Nhà tiên tri World Cup phán quyết Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha vô địch 01/06/2026 14:31

(PLO)- World Cup 2026 còn chưa khởi tranh nhưng một dự đoán gây chấn động đã khiến người hâm mộ bóng đá bàn tán dữ dội, với nhà tân vô địch Bồ Đào Nha.

Michael Bruno, người đàn ông Brazil tự nhận có khả năng siêu nhiên, tuyên bố Bồ Đào Nha sẽ lên ngôi vô địch thế giới và Cristiano Ronaldo sẽ chạm tay vào danh hiệu còn thiếu lớn nhất trong sự nghiệp.

Bruno không phải cái tên xa lạ với những người quan tâm đến các lời tiên đoán trước World Cup. Ông từng gây chú ý khi khẳng định mình đã dự đoán đúng ba nhà vô địch trong bốn kỳ World Cup gần nhất. Trước giải đấu năm 2010 tại Nam Phi, Bruno từng chọn Tây Ban Nha là đội đăng quang. Khi ấy, La Roja đã đánh bại Hà Lan trong trận chung kết nhờ bàn thắng quyết định của Andres Iniesta ở hiệp phụ, qua đó lần đầu tiên vô địch thế giới.

Đến World Cup 2014 trên đất Brazil, Bruno tiếp tục đoán Đức sẽ bước lên đỉnh cao. Dự đoán này cũng trở thành sự thật khi “Cỗ xe tăng” vượt qua Argentina trong trận chung kết. Bốn năm sau tại Nga, ông lại đặt niềm tin vào Pháp và Les Bleus đã đánh bại Croatia để lần thứ hai nâng cúp vàng.

Nhà tiên tri dự đoán Ronaldo giành cúp thế giới cùng tuyển quốc gia. Ảnh: EPA.

Dù vậy, chuỗi dự đoán chính xác của Bruno đã dừng lại ở World Cup 2022. Khi đó, ông tin Pháp sẽ bảo vệ thành công ngôi vương, nhưng đội bóng của Didier Deschamps lại gục ngã trước Argentina sau loạt sút luân lưu nghẹt thở ở trận chung kết tại Qatar.

Sai lầm ấy không khiến Bruno mất tự tin. Trước thềm World Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được đồng tổ chức bởi Mỹ, Canada và Mexico, nhà ngoại cảm người Brazil tiếp tục đưa ra lựa chọn đầy táo bạo. Trong cuộc phỏng vấn với Globo Esporte, ông khẳng định mình đã nói về kịch bản này từ năm 2022 và chưa từng thay đổi quan điểm.

“Kể từ năm 2022, tôi đã liên tục nói đội nào sẽ vô địch thế giới. Từ thời điểm đó đến nay, tôi luôn tin rằng Bồ Đào Nha sẽ trở thành nhà vô địch World Cup”, Bruno chia sẻ. Theo Bruno, cuộc đua vô địch tại World Cup 2026 sẽ xoay quanh sáu đội tuyển lớn gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Argentina, Bồ Đào Nha và Brazil. Tuy nhiên, ông cho rằng Selecao châu Âu mới là đội đi đến cuối cùng, giành chiếc cúp vàng đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này vào ngày 19-7.

Messi và tuyển Argentina khó qua vòng tứ kết World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Dự đoán này lập tức gây chú ý vì Cristiano Ronaldo vẫn đang là một phần của đội tuyển Bồ Đào Nha. Nếu tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026, siêu sao này sẽ bước vào giải đấu ở tuổi 41. Một chức vô địch thế giới, nếu xảy ra, sẽ là cái kết như mơ cho sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của CR7.

Bruno cũng đưa ra nhận định về những ứng viên khác. Ông cho rằng Argentina, nhà đương kim vô địch, khó tiến xa hơn vòng tứ kết. Brazil thậm chí được dự đoán sẽ dừng bước trước bán kết, trong đó tình trạng thể lực của Neymar là yếu tố đáng lo ngại.

Theo Bruno, Neymar có thể chưa đạt trạng thái tốt nhất để dự giải. Ông cho rằng nếu Brazil tiếp tục xây dựng lối chơi xoay quanh ngôi sao này, đội bóng áo vàng xanh có nguy cơ lặp lại sai lầm chiến thuật từng khiến họ thất bại ở World Cup 2022.