HLV Park Hang-seo sử dụng 'tuyệt chiêu' tại World Cup 2026 05/06/2026 09:54

(PLO)- HLV Park Hang-seo đã áp dụng 'tuyệt chiêu' làm nhiễu loạn đối thủ của Hàn Quốc tại World Cup 2026, tương tự như ông đã từng làm ở tuyển Việt Nam.

Cựu HLV tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo hiện là Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA). Ông dẫn đội tuyển Hàn Quốc đến Mỹ dự World Cup 2026 với tư cách tổng quản (general manager) đội tuyển. HLV Park Hang-seo từng áp dụng một "tuyệt chiêu" cho đội tuyển Việt Nam từ SEA Games, AFF Cup đến Asian Cup, nhất là tại Asian Cup 2019 ở UAE. Đó là việc làm “rối não”, “nhiễu loạn” đối thủ khi họ phân tích số liệu đối phương.

Còn nhớ chuẩn bị cho Asian Cup 2019, trong trận giao hữu ở Việt Nam, nước ngoài đến những buổi tập trên sân, HLV Park Hang-seo đều xáo trộn số áo truyền thống mà các cầu thủ trong đội mặc thi đấu.

Chiêu trò của thầy Park Hang-seo là "làm nhiễu loạn" dữ liệu phân tích của đối phương khi Son Heung-min bất ngờ từ số 7 chuyển qua 13 trong trận giao hữu ở Utah thắng Trinidad - Tobago 5-0. Ảnh: Yonhap

Chiêu trò này đã được thầy Park Hang-seo bàn bạc với HLV Hong Myong-bo của tuyển Hàn Quốc áp dụng trong những trận giao hữu vừa qua của tuyển Hàn Quốc trên đất Mỹ.

Chẳng hạn ngôi sao đội trưởng Son Heung-min từ số áo truyền thống 7 chuyển sang 13 trong trận Hàn Quốc thắng Trinidad-Tobago 5-0. Trong khi đó, trung vệ Lee Tae-seok (đang đá cho Austria Wien) lại mặc chiếc áo số 7 của Son.

Trung vệ Lee Gi-hyuk của Gangwon mặc chiếc áo số 9, trung vệ Cho Yu-min (đã bị chấn thương nặng trong trận giao hữu thắng Trinidad- Tobago rời Mỹ về Hàn Quốc) lại mang áo số 10 của tiền vệ Lee Jae-sung đang đá cho Mainz 05.

Việc thay đổi này làm nhiều fan tỏ ra ngạc nhiên, tuy nhiên đây là chiến thuật “nhiễu loạn” phần mềm AI phân tích dữ liệu của các đội là đối thủ của tuyển Hàn Quốc.

Trận bán kết Asiad 2018, Son Heung-min "soi" cách chỉ đạo của HLV Park Hang-seo với học trò U-23 Việt Nam. Ảnh:CTP

Tại các giải lớn như World Cup, các đối thủ có đội ngũ chuyên gia phân tích dữ liệu cùng trang thiết bị rất hiện đại, chủ yếu việc xử lý số liệu đều thông qua các phần mềm. Các phần mềm này có cả phần mềm AI dựa vào nhận diện từng cá nhân trên sân qua số áo.

Đây là chuyện không mới, ai cũng biết HLV Park Hang-seo rất tinh tường và quái trong cách cầm quân. Khi còn dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, ông thường xuyên “gây nhiễu loạn” đối phương bằng cách này.

Bây giờ, làm “quan chức” cao cấp của đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup, thầy Park Hang-seo lại áp dụng trên.