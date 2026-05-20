Lý do HLV Arteta không ăn mừng Arsenal vô địch 20/05/2026 16:17

(PLO)- Arsenal đã chính thức chấm dứt 22 năm chờ đợi để trở lại ngôi vương Ngoại hạng Anh, nhưng trong khoảnh khắc Bukayo Saka cùng các đồng đội ăn mừng cuồng nhiệt, HLV Mikel Arteta lại không xuất hiện tại sân tập của đội.

Chức vô địch của Arsenal được xác nhận sau khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng 37. Kết quả này giúp Pháo thủ đăng quang sớm một vòng đấu, bởi khoảng cách giữa đội bóng Bắc London và Man City đã không thể bị san lấp.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại sân Vitality, không khí tại Trung tâm huấn luyện Sobha Realty ở London bùng nổ. Nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Arsenal đã cùng nhau theo dõi trận đấu, rồi vỡ òa khi biết chắc chiếc cúp Premier League cuối cùng cũng trở lại Emirates sau hơn hai thập kỷ.

Tuy nhiên, trong những đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra Arteta không có mặt cùng học trò. Theo Give Me Sport, nhà cầm quân người Tây Ban Nha dường như đã không đến sân tập để dự buổi ăn mừng đầu tiên của toàn đội.

HLV Arteta chọn cách xem trận Bournemouth gặp Man City ở nhà cùng gia đình. Ảnh: EPA.

Thay vào đó, HLV Arteta chọn theo dõi trận Bournemouth gặp Man City tại nhà cùng gia đình. Trước đó, sau chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Burnley, ông đã úp mở về kế hoạch này. Arteta thừa nhận mình chắc chắn sẽ ngồi trước màn hình TV, nhưng không biết có thể xem trận đấu ấy trong bao lâu vì cảm xúc quá lớn.

Sự vắng mặt của Arteta không làm giảm đi ý nghĩa lịch sử của chức vô địch. Trái lại, nó cho thấy một khoảnh khắc rất riêng của vị HLV đã chịu áp lực suốt nhiều năm để đưa Arsenal trở lại đỉnh cao.

Với 82 điểm trong tay, Arsenal đã vượt khỏi tầm bám đuổi của Man City và chính thức trở thành nhà vua mới của bóng đá Anh. Sau những mùa giải bị gọi là “kẻ về nhì”, Arteta cuối cùng đã biến lời hứa hồi sinh Arsenal thành sự thật.