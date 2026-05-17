Vụ chuyển nhượng Rashford có diễn biến mới 17/05/2026 11:59

(PLO)- Vụ chuyển nhượng Marcus Rashford có diễn biến mới khi việc Robert Lewandowski rời Barcelona chính thức được xác nhận.

Marcus Rashford muốn gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng chính thức sau thời gian cho mượn từ Manchester United, và hy vọng của ngôi sao người Anh có thể được củng cố bởi sự ra đi của một đồng đội.

Robert Lewandowski đã tuyên bố rời Barcelona vào cuối mùa, ​​điều này có thể tạo động lực cho Marcus Rashford hiện thực hóa giấc mơ chính thức chuyển đến CLB mới. Lewandowski, 37 tuổi, rời Barcelona sau bốn năm gặt hái nhiều danh hiệu khi hợp đồng của anh hết hạn vào tháng Sáu.

Đội trưởng đội tuyển Ba Lan Lewandowski, người vẫn chưa quyết định CLB tiếp theo nhưng dự định sẽ tiếp tục thi đấu, đã tỏa sáng bên cạnh Rashford mùa giải này khi Barca bảo vệ thành công chức vô địch La Liga. Được cho mượn từ Manchester United, Barca có quyền mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng Anh khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Rashford có cơ hội ở lại Barcelona sau khi Lewandowski ra đi. ẢNH: EPA

Cầu thủ người Anh Rashford đã ghi 14 bàn thắng và có 11 pha kiến ​​tạo trong thời gian thi đấu tại đội chủ sân Camp Nou, chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái. Mặc dù Barcelona dự định chiêu mộ một tiền đạo mới vào mùa hè này, Rashford đã chứng minh rằng anh có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm, giúp lấp đầy khoảng trống ghi bàn mà Lewandowski để lại.

Đội bóng của HLV Hansi Flick đang quan tâm đến tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid, trong khi tiền đạo Dusan Vlahovic của Juventus cũng được cho là có liên hệ. Lewandowski đã xác nhận tin tức về việc ra đi trong một bài đăng trên Instagram vào thứ Bảy và sẽ nói lời tạm biệt trong trận đấu cuối cùng của Barcelona trên sân nhà mùa giải này vào rạng sáng mai 18-5 gặp Real Betis.

Lewandowski rời Barca sau 4 mùa gắn bó. ẢNH: EPA

Trong đoạn phim tổng hợp về quãng thời gian thi đấu cho Barca, cầu thủ 37 tuổi Robert Lewandowski nói: "Sau bốn năm đầy thử thách và nỗ lực, đã đến lúc tôi phải ra đi. Tôi ra đi với cảm giác rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Bốn mùa giải, ba chức vô địch.

Tôi sẽ không bao giờ quên tình yêu thương mà người hâm mộ dành cho tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Catalonia là nơi tôi thuộc về trên trái đất này. Cảm ơn tất cả mọi người mà tôi đã gặp trong suốt bốn năm tuyệt vời này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Chủ tịch Joan Laporta vì đã cho tôi cơ hội được sống trọn vẹn chương tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của mình. Barca đã trở lại nơi nó thuộc về".