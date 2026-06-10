HLV Kim Sang-sik sang Indonesia do thám, đồng nghiệp Herdman phản ứng cực gắt 10/06/2026 11:04

(PLO)- Sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik trên khán đài sân Gelora Bung Karno trong trận giao hữu giữa Indonesia và Mozambique đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực.

Sau trận đấu, thuyền trưởng Indonesia John Herdman đã có những chia sẻ đáng chú ý khi được hỏi về việc nhà cầm quân tuyển Việt Nam trực tiếp đến theo dõi đội bóng xứ vạn đảo thi đấu.

Theo Herdman, ông không bất ngờ khi HLV Kim Sang-sik có mặt tại Jakarta. Đơn giản Việt Nam và Indonesia được đánh giá là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2026, vì vậy việc thu thập thông tin về đối thủ là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh khẳng định những gì Indonesia thể hiện trong mùa FIFA Days chưa phản ánh đầy đủ bộ mặt của đội bóng tại giải vô địch Đông Nam Á sắp tới.

HLV Herdman không ngại bị ông Kim bắt bài. Ảnh: EPA.

“Có lẽ ông ấy đến để quan sát chúng tôi trước khả năng hai đội chạm trán ở AFF Cup. Nhưng đội hình, hệ thống chiến thuật và cách vận hành của Indonesia tại giải đấu đó sẽ rất khác”, Herdman chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

Nhà cầm quân từng dẫn dắt đội tuyển Canada tiết lộ ban huấn luyện Indonesia vẫn đang theo dõi thêm nhiều nhân tố khác ngoài danh sách hiện tại. Điều đó đồng nghĩa đội hình tham dự AFF Cup 2026 có thể xuất hiện nhiều thay đổi đáng kể so với những trận đấu giao hữu gần đây.

Ông thầy người Hàn Quốc đánh giá Indonesia là đối trọng lớn của tuyển Việt Nam. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, HLV Herdman gần như xác nhận Indonesia sẽ ưu tiên sử dụng lực lượng cầu thủ đang thi đấu trong nước ở AFF Cup. Nguyên nhân xuất phát từ việc giải đấu diễn ra vào tháng 7 và tháng 8, thời điểm nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu phải hội quân cùng CLB để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ông nhấn mạnh AFF Cup là cơ hội để các cầu thủ nội địa chứng minh năng lực, đồng thời tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu lớn hơn là Asian Cup 2027. Herdman cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến tuyển Việt Nam, nhưng ông vẫn khẳng định những gì HLV Kim Sang-sik nhìn thấy ở Jakarta chỉ là phần nổi của tảng băng, còn Indonesia tại AFF Cup 2026 sẽ là một phiên bản hoàn toàn khác.