ, chủ yếu giành được trong thời kỳ huyền thoại của anh tại Barcelona. Ronaldo cũng không hề kém cạnh với bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng, nổi tiếng nhất là năm lần vô địch UEFA Champions League trong thời gian thi đấu cho Manchester United và Real Madrid.

Trên đấu trường quốc tế rộng lớn hơn, cả hai biểu tượng này đều dẫn dắt đội tuyển nước mình đi đến thành công. Ronaldo nổi tiếng với vai trò đội trưởng đưa Bồ Đào Nha đến chức vô địch Euro 2016, trong khi Messi truyền cảm hứng cho Argentina chinh phục Nam Mỹ bằng hai lần vô địch Copa America.

Ngoài thành công ở cấp độ châu lục, Messi đã đạt được giấc mơ bóng đá quốc tế cao nhất bằng cách nâng cao chiếc cúp vô địch FIFA World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina. Ronaldo chưa bao giờ vô địch giải đấu này, thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup là lọt vào bán kết.

Khi xem xét các giải thưởng cá nhân cho những màn trình diễn trên đấu trường thế giới, Messi là cầu thủ duy nhất hai lần giành Quả bóng vàng World Cup. Ronaldo chưa từng nhận được giải thưởng này, giải thưởng vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất tại một kỳ World Cup.

Trong lịch sử đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Ronaldo là cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại không thể tranh cãi. Anh vững vàng ở vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại của Bồ Đào Nha và cũng là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Bồ Đào Nha nào khác. Tuy nhiên, CR7 đã vượt qua kỷ lục của Eusebio một bàn (người đã ghi chín bàn) về số bàn thắng cho Bồ Đào Nha tại một kỳ World Cup.

Messi cũng có vị thế tương tự ở Argentina, nắm giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn và ra sân nhiều nhất mọi thời đại cho quốc gia này. Anh đã vượt qua số bàn thắng lịch sử cho tuyển Argentina của các huyền thoại trước đó như Gabriel Batistuta và Diego Maradona.

Trên phạm vi toàn cầu, Ronaldo nắm giữ kỷ lục thế giới về số bàn thắng quốc tế cao nhất trong lịch sử bóng đá nam. Messi đứng ngay sau anh, biến họ trở thành hai tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất ở môn thể thao vua.

Tóm lại, dù Ronaldo dẫn đầu về tổng số bàn thắng trong sự nghiệp cấp CLB và tổng số bàn thắng quốc tế, Messi lại có ưu thế rõ rệt về thứ hạng lịch sử World Cup, số đường kiến ​​tạo và tổng số danh hiệu giành được. Cuộc cạnh tranh kéo dài hàng thập kỷ giữa hai người vẫn là cuộc đối đầu gây tranh cãi nhất trong lịch sử thể thao.