Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam 22/06/2026 11:52

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Sự kiện lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 càng thêm ý nghĩa khi VOV đón nhận Bằng khen của Bộ VH-TT&DL vì những đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Một thập kỷ đồng hành cùng sự trưởng thành của futsal Việt Nam

Ngày 21-6, tại Nhà thi đấu Futsal Phường Chánh Hưng (TP.HCM), VOV tổ chức chương trình khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tạo nên dấu ấn đặc biệt đối với đơn vị đã gắn bó lâu dài với sự phát triển của futsal trong nước.

10 trước, futsal Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về điều kiện tổ chức, cơ sở vật chất và sức lan tỏa tới công chúng. Trải qua một thập kỷ, với sự phối hợp giữa VOV, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), nhà tài trợ kim cương HDBank cùng các đối tác, hệ thống giải đấu quốc gia từng bước được nâng tầm, xây dựng môi trường thi đấu chuyên nghiệp hơn cho các CLB và cầu thủ.

Một thập kỷ đồng hành của VOV cùng sự trưởng thành vượt bậc của futsal Việt Nam.

Một dấu mốc quan trọng được xác lập vào năm 2024 khi VOV, VFF và HDBank tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức các giải futsal quốc gia giai đoạn 2024-2028. Cam kết này cho thấy quyết tâm duy trì nền tảng phát triển dài hạn, hướng đến mục tiêu đưa futsal Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết hành trình 10 năm đồng hành cùng futsal là chặng đường đầy cảm xúc. Theo ông, việc góp phần tổ chức các giải đấu quốc gia, đồng thời lan tỏa hình ảnh của môn thể thao này tới đông đảo người hâm mộ là niềm tự hào của VOV. Ông khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với VFF, HDBank và các đối tác để xây dựng nền tảng phát triển vững chắc cho futsal Việt Nam trong những năm tới.

Bằng khen của Bộ VH-TT&DL ghi nhận những đóng góp bền bỉ

Điểm nhấn giàu ý nghĩa tại buổi lễ là việc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (VOV) được Bộ VH-TT&DL trao tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong hoạt động bóng đá, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - Lê Thị Hoàng Yến trao Bằng khen cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (VOV).

Phần thưởng này được trao theo Quyết định số 1031/QĐ-BVHTTDL ngày 7/5/2026 của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL. Đại diện Bộ, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - đã trực tiếp trao Bằng khen tại sự kiện.

Sự ghi nhận từ cơ quan quản lý nhà nước phản ánh những nỗ lực bền bỉ của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá các hoạt động bóng đá nói chung cũng như futsal nói riêng. Trong nhiều năm qua, các giải đấu do VOV phối hợp tổ chức đã góp phần gia tăng sức hút của futsal, mở rộng tệp khán giả và tạo điều kiện để môn thể thao này tiếp cận gần hơn với cộng đồng.

Không khí chương trình càng trở nên sôi động với màn trình diễn Laser Mapping kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại, tái hiện những cột mốc đáng nhớ của futsal Việt Nam. Bên cạnh đó, ca khúc “Vinh quang trên những bước chân” do ca sĩ - nhạc sĩ Hoàng Bách thể hiện mang đến nhiều cảm xúc cho người tham dự.

Ca sĩ Hoàng Bách và các vũ công duyên dáng trong màn trình diễn Vinh quang trên những bước chân.

Đây là tác phẩm được VOV phối hợp sáng tác và giới thiệu vào năm 2025, được xem là ca khúc đầu tiên dành riêng cho futsal Việt Nam. Bài hát như lời tri ân gửi đến các thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, nhà tài trợ, lực lượng truyền thông và người hâm mộ đã góp phần tạo dựng diện mạo của futsal Việt Nam trong suốt 10 năm qua.

Cuộc đua vô địch nóng bỏng ở giai đoạn lượt về

Bên cạnh ý nghĩa kỷ niệm, sự kiện còn mở màn cho giai đoạn lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026, khi cuộc cạnh tranh chức vô địch đang diễn ra đầy hấp dẫn.

Sau lượt đi, Thái Sơn Bắc tạo được lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi trận bất bại. Trong khi đó, đương kim vô địch Thái Sơn Nam TP.HCM chịu nhiều sức ép trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Sahako cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ, còn Sài Gòn Titans tiếp tục khẳng định tham vọng cạnh tranh nhóm đầu.

Nóng bỏng và kịch tính ở cuộc đua vô địch quốc gia Futsal lượt về.

Khoảng cách điểm số giữa các đội dẫn đầu chưa quá lớn, khiến cục diện mùa giải vẫn chứa đựng nhiều bất ngờ. Theo kế hoạch, lượt về diễn ra từ ngày 21-6 đến ngày 25-7 với tổng cộng 28 trận đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt để tính điểm và xếp hạng chung cuộc.

Mùa giải năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn kết trực tiếp với hệ thống thi đấu cấp châu lục. Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải futsal các CLB châu Á 2027, trong khi đội á quân có cơ hội góp mặt tại Giải vô địch các CLB futsal Đông Nam Á 2027 nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cấp phép theo quy định của AFC và AFF.

Ông Phạm Thanh Sang, đồng Trưởng ban tổ chức giải, cho biết ban tổ chức kỳ vọng giai đoạn lượt về sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trên cả nước. Theo ông, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mở rộng các hình thức tương tác và tăng cường hoạt động truyền thông hướng tới khán giả trẻ sẽ giúp giải đấu nâng cao sức hấp dẫn trong tương lai.

Dấu ấn của VOV được khắc họa rõ nét qua từng mùa giải, từng bước phát triển của futsal Việt Nam.

10 năm là khoảng thời gian đủ dài để chứng minh giá trị của sự đồng hành bền bỉ. Từ một sân chơi còn nhiều thách thức, futsal Việt Nam hôm nay đã sở hữu nền tảng vững chắc hơn, những giải đấu chuyên nghiệp hơn và những mục tiêu lớn hơn trên đấu trường quốc tế. Trong hành trình ấy, dấu ấn của VOV được khắc họa rõ nét qua từng mùa giải, từng bước phát triển của futsal Việt Nam.