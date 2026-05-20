Bóng đá Campuchia bắt kịp Việt Nam, Thái Lan “cắt đuôi” Đông Nam Á 20/05/2026 18:04

(PLO)- Bóng đá Campuchia vọt lên "cùng mâm" với Việt Nam và Indonesia về số suất dự giải châu lục, còn Thái Lan vào tốp 3 châu Á rất ấn tượng.

Dựa trên thành tích quốc tế cấp CLB, mùa bóng 2026-2027 bóng đá Campuchia đã đuổi kịp Việt Nam.

Bóng đá Campuchia “cùng mâm” với bóng Việt Nam, Indonesia, trong khi đó Thái Lan “cắt đuôi” với Đông Nam Á đứng vào hàng cường quốc tốp 3 châu Á.

AFC vừa phân số suất dự các giải châu Á, theo đó Campuchia, Việt Nam và Indonesia "cùng mâm" ở giải hạng hai châu Á, trong khi Thái Lan vào tốp 3 châu Á với 3 suất vào thẳng vòng bảng giải Elite và 1 suất vào giải Champions League 2.

Nhìn vào kết quả phân bố các suất dự giải châu Á bao gồm AFC Champions League Elite (ACLE) và AFC Champions League 2 (ACL2) cho thấy bóng đá Việt Nam giẫm chân tại chỗ, điều này đồng nghĩa bị các quốc gia khác qua mặt và thậm chí để Campuchia và Indonesia bắt kịp.

Điều này là do những mùa bóng châu lục qua, các CLB Việt Nam như Nam Định, CLB Công An Hà Nội chẳng có thành tích nổi trội nào. Họ tham dự vòng bảng rồi bị loại. Mùa ACL2 năm ngoái, Nam Định vào vòng 16 đội rồi thua thảm Sanfrecce Hiroshima 0-7 qua hai lượt trận; Mùa 2025-2026, CLB Công An Hà Nội vào vòng 16 đội gặp Lion City Sailors nhưng dùng cầu thủ bị treo giò dẫn đến bị xử thua 0-3 lượt đi và sau đó thua 1-3 tại Singapore.

Mùa giải hạng hai châu Á, "tai nạn" của CLB Công An Hà Nội là dùng cầu thủ bị treo giò Stefan Mauk (6) dẫn đến bị xử thua 0-3 ở lượt đi vòng 16 đội. Ảnh: AFC.

Trong khi đó, đại diện xuất sắc của Campuchia Preah Khan hai mùa liên tiếp vào đến trận chung kết giải hạng ba châu lục là AFC Challenge League. Năm ngoái Preah Khan đá chung kết thua Arkadag (Turkemnistan 1-2), mùa này họ lại thua Kuwait FC 3-4 ở chung kết. Việc hai mùa liên tiếp góp mặt ở chung kết giúp việc tích điểm của bóng đá Campuchia tăng dữ đội.

Mùa ACL2 2026-2027, bóng đá Campuchia có số suất phân bổ bằng bằng Việt Nam và Indonesia, tức 1 suất vào thẳng vòng bảng và một suất đá play off (hay còn gọi là nửa suất). Indonesia cũng tiến bộ vì những mùa trước họ chỉ được 1 suất play off giải hạng hai châu lục mà thôi.

CLB Preah Khan hai mùa liên tiếp vào tận chung kết giải AFC Challenge League khiến họ nhảy vọt. Ảnh: AFC.

Những quốc gia Đông Nam Á khác như Malaysia và Singapore đều ở trên Việt Nam. Theo đó, Malaysia có 1 suất vào thẳng giải hạng nhất châu Á ACLE và 1 suất vào ngay vòng bảng ACL2. Singapore được 1 suất đá play off giải Elite và 1 suất vào vòng bảng trực tiếp ACL2.

Riêng bóng đá Thái Lan vọt lên rất xa, vào hàng ngũ tốp 3 châu Á “cùng mâm” với Nhật Bản và Hàn Quốc, tức mỗi quốc gia có 3 đại diện vào thẳng vòng bảng giải Elite danh giá. Cùng với đó, Thái Lan cũng có một suất nguyên vào ngay vòng bảng giải ACL2.

Thái Lan “cắt đuôi” Đông Nam Á là vì những năm qua, CLB Buriram Utd rất mạnh với hai mùa liên tiếp gần nhất đều góp mặt ở tứ kết giải Elite. Còn ở giải hạng hai, tức ACL2 (giải mà đầu mùa này Nam Định và CLB Công An Hà Nội góp mặt) hai CLB Thái Lan là Bangkok Utd và Ratchaburi đều đi đến vòng tứ kết, trong đó Bangkok Utd vào thêm vòng nữa là bán kết.

Với việc tích điểm khủng nhờ thành tích đi sâu vào hai giải trên khiến bóng đá Thái Lan cấp CLB trở nên “cường quốc tốp 3” về số suất dự các giải châu Á cấp CLB.