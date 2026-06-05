Đội tuyển Pháp ôm hận, Tây Ban Nha gây thất vọng 05/06/2026 13:00

(PLO)- Quá trình chạy đà của đội tuyển Pháp cho World Cup 2026 đã xuất hiện cú vấp đáng lo ngại, trong khi Tây Ban Nha không thắng nổi đối thủ yếu hơn.

Trong trận giao hữu diễn ra tại Nantes vào rạng sáng 5-6, đội tuyển Pháp bất ngờ để Bờ Biển Ngà ngược dòng đánh bại với tỷ số 2-1. Đây là kết quả khiến người hâm mộ Pháp không khỏi thất vọng, bởi đội bóng của HLV Didier Deschamps được kỳ vọng sẽ có màn thử lửa thuận lợi trước khi bước vào giải đấu lớn.

Pháp lựa chọn Bờ Biển Ngà làm “quân xanh” nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Senegal tại bảng I World Cup 2026, do cả hai đại diện này đều đến từ châu Phi.

Mọi chuyện ban đầu diễn ra khá suôn sẻ với đội chủ nhà. Cuối hiệp một, Rayan Cherki lên tiếng đúng lúc để đưa Pháp vượt lên dẫn trước. Bàn thắng này tưởng như sẽ giúp Les Bleus kiểm soát trận đấu dễ dàng hơn sau giờ nghỉ.

Thầy trò HLV Didier Deschamps bị thua ngược Bờ Biển Ngà. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà đã cho thấy họ không đến Nantes chỉ để đá giao hữu cho đủ thủ tục. Ngay đầu hiệp hai, Guela Doue ghi bàn gỡ hòa, kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sau đó, Amad Diallo, tiền vệ thuộc biên chế Manchester United, trở thành người hùng khi hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng châu Phi.

Kết quả này cũng mang ý nghĩa quan trọng với Bờ Biển Ngà, bởi tại World Cup 2026, họ nằm ở bảng E và chạm trán một đối thủ rất mạnh của châu Âu là Đức. Chiến thắng đội tuyển Pháp hùng mạnh vì thế được xem là liều thuốc tinh thần lớn trước ngày hội bóng đá thế giới.

Đội trưởng Ferran Torres ghi bàn cho Tây Ban Nha vẫn không thể thắng Iraq. Ảnh: EPA.

Ở một trận giao hữu khác, Tây Ban Nha cũng không có màn tổng duyệt như mong đợi. Nhà vô địch châu Âu bị Iraq cầm hòa 1-1 tại sân Estadio Abanca-Riazor. Thủ quân Ferran Torres giúp La Roja mở tỷ số từ rất sớm, nhưng Merchas Doski đã ghi bàn gỡ hòa đẹp mắt trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể tìm được bàn thắng quyết định. Trận hòa này là lời nhắc nhở cho thầy trò HLV Luis de la Fuente trước khi bước vào bảng H World Cup 2026, nơi họ sẽ gặp Saudi Arabia. Trong khi đó, Iraq sẽ tranh tài ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand.