Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu nhì bảng sau Hàn Quốc 13/05/2026 15:11

(PLO)- Tuyển Việt Nam kiếm điểm trước Hàn Quốc thì khó nhưng UAE, hay Yemen, Lebanon đều sáng cửa...

Đội tuyển Việt Nam ở bảng E cùng với Hàn Quốc, UAE và đội thắng của cặp Lebanon/Yemen. Nhiệm vụ của thầy trò Kim Sang-sik là phải đánh chiếm ngôi nhì bảng ở vòng chung kết châu Á 2027.

Cuộc chơi lớn chỉ còn 7 tháng nữa. Giải đấu diễn ra ngày 7-1 đến ngày 5-2. Có 24 đội tranh tài cũng là một điều thú vị, nhất là cho những đại diện Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Cuộc chạm trán gần nhất giữa tuyển Việt Nam và Hàn Quốc là ngày 17-10-2023 trên sân Suwon World Cup 2002, chủ nhà thắng 6-0. Ảnh: Yonhap.

Các đối thủ bảng E chỉ có Hàn Quốc là hầu như không có cơ hội để tuyển Việt Nam đánh bại, còn lại UAE hay Lebanon, Yemen thì thầy trò HLV Kim Sang-sik đều có thể làm được.

Lịch sử Việt Nam đối đầu UAE cũng từng thắng, từng thua. Hồi Asian Cup 2007 Việt Nam đồng chủ nhà từng đánh bại UAE 2-0 tại Mỹ Đình. Hồi đó, tuyển UAE rất mạnh có Ebrahim Mattar vốn được mệnh danh “Maradona Trung Đông”.

Còn ở vòng loại World Cup 2022, giai đoạn 2, Việt Nam cũng đánh bại UAE 1-0. Lượt về đá tập trung tại UAE (do đại dịch COVID- 19), tuyển Việt Nam thua 2-3. Cũng cần nhớ là lượt về, UAE tăng cường 4 ngoại binh nhập tịch từ Brazil và Argentina.

Việt Nam từng đánh bại UAE vài lần. Ảnh: CTP.

Ngày nay, UAE vẫn mạnh hơn so với Việt Nam, bên cạnh thứ hạng FIFA thì giải vô địch của họ cũng rất nhiều cầu thủ ngoại rất giỏi. Tuy nhiên, Việt Nam không ngại chạm trán với UAE. Còn lại Lebanon và Yemen, đội tuyển Việt Nam thậm chí có cơ hội nhiều hơn. Đáng chú ý những năm qua, hai đội tuyển quốc gia này đang tuột dốc.

Bốn đại diện Đông Nam Á tập trung ở bảng D, E và F, trong đó Việt Nam có nhiều hy vọng hơn Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Có một chi tiết đáng tham khảo ở Asian Cup 2027 rơi vào tháng 1 và kéo dài trong một tháng. Lúc đó tại vòng bảng, các tuyển thủ Hàn Quốc đang chơi bóng ở nước ngoài... chưa về. Có thể vào vòng tứ kết, bán kết... họ mới rời CLB về đá giải châu Á, điều vẫn thường thấy ở đội Hàn Quốc khi dự các giải châu lục.

Nói chung với các đại diện Đông Nam Á thì bảng nào cũng là bảng tử thần, tuyển Việt Nam ở bảng E cũng thế.

Asian Cup có 24 đội, sau vòng bảng là vòng 16 đội có đến 4 trong 6 đội xếp thứ 3 mỗi bảng vào tứ kết.