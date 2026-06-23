Sóng gió bủa vây Ronaldo với ngòi nổ gây chia rẽ đội tuyển Bồ Đào Nha 23/06/2026 15:36

(PLO)- Nội bộ tuyển Bồ Đào Nha đang trở nên căng thẳng sau trận hòa thất vọng 1-1 trước Congo ở lượt trận mở màn bảng K World Cup 2026 mà tâm điểm của tranh cãi lần này không phải là một cầu thủ trên sân, mà lại là Katia Aveiro, chị gái của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Sau khi Bồ Đào Nha đánh rơi chiến thắng trong ngày ra quân, Ronaldo trở thành một trong những cái tên hứng chịu nhiều chỉ trích nhất từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Nhiều ý kiến cho rằng đội trưởng 41 tuổi thi đấu mờ nhạt, chưa tạo được ảnh hưởng đáng kể lên hàng công. Tuy nhiên, Katia Aveiro đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ em trai trên mạng xã hội.

Trong bài đăng cá nhân, Katia cho rằng vấn đề của Bồ Đào Nha không nằm ở Ronaldo mà xuất phát từ màn trình diễn dưới sức của cả tập thể. Cô bày tỏ sự thất vọng với cách đội bóng vận hành, cho rằng các cầu thủ chơi thiếu kết nối, gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và gần như không thể tạo ra những pha phản công sắc bén. Dù vậy, Katia vẫn tin đội tuyển có thể sửa sai và đạt kết quả tích cực ở các trận đấu tiếp theo.

Những phát ngôn này lập tức tạo ra làn sóng tranh luận. Cựu tuyển thủ Anh Gabby Agbonlahor cho rằng các bình luận của Katia là không cần thiết và có nguy cơ ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong phòng thay đồ. Theo ông, việc công khai ám chỉ các đồng đội chơi không tốt vô tình đẩy áp lực lên những cầu thủ khác, trong khi chính Ronaldo cũng sẽ không muốn người thân can thiệp theo cách đó.

Chị gái CR7 (thứ 2 từ phải sang) bị xem là "ngòi nổ" cho những ý kiến trái chiều về tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.

Agbonlahor đặc biệt nhắc đến Bruno Fernandes, người cũng bị kéo vào tâm bão dư luận. Ông nhận định tiền vệ của Bồ Đào Nha đã có một trận đấu khó khăn, nhưng việc chỉ trích cá nhân sau một trận đấu là điều thiếu công bằng. Theo cựu tiền đạo Aston Villa, Ronaldo gặp nhiều trở ngại vì thường xuyên phải lùi sâu nhận bóng thay vì hoạt động ở khu vực nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Trong khi đó, bình luận viên Andy Goldstein lại hướng sự chú ý đến HLV Roberto Martinez. Ông cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha cần cân nhắc những quyết định táo bạo hơn nếu muốn giảm áp lực đang bủa vây đội bóng.

Theo Goldstein, việc Lionel Messi liên tiếp tỏa sáng và ghi 5 bàn sau hai trận ở World Cup 2026 khiến mọi ánh mắt càng tập trung vào Ronaldo, người vẫn chưa có màn trình diễn bùng nổ như kỳ vọng.

Số 7 của Bồ Đào Nha chưa tỏa sáng như kỳ vọng. Ảnh: EPA.

Tranh cãi còn bị đẩy lên cao khi Katia được cho là đã bấm thích một bài đăng chỉ trích Bruno Fernandes. Nội dung bài viết cho rằng ngôi sao tuyến giữa thường xuyên mất hút trong những thời điểm quan trọng và chưa thể hiện được vai trò thủ lĩnh khi đội tuyển cần nhất. Hành động này khiến nhiều người tin rằng những phát biểu của Katia không còn đơn thuần là bảo vệ Ronaldo mà đã vô tình tạo ra thêm áp lực cho các đồng đội.

Giữa lúc dư luận dậy sóng, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan. Đây được xem là trận đấu mang ý nghĩa quyết định đối với tham vọng đi tiếp của đội bóng bán đảo Iberia.

Một chiến thắng thuyết phục có thể giúp Roberto Martinez xoa dịu những nghi ngờ đang bủa vây đội tuyển. Ngược lại, nếu kết quả tiếp tục gây thất vọng, những tranh cãi quanh Ronaldo và gia đình anh chắc chắn sẽ còn bùng nổ dữ dội hơn nữa.