Trung Quốc gia nhập, tuyển Việt Nam gặp khó ở ASEAN Cup 10/05/2026 11:16

(PLO)- FIFA ASEAN Cup 2026 đang nóng lên sau khi Trung Quốc chính thức xác nhận tham dự giải đấu.

Sự góp mặt của đội bóng Đông Á khiến cuộc đua vô địch ASEAN Cup trở nên căng thẳng, đặc biệt với đội tuyển Việt Nam khi phải đối đầu thêm một đối thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm quốc tế vượt trội.

Theo kết quả phân bảng, Trung Quốc nằm ở bảng 1 cùng Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Đây được xem là “bảng tử thần” của giải khi quy tụ hàng loạt đội bóng mạnh nhất khu vực. Trong khi đó, bảng 2 gồm Hồng Kông, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Đông Timor.

Tuyển Việt Nam, Malaysia cùng các đội bóng Đông Nam Á gặp khó hơn khi có Trung Quốc tham gia cuộc chơi ASEAN Cup. Ảnh: EPA.

Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn đánh giá tuyển Việt Nam có cơ hội tiến xa nếu duy trì được phong độ ổn định. Việc giải đấu diễn ra trong thời gian FIFA Days giúp các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, mở ra cơ hội chứng kiến những màn so tài chất lượng hơn hẳn các kỳ AFF Cup trước đây.

Trung Quốc hiện đứng hạng 94 FIFA, chỉ xếp sau Thái Lan đúng một bậc trong số các đội góp mặt tại giải. Thứ hạng này phần nào cho thấy họ chính là thử thách cực lớn với các đại diện Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội bóng xứ tỷ dân thời gian gần đây cũng gây thất vọng ở nhiều giải quốc tế, khiến giới chuyên môn cho rằng họ chưa hẳn vượt trội hoàn toàn.

Bóng đá Trung Quốc chỉ xếp sau Thái Lan ở làng Đông Nam Á. Ảnh: EPA.

Ban tổ chức xác nhận Indonesia là một trong hai quốc gia đăng cai giải hạng nhất, trong khi địa điểm còn lại vẫn đang được xem xét. Các trận đấu của giải hạng 2 sẽ tổ chức tại Hồng Kông.

FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 21-9 đến ngày 6-10-2026, trở thành giải đấu đáng xem bậc nhất lịch sử bóng đá khu vực.