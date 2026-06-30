Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh 30/06/2026 06:31

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Từ những tiếng nói thẳng thắn, tâm huyết của các doanh nhân làm bóng đá tại trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM, một hướng đi mới được mở ra, góp phần đặt nền móng cho sự ra đời của VPF và thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa bóng đá nước nhà.

(St) Căn phòng nhỏ 203 và cuộc gặp gỡ làm thay đổi bóng đá Việt Nam

Ngày 15-9-2011, những người làm bóng đá Việt Nam vẫn nhớ về một buổi chiều đặc biệt tại Báo Pháp Luật TP.HCM. Khi ấy, căn phòng họp nhỏ nhắn 203 trở thành điểm nóng khi quy tụ những nhân vật có tiếng nói lớn nhất trong đời sống bóng đá nước nhà.

Ban đầu, chương trình chỉ được lên ý tưởng như một buổi tọa đàm mang tên “Đối thoại – Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam”. Mục tiêu là tạo ra một diễn đàn để những người trực tiếp bỏ tiền, bỏ công sức xây dựng các CLB có thể nói lên những khó khăn, bất cập trong quá trình tham gia bóng đá chuyên nghiệp.

Tôi còn nhớ rõ lúc đó, bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp lớn giúp các đội bóng có thêm nguồn lực phát triển, nhưng đi kèm với đó là hàng loạt vấn đề về cơ chế quản lý, cách tổ chức giải đấu, công tác trọng tài, bản quyền truyền hình và sự minh bạch trong vận hành.

Cuộc gặp gỡ lịch sử của những ông bầu tâm huyết với bóng đá Việt Nam thu hút đông đảo giới báo chí cùng sự quan tâm của công chúng. ẢNH: XUÂN HUY

Từ những trăn trở ấy, Ban Thể thao Báo Pháp Luật TP.HCM đã đề xuất tổ chức cuộc gặp gỡ giữa các ông bầu, lãnh đạo VFF và đại diện doanh nghiệp. Chỉ trong thời gian ngắn chuẩn bị, toàn bộ ê-kíp của tòa soạn đã vào cuộc để biến ý tưởng thành một sự kiện được chờ đợi.

Ban đầu, chương trình dự kiến kéo dài 90 phút. Nhưng sức nóng của những câu chuyện được đưa ra khiến buổi đối thoại kéo dài như một trận cầu kịch tính có thêm những hiệp phụ.

Không khí hôm ấy vượt xa một hội thảo thông thường. Từ sảnh tòa nhà 34 Hoàng Việt, Tân Bình, đông đảo phóng viên, đài truyền hình và người hâm mộ đã có mặt. Ban Thời sự VTV thậm chí đưa xe truyền hình đến ghi hình, cho thấy sức hút đặc biệt của sự kiện.

Bên trong phòng họp 203, những cái tên nổi bật của bóng đá Việt Nam cùng xuất hiện: ông Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai, ông Võ Quốc Thắng của Đồng Tâm Long An, ông Nguyễn Đức Kiên của Hà Nội ACB, ông Lê Tiến Anh của Khatoco Khánh Hòa cùng đại diện lãnh đạo VFF.

Đó cũng là lần hiếm hoi những người đứng sau sự phát triển của các CLB cùng ngồi lại trong một không gian công khai để chia sẻ những suy nghĩ vốn thường chỉ xuất hiện ở phía sau hậu trường.

Bầu Đức khi ấy gây chú ý bằng những phát biểu mạnh mẽ về cách làm bóng đá. Ông cho rằng bóng đá Việt Nam cần được xây dựng bằng nền tảng lâu dài, đặc biệt là đào tạo trẻ, thay vì chạy theo những thành tích ngắn hạn.

