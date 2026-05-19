Nóng: “Đệ tử ruột” Pep Guardiola tiếp quản Man City 19/05/2026 12:38

(PLO)- HLV Pep Guardiola đang khiến bóng đá Anh dậy sóng khi xuất hiện thông tin ông sẽ chia tay Manchester City sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại.

Theo một số nguồn tin tại Anh, nhà cầm quân người Tây Ban Nha Pep Guardiola sẽ rời ghế huấn luyện sau trận đấu cuối cùng của Man City tại Ngoại hạng Anh gặp Aston Villa vào ngày 24-5.

Dù Man City chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, tin đồn về tương lai của Pep đã nhanh chóng lan rộng. Viễn cảnh ông rời Etihad lập tức tạo ra cú sốc lớn, bởi đây có thể là dấu chấm hết cho một trong những triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá châu Âu.

Pep Guardiola đến Man City vào năm 2016 và biến đội bóng thành thế lực hàng đầu thế giới. Trong gần một thập kỷ, ông xây dựng lối chơi kiểm soát bóng hiện đại, giàu tốc độ và tính áp đặt, giúp Man City thống trị bóng đá Anh trong thời gian dài.

Ông thầy người Tây Ban Nha có thể rời Man City sau mùa giải này. Ảnh: EPA.

Dưới thời Pep, đội bóng thành Manchester giành sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup, League Cup, Club World Cup cùng nhiều danh hiệu khác, tổng cộng khoảng 20 chiếc cúp chính thức.

Tầm ảnh hưởng của Pep Guardiola không chỉ nằm ở phòng truyền thống. Ông thay đổi toàn bộ bản sắc của Man City, từ cách vận hành đội hình, tư duy chiến thuật cho đến vị thế của câu lạc bộ trên bản đồ bóng đá thế giới. Vì vậy, tin đồn ông ra đi khiến người hâm mộ Man City vừa sốc vừa lo lắng.

Giữa lúc tương lai của Pep trở thành tâm điểm, Enzo Maresca nổi lên như ứng viên sáng giá nhất để thay thế. Nhà cầm quân người Ý từng làm trợ lý cho Guardiola tại Man City trong giai đoạn 2022-2023, nên hiểu rõ cấu trúc nội bộ, triết lý chơi bóng và yêu cầu chiến thuật tại Etihad.

HLV Maresca là ứng viên sáng giá thay thế đàn anh tiếp quản Man City. Ảnh: EPA.

Theo truyền thông Anh, Maresca thậm chí được cho là đã đạt thỏa thuận và bắt đầu tham gia vào kế hoạch xây dựng đội hình cho mùa giải tới. Sau khi rời Man City, ông từng giúp Leicester City thăng hạng, rồi tiếp tục gây chú ý trong thời gian làm việc tại Chelsea với các danh hiệu như UEFA Conference League và FIFA Club World Cup.

Việc Man City nhắm Maresca được xem là lựa chọn nhằm giữ lại di sản chiến thuật của đàn anh. Ban lãnh đạo đội bóng muốn một người am hiểu hệ thống hiện tại, thay vì bắt đầu lại từ đầu với một triết lý hoàn toàn mới.

Dù vậy, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, Man City vẫn còn nhiệm vụ cuối cùng trong mùa giải. Họ vẫn còn cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh về mặt lý thuyết, nhưng phải thắng Aston Villa và chờ Arsenal sảy chân.