Giải vô địch U-19 Đông Nam Á: Thái Lan loại Malaysia để chạm trán U-19 Việt Nam ở bán kết 08/06/2026 22:32

(PLO)- U-19 Việt Nam sắp sửa có vé vớt để chạm trán Thái Lan ở bán kết.

Lượt trận cuối bảng B vừa kết thúc, cặp đấu chủ đạo liên quan trực tiếp đến số phận U-19 Việt Nam là Thái Lan và Malaysia. Theo đó, Thái Lan thắng Malaysia 3-2. Bàn thắng ấn định tỉ số của Thái Lan ở phút 84 từ chấm 11m.

Ở hiệp 1, bốn bàn thắng chia đều cho hai đội.

Pitchiya Kongsri hoàn thành cú đúp trong đó có bàn ấn định 3-2 từ chấm 11m, loại Malaysia và sẽ gặp Việt Nam ở bán kết. Ảnh: FAT.

Ngay phút 13, Amar Imran đã có bàn thắng cho Malaysia. Lập tức trẻ Thái Lan đẩy cao nhịp độ tấn công và phút 22 thì Pitchiya Kongsri có bàn san bằng cho Thái Lan. Đến phút 43, Pirada lại đưa Thái Lan vượt lên dẫn. Nhưng rồi đến phút 45+3, Arsyah lại đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi san bằng 2-2 cho Malaysia.

Hiệp 2, hai đội chơi chùng xuống và dường như chấp nhận kết quả này để tránh chấn thương hay mất sức để vào thi đấu vòng bán kết.

Lịch đấu bán kết và các trường hợp vé vớt, thực tế hầu như rơi vào trường hợp thứ nhất là Thái Lan (nhất bảng B) sẽ gặp Việt Nam (nhì bảng A) ở bán kết.

Bất ngờ phút 83, trong pha truy cản cầu thủ Thái Lan trong vùng cấm, cầu thủ Malaysia truy đuổi phía sau và xô ngã đối thủ dẫn đến phạt đền. Trên chấm 11m, Pitchiya Kongsri ấn định số 3-2 cho Thái Lan.

Malaysia đã bị loại khỏi ứng viên vé vớt duy nhất vì thua Việt Nam ở hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên, trên lý thuyết U-19 Việt Nam vẫn phải chờ trận cuối bảng C giữa Úc và Campuchia (20 giờ ngày 9-6). Nếu không có địa chấn Campuchia đánh bại Úc, vé vớt sẽ được trao tay Việt Nam.

Trong trường hợp đó, Việt Nam vào bán kết với tư cách nhì bảng A sẽ chạm trán với Thái Lan và chủ nhà Indonesia sẽ gặp Úc ở bán kết.