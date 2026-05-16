Pep Guardiola đưa ra thông tin gây sốc về Man City 16/05/2026 14:02

Đó là bình luận được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh). Manchester City đang bước vào giai đoạn cuối mùa giải với bốn trận đấu trong vòng 12 ngày và Pep Guardiola đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn trong trận chung kết FA Cup vào lúc 21 giờ hôm nay 16-5 gặp Chelsea, trong khi cuộc đua giành chức vô địch Premier League vẫn đang diễn ra gay cấn.

Pep Guardiola gây sốc khi tiết lộ các cầu thủ Manchester City không thể tập luyện trước trận chung kết FA Cup gặp Chelsea do lịch thi đấu dày đặc. Manchester City sẽ hành quân đến sân Wembley để tranh giành danh hiệu quốc nội thứ hai trong mùa giải này, xen kẽ giữa các trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Trước đó, đội bóng của Guardiola đã đánh bại Crystal Palace 3-0 để tiếp tục gây áp lực lên đội đầu bảng Arsenal. Đây là trận đấu đầu tiên trong chuỗi bốn trận đấu trong vòng 12 ngày, với trận gặp Crystal Palace được xếp lại lịch do Man City thi đấu tại Carabao Cup.

Pep Guardiola tuyên bố Man City không tập luyện gì trước chung kết FA Cup. ẢNH: HAYTERS TV

Man City đã vô địch Carabao Cup hồi cuối tháng 3. Bây giờ, họ đối đầu với Chelsea đang sa sút phong độ của Calum McFarlane ở chung kết FA Cup. Sau đó, họ sẽ hành quân đến làm khách trên sân của Bournemouth vào rạng sáng thứ tư 20-5 đá vòng 37 Premier League, trước khi kết thúc mùa giải bằng trận đấu trên sân nhà với Aston Villa vào Chủ nhật tuần sau.

Man City chỉ kém Arsenal hai điểm, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League trước các trận đấu với Burnley và Crystal Palace, nhưng Guardiola vẫn còn nhiệm vụ phải cân nhắc kỹ lưỡng các ưu tiên. Khi được hỏi liệu trận đấu với Bournemouth có ảnh hưởng đến đội hình ra sân đá chung kết với Chelsea hay không, Guardiola trả lời ngay lập tức: "Không hề. Đó là trận chung kết FA Cup".

"Tôi thích có bảy ngày nghỉ như Chelsea, nhưng khi bạn vô địch Carabao Cup và lọt vào chung kết một trong những giải đấu quốc nội này, bạn phải chấp nhận số ngày nghỉ ít hơn", HLV Pep Guardiola nói thêm trong cuộc họp báo trước trận đấu, ,"Chuyện đó đã từng xảy ra trong quá khứ khi chúng tôi giành được các danh hiệu và không cần phải nhớ lại nữa.

Đó là lịch thi đấu. Nó là như vậy. Tất nhiên, nó không lý tưởng, nhưng nó là như vậy, chúng tôi đã từng làm được điều đó trong quá khứ và hôm nay chúng tôi cũng sẽ phải làm điều đó. Các CLB lớn, bạn sẽ thấy, khi bạn ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn đối thủ, bạn sẽ nỗ lực hơn, bạn cố gắng làm điều đó và đó là điều bạn phải làm. Đơn giản vậy thôi.

Đây không phải là kịch bản hoàn hảo để chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup vì chúng tôi hoàn toàn không tập luyện gì kể từ trận đấu cuối cùng với Crystal Palace, nhưng tôi rất tin tưởng vào những gì chúng tôi phải làm - và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức".

Man City hay Chelsea sẽ giành FA Cup mùa này? ẢNH: MIRROR/GETTY

Khi được hỏi liệu ông đã xem lại trận hòa 1-1 của Man City trước Chelsea vào ngày 4-1 hay chưa, Guardiola nói: "Tôi không có thời gian. Tôi sẽ xem trên chuyến tàu (đến London đá chung kết). Họ chơi khác nhau trong mỗi hiệp: hiệp một thụ động hơn, hiệp hai quyết liệt hơn, chúng tôi có được đà của mình và cuối cùng họ đã gỡ hòa.

Chúng tôi phải đọc xem họ sẽ làm gì. Tôi đã xem trận đấu gần nhất của Chelsea với Liverpool (hòa 1-10, vì tôi muốn xem tinh thần và phong cách của đội như thế nào. Họ đã gặp khó khăn trong 15 hoặc 20 phút đầu tiên, nhưng Anfield luôn là một sân vận động như vậy, và sau đó họ đã lật ngược tình thế với một bàn thắng của Enzo Fernandez và khoảng thời gian đó rất tốt".

Mặc dù lịch thi đấu dày đặc, Man City vẫn có lợi thế khi sở hữu gần như toàn bộ đội hình khỏe mạnh, chỉ có Rodri là đang gặp vấn đề về chấn thương. Erling Haaland và Nico O'Reilly nằm trong số những cầu thủ được cho nghỉ trong chiến thắng dễ dàng trước Crystal Palace và sẽ có thể lực sung mãn cho trận chung kết FA Cup tại Wembley.