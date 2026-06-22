Ronaldo và đồng đội lao vào cuộc đua vé vớt World Cup nóng chưa từng có 22/06/2026 13:06

(PLO)- Cuộc chiến giành những suất đi tiếp dành cho nhóm đội đứng thứ ba xuất sắc nhất tại World Cup 2026 đang trở nên rất căng thẳng.

Điều đáng chú ý là cuộc đua vé vớt World Cup xuất hiện nhiều tên tuổi lớn như Bỉ, Bồ Đào Nha hay Thụy Điển, bên cạnh những hiện tượng như Cape Verde và Ecuador.

Theo thể thức mới, chỉ tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sau vòng bảng mới giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội. Vì vậy, mỗi điểm số đều có thể quyết định số phận của các đội bóng.

Sau hai lượt trận, Thụy Điển đang tạm dẫn đầu nhóm xếp thứ ba với 3 điểm. Đội bóng Bắc Âu có cùng số điểm với Scotland và Paraguay nhưng chiếm ưu thế nhờ hiệu số bàn thắng bại cùng khả năng ghi bàn tốt hơn.

Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha sẽ rất nỗ lực ở những trận đấu còn lại để giành quyền đi tiếp. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, đội tuyển Bỉ đang đối mặt với nguy cơ bị loại dù vẫn còn cơ hội cạnh tranh. “Quỷ đỏ” hiện có 2 điểm sau hai trận và đứng thứ năm trong bảng xếp hạng các đội hạng ba. Việc Ai Cập đánh bại New Zealand với tỷ số 3-1 khiến cục diện bảng G thay đổi, đẩy Bỉ vào cuộc đua đầy áp lực.

Bồ Đào Nha cũng chưa thể yên tâm khi mới có 1 điểm sau một trận đấu và đang xếp thứ sáu. Cộng hòa Czech cùng Ecuador hiện nằm trong nhóm an toàn, nhưng khoảng cách điểm số rất mong manh.

Ở chiều ngược lại, Bosnia và Herzegovina đang đứng thứ chín với 1 điểm sau hai trận. Panama, Senegal và Jordan là những đội gặp khó khăn nhất khi chưa giành được điểm nào và đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Lukaku và tuyển Bỉ đang nằm trong nhóm có cửa tranh vé vớt. Ảnh: EPA.

Hiện tại, danh sách các đội có thành tích tốt nhất ở vị trí thứ ba lần lượt gồm Thụy Điển (3 điểm), Scotland (3 điểm), Paraguay (3 điểm), Cape Verde (2 điểm), Bỉ (2 điểm), Bồ Đào Nha (1 điểm), Cộng hòa Séc (1 điểm), Ecuador (1 điểm), Bosnia (1 điểm), Panama (0 điểm), Senegal (0 điểm) và Jordan (0 điểm).

Cuộc đua vé vớt World Cup 2026 sẽ còn nhiều biến động khi các trận đấu cuối cùng của vòng bảng có thể khiến thứ hạng đảo chiều chỉ sau 90 phút.