Nóng: VFF phản ứng nhanh về nhầm lẫn tai hại của FIFA 21/05/2026 11:09

(PLO)- Ngay sau khi phát hiện danh sách bốc thăm Vòng chung kết U-17 châu Á không có tên đội tuyển U-17 Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lập tức phản hồi sự nhầm lẫn tai hại của FIFA.

Đội tuyển U-17 Việt Nam đã chạm cột mốc lịch sử trong lần đầu tiên giành quyền chơi một vòng chung kết World Cup. Và trong lễ bốc thăm diễn ra lúc 21 giờ (giờ Việt Nam), ngày 21-5, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ biết được các đối thủ của mình.

Tuy nhiên, FIFA đã cho đăng tải danh sách 48 đội tuyển trẻ quốc gia cho bốn nhóm hạt giống lại không có tên hai đội đã giành quyền chơi Vòng chung kết là U-17 Việt Nam và U-17 Saudi Arabia (thay thế bằng Yemen và Indonesia), cho dù hai đội này đều đứng đầu bảng đấu của mình.

Sự cố nhầm lẫn của FIFA trước lễ bốc thăm càng khiến sự kiện này được chú ý. Ngay lập tức từ sáng 21-5, phòng Quan hệ quốc tế của VFF đã gửi công văn yêu cầu FIFA cải chính và chỉnh sửa lại danh sách có tên U-17 Việt Nam cho lễ bốc thăm diễn ra đêm 21-5.

Đội tuyển U-17 Việt Nam đã giành quyền chơi Vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Theo một quan chức VFF, đây là sự cố ngoài ý muốn và hiện VFF vẫn chưa nhận được phản hồi từ FIFA do lệch múi giờ. Dự kiến vào đầu giờ chiều 21-5, FIFA sẽ phản hồi yêu cầu của VFF để khép lại sự việc.

U-17 World Cup mùa này, khu vực châu Á có 9 đại diện tham dự, bao gồm chủ nhà Qatar cùng Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Tajikistan, Uzbekistan và Việt Nam. Đáng chú ý, U-17 Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt tại vòng chung kết lần này.

Các chiến binh trẻ Việt Nam đã xuất sắc đứng đầu vòng bảng ở giải U-17 châu Á. Ảnh: VFF.

Theo nguyên tắc bốc thăm của FIFA, 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Chủ nhà Qatar mặc định nằm ở vị trí A1. Các đội còn lại được phân vào 4 nhóm hạt giống dựa trên thành tích tại 5 kỳ U-17 World Cup gần nhất, gồm các năm 2025, 2023, 2019, 2017 và 2015. Những giải gần hơn sẽ có trọng số cao hơn trong hệ thống tính điểm.

FIFA cũng tiếp tục áp dụng nguyên tắc hạn chế các đội cùng liên đoàn rơi vào một bảng. Điều này đồng nghĩa U-17 Việt Nam sẽ tránh gặp các đại diện châu Á khác ở vòng bảng nếu điều kiện bốc thăm cho phép.