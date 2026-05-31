HLV Luis Enrique và PSG chạm hàng loạt kỷ lục Champions League 31/05/2026 08:40

(PLO)- Luis Enrique tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử Champions League sau khi dẫn dắt Paris Saint-Germain (PSG) đánh bại Arsenal ở trận chung kết mùa giải 2025-2026.

Chiến thắng của PSG giúp đội bóng nước Pháp bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu, đồng thời đưa nhà cầm quân người Tây Ban Nha bước vào nhóm những HLV vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Với chức vô địch mới nhất cùng PSG, Luis Enrique đã có tổng cộng ba danh hiệu Champions League trong sự nghiệp huấn luyện. Thành tích này giúp ông sánh ngang với những tên tuổi lừng lẫy như Pep Guardiola, Zinedine Zidane và Bob Paisley. Đây đều là những chiến lược gia từng tạo nên các triều đại rực rỡ tại những CLB hàng đầu châu Âu.

Dù vậy, vị trí số một vẫn thuộc về Carlo Ancelotti. HLV người Ý hiện là nhà cầm quân giàu thành tích nhất lịch sử Cúp C1/Champions League với 5 lần đăng quang. Kỷ lục ấy vẫn là cột mốc rất khó chạm tới, kể cả với những HLV xuất sắc nhất hiện nay.

HLV Enrique 3 lần vô địch Champions League. Ảnh: EPA.

Việc Luis Enrique gia nhập nhóm HLV ba lần vô địch Champions League càng làm nổi bật tài năng và bản lĩnh của ông. Trước đây, ông từng đưa Barcelona lên đỉnh châu Âu. Giờ đây, ông tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi biến PSG thành thế lực thực sự tại Champions League.

Thành công này cũng giúp PSG trở thành đội bóng thứ hai trong kỷ nguyên Champions League bảo vệ thành công chức vô địch, sau Real Madrid. Với Arsenal, nỗi đau lại kéo dài thêm. Pháo thủ một lần nữa lỡ hẹn với chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Trận chung kết cũng chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Joao Neves. Tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau 120 phút thi đấu bền bỉ, thông minh và đầy sức ảnh hưởng ở khu vực giữa sân.

PSG lần thứ 2 liên tiếp vô địch châu Âu cấp CLB. Ảnh: EPA.

PSG cho thấy sự áp đảo rõ rệt về mặt thế trận. Đại diện nước Pháp kiểm soát bóng tới 75%, trong khi Arsenal chỉ có 25%. Số lần dứt điểm cũng phản ánh khác biệt lớn giữa hai đội, khi PSG tung ra 21 cú sút, còn Arsenal chỉ có 7 lần uy hiếp khung thành đối phương.

Trong một đêm mà PSG kiểm soát gần như toàn bộ trận đấu, Arsenal đã chiến đấu đến cùng nhưng vẫn không thể đổi vận. Còn với Luis Enrique, đây là chiến thắng đưa ông lên hàng huyền thoại, khẳng định vị thế của một trong những HLV xuất sắc nhất thế hệ hiện tại.