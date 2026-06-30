“Thằng út” của báo… 30/06/2026 07:00

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Từ một tờ báo cách nhật trang thể thao phải… “thuê” các phóng viên thể thao báo bạn chia lửa và đứng trang gửi gì “ăn” nấy, năm 2005 trong kế hoạch hình thành tờ báo cuối tuần, Pháp Luật TP.HCM đã tự bơi được ở mảng yếu nhất của mình: Thể Thao.

Tất cả đều tự sự ngẫu nhiên nhưng cũng là cái duyên của báo. Bắt đầu từ cái alô của thư ký toà soạn Võ Đắc Danh với tôi (Nguyễn Nguyên): “Rảnh không, về với Pháp Luật TP.HCM giúp anh set-up tờ cuối tuần”. Thế là tôi ôm lap-top đến toà soạn rồi hì hục với Võ Đắc Danh thực hiện số dummy.

Cũng từ thời điểm đấy, trang Thể thao Pháp Luật TP.HCM bắt đầu tự lực cánh sinh chứ không sống dựa vào… báo bạn nữa.

Đất lành chim đậu, lần lượt Tấn Phước, Công Tuấn, Minh Quang rồi Văn Thọ, Xuân Huy… về đầu quân.

Ảnh: Anh em thể thao trong đội hình của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: CTV.

Từ một trang thể thao “thuê”, nguyên Tổng biên tập Nam Đồng có những thời điểm “mạo hiểm” chọn thể thao làm thế mạnh qua việc độc lập tác chiến của nhóm này. SEA Games 2005 cũng là SEA Games đầu tiên báo cử phóng viên đi nước ngoài thực hiện những bài tường thuật từ các điểm nóng ở Thái Lan. Không chỉ 1-2 mà là 4 phóng viên trực chiến ở Bangkok, Korat, Pattaya… những nơi mà thể thao Việt Nam gặt hái vàng.

AFF Cup, Asian Cup rồi World Cup… cũng thế. Các phóng viên thể thao của Pháp Luật TP.HCM đều có mặt tại “hiện trường” để chuyển những thông tin về cho bạn đọc.

Khác với nhiều báo khác, trang thể thao Pháp Luật TP.HCM không đi theo hướng scandal hay chỉ chúi đầu vào chuyên môn mà lại khai thác sâu vào khía cạnh con người, vào mặt sau của những chiếc huy chương, những mảnh đời. Ngoài ra các phóng viên thể thao của Pháp Luật cũng buộc phải “nhiễm từ” từ tôn chỉ của báo nên luôn hướng đến luật và hoàn thiện luật trong thi đấu thể thao với mong muốn chia sẻ với những bạn đọc rành và chưa rành về thể thao ngày càng hiểu luật về thể thao hơn.

Cũng chính nhờ thế mạnh của trang thể thao trong tờ báo “luật” mà những sự kiện như các vụ án mua bán độ trong bóng đá hoặc sự kiện các quan chức, trọng tài bóng đá Việt Nam ra tòa, Pháp Luật TP.HCM đã có hướng khai thác rất khác và được nhiều bạn đọc chia sẻ.

Sinh sau đẻ muộn và là em út của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM nhưng các thành viên của trang thể thao vẫn đang nỗ lực để bằng anh bằng chị bằng chính những sản phẩm độc và riêng của mình.