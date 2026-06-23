Tuyển Trung Quốc không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 23/06/2026 10:40

ASEAN Cup 2026 phiên bản của FIFA lần thứ nhất vào tháng 9 và 10 diễn ra tại Indonesia sẽ không có khách mời tuyển Trung Quốc. FIFA ASEAN Cup 2026 mang tính giao hữu vào dịp tập trung đội tuyển theo lịch FIFA với những khách mời ngoài khu vực nhằm nâng tầm bóng đá Đông Nam Á.

Trung Quốc và Ấn Độ là hai khách mời của FIFA ASEAN Cup (hạng A). Tuy nhiên LĐBĐ Trung Quốc không muốn tham dự giải này. Và có thể đó là thông điệp chính thức nhưng chưa chính thức đưa ra.

Tối 9-6 vừa qua,Trung Quốc đá sân nhà tiếp Thái Lan còn không thắng nổi. Ảnh:FAT

Và cũng đã có thông tin, đội tuyển Pakistan sẽ thay thế tuyển Trung Quốc. Nguồn tin này phía LĐBĐ Pakistan chưa xác nhận.

Trung Quốc từng có một thế hệ vàng sang Anh khoác áo các CLB ngoại hạng những năm đầu của thế kỷ 21 như Lí Thiết, Tôn Kế Hải, Dương Vũ Ninh... cùng với đó là góp mặt ở World Cup 2002. Tuy nhiên bóng đá Trung Quốc tuột dốc nghiêm trọng với nạn dàn xếp tỉ số, vấn đề từ lãnh đạo LĐBĐ... Và bây giờ trình độ của họ ngang hàng Đông Nam Á. Đợt FIFA Days vừa qua họ đến Singapore đá giao hữu và thắng chủ nhà 2-1, ngày 31-5 và trở về nhà tiếp tuyển Thái Lan và hòa 0-0 ngày 9-6.

Trung Quốc đang đứng thứ 94 FIFA, thấp hơn Thái Lan một bậc (93), còn Việt Nam có thứ hạng 99.

Tuyển Trung Quốc cùng với Ấn Độ được FIFA mời tham dự FIFA ASEAN Cup (AFF Cup), tuy nhiên LĐBĐ Trung Quốc sẽ từ chối và có thể tuyển Pakistan sẽ thay vào.

FIFA tổ chức AFF Cup theo 2 thứ hạng. Giải hạng A diễn ra ở Indonesia với những đội thứ hạng cao như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và 2 khách mời ngoài khu vực, giải thưởng cho nhà vô địch là 1 triệu USD. Trong khi đó giải B sẽ diễn ra ở Hong Kong với những đội như Hong Kong, Myanmar, Campuchia, Lào, Đông Timor, Brunei...giải thưởng cho nhà vô địch là 300 ngàn USD.

Liệu phải chăng, đội tuyển Trung Quốc...vì sĩ diện mà không tham dự AFF Cup 2026 bởi nếu tham gia họ chưa chắc thể hiện tốt trước Indonesia, Thái Lan, Việt Nam...