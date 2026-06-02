McTominay tiết lộ cuộc gọi của Sir Alex Ferguson: 'Con khỏe không' 02/06/2026 12:59

Scott McTominay chia sẻ về khoảnh khắc anh nhấc máy và phát hiện HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đang gọi và anh chưa bao giờ quên những lời ông thầy đồng hương người Scotland nói với mình. Scott McTominay đã tiết lộ cách một bài phát biểu khích lệ từ Sir Alex đã truyền cảm hứng cho một trong những mùa giải tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của anh.

McTominay đã nâng tầm lối chơi của mình lên một đẳng cấp mới kể từ khi rời Manchester United để gia nhập Napoli vào tháng 8 năm 2024. Anh đã giúp Napoli giành chức vô địch Serie A ngay trong mùa giải đầu tiên, trở thành một huyền thoại trong lòng người hâm mộ. McTominay cũng đóng vai trò quan trọng giúp Scotland lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup sau gần ba thập kỷ.

Tiền vệ McTominay thừa nhận anh không hề biết ai gọi khi nhận cuộc gọi từ một số lạ hồi đầu mùa giải. Nhưng anh rất vui vì đã quyết định nghe máy bởi vì đó không ai khác ngoài Fergie gọi để đưa ra một vài lời khuyên.

McTominay rất vui khi nhận được cuộc gọi của HLV huyền thoại Sir Alex. ẢNH: NUR PHOTO

McTominay nói: "Tôi đã nói chuyện với Sir Alex Ferguson, điều đó thật tuyệt vời. Ông ấy đã gọi cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn vì ông ấy đã dành thời gian nói chuyện với tôi, hỏi thăm tôi về tình hình bóng đá và những thứ tương tự. Thật tuyệt khi được nói chuyện với Sir Alex.

Tôi chỉ là một cậu bé khi Sir Alex rời khỏi Manchester United (năm 2013). Vì vậy, việc ông ấy nhớ đến tôi là điều vô cùng đặc biệt, bởi vì theo tôi, ông ấy là người vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Điện thoại không hiển thị số người gọi. Tôi nhấc máy và chỉ nói "Alo?", vì tôi luôn nghe máy mọi cuộc gọi. Tôi cảm thấy mình phải làm vậy.

Và Sir Alex Ferguson chỉ nói, "Con khỏe không?". Thế là tôi nhanh chóng nhận ra đó là ai. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Có lẽ nó bình thường hơn những gì mọi người nghĩ - giống như bạn bè gọi điện hỏi thăm sức khỏe vậy. Nhưng, đúng vậy, đó thực sự là một khoảnh khắc đặc biệt".

Sir Alex Ferguson là huyền thoại của Manchester United. ẢNH: MIRROR

McTominay đã cảnh báo các đối thủ của Scotland tại World Cup 2026 rằng họ không chỉ đến Bắc Mỹ để góp mặt cho đủ số lượng. Trả lời phỏng vấn tạp chí GQ, cựu sao của MU McTominay nói thêm: "Thành thật mà nói, không có thời gian để ngại ngùng. Bạn phải đối mặt với những thử thách như thế này một cách trực diện, và bạn phải thực sự suy nghĩ về mục tiêu và thành tựu. Những thứ tương tự như vậy.

Nhưng đó là một quá trình từng trận một. Bạn không bao giờ được nhìn quá xa về phía trước. Điều đó tương đối đơn giản: Bạn phải cống hiến hết sức mình trong mỗi trận đấu, bất kể đó là cho CLB hay đội tuyển quốc gia. Điều đó không thay đổi sự thật. Đây là World Cup, rõ ràng nó mang một tầm quan trọng đặc biệt hơn".

"Nhưng phương châm sống và cách tiếp cận của tôi đối với mọi trận đấu là: tất cả đều bình đẳng. Cứ tự tin bước ra sân và thể hiện hết khả năng của mình."