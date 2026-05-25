Bóng đá trẻ Việt Nam và thử thách lớn nhất lịch sử 25/05/2026 06:39

Lá thăm định mệnh đưa thầy trò HLV Cristiano Roland chạm trán ba đối thủ cực mạnh gồm Mali, Bỉ và New Zealand - đại diện của ba nền bóng đá giàu thể lực, tốc độ và kinh nghiệm bậc nhất ở cấp độ trẻ. Với lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bóng đá trẻ Việt Nam đang bước vào hành trình lịch sử.

“Bảng tử thần” chờ bóng đá trẻ Việt Nam

Giới hâm mộ Việt Nam vừa háo hức vừa lo lắng khi tuyển U-17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U-17 Mali, Bỉ và New Zealand. Đây được xem là một trong những bảng đấu khó chịu nhất giải bởi quy tụ đại diện đến từ châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương, ba trường phái bóng đá có sự khác biệt lớn nhưng đều sở hữu nền tảng thể chất và kỹ thuật đáng gờm.

Trong số này, U-17 Mali là đối thủ đáng sợ nhất. Đại diện châu Phi nằm ở nhóm hạt giống số 1, nổi tiếng với lối đá giàu tốc độ, sức mạnh, khả năng pressing nghẹt thở cùng nền tảng thể lực vượt trội. Điều khiến nhiều đội bóng trẻ châu Á e ngại nhất khi đối đầu Mali chính là khả năng chuyển trạng thái cực nhanh và những pha bứt tốc gần như không thể cản phá.

Lá thăm ngẫu nhiên đưa tuyển U-17 Việt Nam rơi vào bảng G khó chịu. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, U-17 Bỉ lại mang bộ mặt hoàn toàn khác. Đại diện châu Âu được xem là “phiên bản thu nhỏ” của thế hệ vàng bóng đá Bỉ với nền tảng đào tạo bài bản, tư duy chiến thuật hiện đại và kỹ năng xử lý bóng cực kỳ chuẩn xác. Các đội trẻ Bỉ thường chơi bóng với tốc độ cao nhưng vẫn duy trì khả năng kiểm soát thế trận rất tốt.

Đối thủ còn lại là U-17 New Zealand cũng không hề dễ chịu. Đội bóng này vừa lên ngôi vô địch U-17 châu Đại Dương 2026 sau chiến thắng New Caledonia 2-0 trong trận chung kết khu vực. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật như Mali hay Bỉ, nhưng các đội trẻ New Zealand luôn nổi tiếng với thể hình vượt trội, khả năng không chiến cực mạnh và tinh thần thi đấu lì lợm.

Việc lần đầu tiên góp mặt tại World Cup khiến đội tuyển U-17 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 4 cùng các đội như Ai Cập, Romania, Serbia, Algeria hay Uruguay. Điều đó phần nào phản ánh vị thế và kinh nghiệm quốc tế còn hạn chế của các tuyển thủ trẻ Việt Nam ở sân chơi này.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đi vào lịch sử lần đầu tiên đá Cúp thế giới. Ảnh: TAFC.

HLV Cristiano Roland chạy đua “lột xác” U-17 Việt Nam

Sau chiến tích giành vé tham dự World Cup 2026, HLV Cristiano Roland hiểu rõ hành trình sắp tới còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nhà cầm quân người Brazil thẳng thắn thừa nhận World Cup là một cấp độ hoàn toàn khác so với giải châu Á và đội bóng của ông vẫn còn vô số điều cần cải thiện.

Điểm mạnh lớn nhất của U-17 Việt Nam hiện tại nằm ở tinh thần chiến đấu. Cristiano Roland đánh giá các học trò luôn thể hiện ý chí kiên cường, không bỏ cuộc và sẵn sàng tạo bất ngờ trước mọi đối thủ. Theo ông, đó là phẩm chất mang đậm bản sắc bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, tinh thần thôi là chưa đủ để tồn tại ở World Cup. Trước các đội bóng giàu tốc độ và sức mạnh như Mali hay New Zealand, tuyển thủ trẻ Việt Nam cần cải thiện đáng kể về thể lực, tranh chấp tay đôi và khả năng chịu áp lực cường độ cao để không bị cuốn vào thế trận mà đối thủ áp đặt.

HLV Cristiano Roland cần làm nhiều việc để cải thiện khả năng chuyên môn cho các học trò. Ảnh: VFF.

Ngoài ra, khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì sự tập trung cũng là vấn đề mà HLV Roland đặc biệt quan tâm. Vì thế, chiến lược gia người Brazil đang cố xây dựng một tập thể có sự pha trộn giữa tính sáng tạo kiểu Brazil, kỷ luật chiến thuật của bóng đá châu Âu và tinh thần máu lửa của cầu thủ Việt Nam. Đây là hướng đi phù hợp giúp U-17 Việt Nam tạo bất ngờ trước các đội bóng lớn.

Trong thời gian tới, VFF dự kiến sẽ tạo điều kiện để đội tuyển tập huấn và thi đấu giao hữu quốc tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu. Đây là điều bắt buộc bởi khoảng cách trình độ giữa bóng đá trẻ Việt Nam với các cường quốc thế giới vẫn còn khá lớn.

Ngày mai của tuyển U-17 Việt Nam bắt đầu từ hôm nay. Ảnh: VFF.

Vòng chung kết FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 diễn ra từ ngày 19-11 đến ngày 13-12-2026 với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sau vòng bảng, 24 đội nhất và nhì cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa U-17 Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội.

Dẫu vậy, muốn biến giấc mơ thành hiện thực, HLV Cristiano Roland sẽ phải làm điều mà bóng đá trẻ Việt Nam chưa từng làm, là biến một tập thể giàu khát vọng thành đội bóng đủ sức sống sót giữa những “quái vật” của bóng đá thế giới.