Arsenal vô địch, dàn sao bỏ túi tiền thưởng 'khủng' sau 22 năm chờ đợi 20/05/2026 10:34

(PLO)- Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 đã giúp Arsenal chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ, còn mang đến khoản tiền thưởng cực lớn cho toàn bộ đội hình của HLV Mikel Arteta.

Rạng sáng 20-5, Arsenal chính thức đăng quang sau khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa 1-1. Kết quả này giúp Pháo thủ thành London bảo toàn khoảng cách điểm số và chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí số một dù giải đấu vẫn còn một vòng đấu cuối cùng.

Đây là lần đầu tiên Arsenal vô địch Premier League kể từ mùa 2003-2004 dưới thời huyền thoại Arsene Wenger, mùa giải mà họ đi vào lịch sử với thành tích bất bại. Sau nhiều năm thất vọng và liên tục về nhì, đội bóng thành London cuối cùng cũng trở lại đỉnh cao bóng đá Anh dưới bàn tay của Arteta.

Thầy trò HLV Arteta chính thức vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Theo tiết lộ từ The Times, ban lãnh đạo Arsenal đã chuẩn bị sẵn những khoản thưởng rất hậu hĩnh dành cho các cầu thủ. Cụ thể, mỗi cầu thủ sẽ nhận khoảng 6.000 bảng Anh cho mỗi lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, tương đương gần 210 triệu đồng Việt Nam.

Con số này có thể còn tăng mạnh nhờ quỹ thưởng tập thể trị giá nhiều triệu bảng được tích lũy xuyên suốt mùa giải. Khoản tiền này được xây dựng dựa trên thành tích của Arsenal ở nhiều đấu trường khác nhau trước khi chia lại cho cầu thủ vào cuối mùa.

Ra sân đều đặn như Declan Rice sẽ nhận thưởng "khủng". Ảnh: EPA.

Mức thưởng cuối cùng của từng người sẽ phụ thuộc vào số trận thi đấu. Những ngôi sao đá chính thường xuyên như Bukayo Saka, Martin Odegaard hay Declan Rice sẽ nhận khoản tiền cực lớn sau mùa giải lịch sử này.

Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal cuối cùng đã có thể ăn mừng như những nhà vua thật sự. Và lần này, niềm vui tại Emirates còn đi kèm những cơn “mưa tiền thưởng” dành cho các cầu thủ đã đưa Pháo thủ trở lại ngai vàng nước Anh.