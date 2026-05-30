Nóng: Liverpool sa thải Arne Slot, lộ diện HLV mới 30/05/2026 18:58

(PLO)- Liverpool sa thải Arne Slot sau khi đánh giá cuối mùa giải và Andoni Iraola đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng mới tại Anfield.

Cách đây ít phút, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin, Liverpool đã chính thức chia tay HLV Arne Slot chỉ một năm sau khi ông giành chức vô địch Premier League. Đội chủ sân Anfield đã đưa ra quyết định này một cách miễn cưỡng nhưng hiểu rằng việc không bảo vệ được chức vô địch Ngoại hạng Anh là một thất bại và họ cần phải xây dựng lại từ đầu.

Mùa giải này, HLV Arne Slot đã thua 20 trận và kết thúc ở vị trí thứ năm Premier League, khiến người hâm mộ phẫn nộ và một số cầu thủ chủ chốt - như Mohamed Salah (người hiện đã rời Liverpool) - lên tiếng về lối chơi của đội.

Mới đây, Salah đã hồi tưởng lại những ngày tháng huy hoàng khi Liverpool còn là "đội bóng tấn công theo phong cách heavy metal" dưới thời HLV Jurgen Klopp trong một bài đăng trên mạng xã hội, được nhiều người cho là lời mỉa mai nhắm vào Arne Slot.

Liverpool xác nhận rằng quá trình bổ nhiệm HLV mới đang được tiến hành, đồng thời cho biết thêm: "Arne Slot ra đi với chức vô địch Ngoại hạng Anh trong tay và lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng tôi".

Andoni Iraola đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng mới của Liverpool. Cựu HLV của Bournemouth được Richard Hughes đưa đến Premier League, người sau đó đã chuyển đến Liverpool làm giám đốc thể thao. Iraola, 43 tuổi, đã đàm phán với một số CLB trên khắp châu Âu.

Liverpool kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ năm, chỉ vừa đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới sau khi chi kỷ lục 415 triệu bảng Anh cho thị trường chuyển nhượng mùa hè. Điều đó xảy ra bất chấp việc họ đã hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng của Anh, lần đầu tiên là với Florian Wirtz với giá 116,5 triệu bảng và sau đó là với Alexander Isak với giá 125 triệu bảng.

Nhưng Isak đã phải ngồi ngoài phần lớn mùa giải vì chấn thương, còn Wirtz thì gặp khó khăn trong việc hòa nhập dù nổi tiếng từ khi chuyển đến từ Bayer Leverkusen. Liverpool cũng không thể tái lập vinh quang tại Champions League dưới thời Klopp, khi bị loại bởi Paris Saint-Germain ở vòng 16 đội và tứ kết dưới thời Arne Slot.

Iraola (phải) được coi là ứng cử viên lớn nhất thay thế Slot (giữa). ẢNH MIRROR

Để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng, việc theo bước Klopp, một trong những HLV biểu tượng trong lịch sử Liverpool, luôn là điều khó khăn. Nhiều người hâm mộ xem Xabi Alonso là người kế nhiệm lý tưởng. Tuy nhiên, Xabi Alonso vừa mới nhận lời dẫn dắt Chelsea. Vì thế Iraola, người vừa chia tay Bournemouth, hiện là ứng cử viên hàng đầu thay thế Slot tại đội chủ sân Anfield.

Andoni Iraola đã dẫn dắt Bournemouth giành vé dự Europa League và xây dựng lối chơi hấp dẫn tại các đội bóng của mình, nhưng ông chưa từng dẫn dắt một CLB nào tầm cỡ như Liverpool sau các quãng thời gian làm việc tại Larnaca, Mirandes và Rayo Vallecano.