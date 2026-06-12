Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball 12/06/2026 18:47

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Giải Pickleball các cơ quan Báo chí do Lypara phối hợp cùng Proimage tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo TP.HCM. Từ lần đầu được khởi xướng vào năm 2024, sân chơi này đã dần tạo được dấu ấn riêng và trở thành hoạt động thường niên được nhiều cơ quan báo chí quan tâm.

Mùa giải pickleball năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026) và 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Sân chơi dành cho các nhà báo thu hút đông đảo các tay vợt.

Sân chơi cho các nhà báo cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên các cơ quan báo chí.

Theo Ban tổ chức, giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 khu vực phía Nam sẽ khai mạc sáng ngày 12-6-2026 tại Sân Pickleball Trường Đại học Hồng Bàng, số 215 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM.

Thành công ở mùa giải lần 2 tiếp thêm lửa cho các cây bút đến từ nhiều tòa báo.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức, địa điểm thi đấu và điều hành chuyên môn, giải đấu được kỳ vọng sẽ mang đến bầu không khí sôi động, giàu tính cạnh tranh nhưng vẫn đề cao tinh thần giao lưu, đoàn kết.

Giải năm nay tổ chức hai nội dung thi đấu gồm đôi nam và đôi nam – nữ. Các vận động viên tham gia là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhà báo và nhân viên đến từ nhiều cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM. Trong đó có sự góp mặt của những đơn vị quen thuộc như: Báo Nhân Dân, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Pháp Luật TP.HCM, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Người Lao Động, Tạp chí Tri thức Znews, Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9), Báo VnExpress và nhiều đơn vị khác.

Cuộc đua tranh pickleball giữa nhà báo Tất Đạt và Hân Nguyễn luôn rất căng thẳng khi chẳng ai chịu thua ai.

Không khí giải đấu được dự báo sẽ rất hấp dẫn khi pickleball đang là môn thể thao phát triển nhanh, dễ tiếp cận nhưng đòi hỏi sự linh hoạt, phối hợp ăn ý và chiến thuật hợp lý. Các cặp vận động viên sẽ bước vào vòng loại theo bảng, sau đó chọn ra hai cặp đứng đầu mỗi bảng để giành quyền đi tiếp vào vòng sau.

Với ý nghĩa gắn kết cộng đồng báo chí thông qua thể thao, giải Pickleball Proimage lần thứ 3 năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm phong trào rèn luyện thể chất trong giới báo chí, đồng thời tạo thêm một sân chơi lành mạnh, trẻ trung và đầy cảm hứng cho những người làm nghề cầm bút.