Với bầu Thắng, người đã nhiều năm gắn bó cùng Đồng Tâm Long An, câu chuyện lớn nhất nằm ở sự bền vững. Ông cho rằng bóng đá chuyên nghiệp không thể phụ thuộc mãi vào một vài cá nhân giàu tâm huyết. Cần có một cơ chế công bằng, minh bạch để doanh nghiệp có niềm tin tiếp tục đầu tư.

Những chia sẻ ấy đã tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi. Nhưng quan trọng hơn, nó mở ra một câu hỏi lớn: Bóng đá Việt Nam cần một mô hình quản lý như thế nào để phát triển đúng hướng?

Những tiếng nói từ trái tim và sự ra đời của VPF

Điểm nhấn lớn nhất của cuộc đối thoại năm 2011 chính là câu chuyện về quyền điều hành bóng đá chuyên nghiệp. Các ông bầu cho rằng các CLB cần có tiếng nói lớn hơn, bởi chính họ là những người trực tiếp đầu tư, chịu trách nhiệm và gắn bó với sự tồn tại của đội bóng.

Từ những ý kiến được nêu ra tại phòng họp 203 nhỏ nhắn, ý tưởng lớn về một tổ chức điều hành giải đấu chuyên nghiệp độc lập dần trở thành hiện thực. Không lâu sau đó, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ra đời.

Bóng đá Việt Nam ngày càng đẹp hơn từ sân cỏ đến khán đài có nhiều sự đóng góp của các ông bầu, trong đó gồm bầu Đức và bầu Thắng. Ảnh: XUÂN HUY

Sự xuất hiện của VPF đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên, các CLB có vai trò lớn hơn trong việc tham gia quản lý, tổ chức giải đấu. Dù sau này mô hình vận hành vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện, nhưng sự ra đời của VPF là dấu mốc cho thấy tiếng nói của các ông bầu đã tạo nên sự thay đổi thực sự.

Cũng từ tinh thần muốn xây dựng một nền bóng đá tốt đẹp hơn, Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục theo đuổi những giá trị nhân văn trong thể thao. Ý tưởng về việc tôn vinh những hành động đẹp, tinh thần fair play trên sân cỏ sau đó được cố nhà báo Đỗ Minh Hùng phát triển thành Giải thưởng Fair Play – Bóng đá Cao thượng, trở thành một phần ký ức đẹp của bóng đá Việt Nam.

15 năm nhìn lại, bóng đá Việt Nam đã trải qua rất nhiều thay đổi. Những con người từng ngồi trong căn phòng 203 ngày ấy, có người vẫn còn gắn bó với bóng đá, có người đã chọn một hành trình khác. Những ông bầu từng tạo nên một thời kỳ sôi động của bóng đá Việt Nam cũng dần lùi về phía sau. Những đội bóng từng là biểu tượng một thời nay có đội đã không còn tồn tại, có đội chỉ còn trong ký ức người hâm mộ.

Và cũng từ ngày 30-6-2026, Báo Pháp Luật TP.HCM cũng khép lại một chặng đường, trở thành một phần ký ức với những người từng đồng hành cùng thể thao và bóng đá nước nhà.

Nhưng giá trị mà cuộc đối thoại năm 2011 để lại vẫn còn nguyên vẹn. Điều quan trọng nhất không nằm ở một buổi hội thảo hay một căn phòng 203 nhỏ nhắn, mà nằm ở tinh thần lớn lao của những con người từng dám lên tiếng, dám đặt câu hỏi với mong muốn có một nền bóng đá tốt đẹp hơn.

Căn phòng 203 ngày ấy giờ chỉ còn là ký ức. Những gương mặt năm xưa cũng đã có nhiều đổi thay. Nhưng tiếng nói về một nền bóng đá được xây dựng bằng tâm huyết, trách nhiệm và sự tử tế vẫn tiếp tục vang vọng.

Và có lẽ, đó chính là giá trị lớn nhất mà cuộc đối thoại năm ấy trong căn phòng 203 đi vào lịch sử của báo Pháp Luật TP.HCM để lại cho bóng đá Việt Nam.