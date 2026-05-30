CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE 2026 Arsenal mộng soán ngôi vô địch của PSG 30/05/2026 06:39

(PLO)- Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, Arsenal đã trở lại đỉnh cao bóng đá Anh và giờ đứng trước cơ hội hoàn tất mùa giải trong mơ bằng chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử khi chạm trán PSG.

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG) đang hướng đến kỳ tích bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu và mở ra một thời kỳ thống trị mới dưới thời Luis Enrique, trong khi Arsenal đi săn lịch sử.

Trận chung kết Champions League tại Budapest (Hungary) vào đêm 30-5 (lúc 23 giờ) là cuộc tranh tài giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu. Đây còn là màn đối đầu giữa hai dự án bóng đá được xây dựng theo những con đường hoàn toàn khác nhau.

PSG và giấc mơ xây dựng đế chế mới

PSG bước vào trận đấu với vị thế của nhà vô địch. Đội bóng thủ đô nước Pháp đang đứng trước cơ hội trở thành CLB đầu tiên kể từ Real Madrid bảo vệ thành công chức vô địch Champions League trong kỷ nguyên hiện đại. Thành tích này là lời khẳng định đanh thép cho cuộc cách mạng mà HLV Luis Enrique đã thực hiện kể từ khi tiếp quản đội bóng năm 2023.

Sau giai đoạn phụ thuộc vào những siêu sao như Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe, PSG giờ đây mang bộ mặt hoàn toàn khác. Đó là tập thể đề cao tính tổ chức, kỷ luật chiến thuật và tinh thần đồng đội. Luis Enrique đã biến đội bóng từng bị chỉ trích vì thiếu bản sắc trở thành một cỗ máy chiến thắng thực sự.

Mùa trước, PSG lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp Champions League danh giá sau hơn một thập kỷ đầu tư khổng lồ từ Qatar Sports Investments. Giờ đây, họ đang đối diện cơ hội nâng tầm thành công đó thành một triều đại.

Sức mạnh lớn nhất của PSG nằm ở hàng công đáng sợ. Đội bóng Pháp đã ghi 44 bàn tại Champions League mùa này, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Ousmane Dembele vẫn là niềm hy vọng lớn nhất sau mùa giải bùng nổ. Bên cạnh đó là Khvicha Kvaratskhelia, ngôi sao người Georgia đang có phong độ hủy diệt, cùng tài năng trẻ Desire Doue.

Tin vui cho PSG là Dembele nhiều khả năng kịp bình phục chấn thương bắp chân để ra sân. Achraf Hakimi cũng đang chạy đua với thời gian nhằm góp mặt trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Sự trở lại của bộ đôi này có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong cách vận hành lối chơi của Luis Enrique.

Dù được đánh giá cao hơn, HLV người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra thận trọng. Ông xem Arsenal là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại và thừa nhận PSG có thể phải thay đổi cách tiếp cận quen thuộc nếu muốn giữ chiếc cúp ở lại Paris.

Arsenal khao khát viết lại lịch sử

Nếu PSG đại diện cho quyền lực và tham vọng, Arsenal lại là câu chuyện về sự kiên trì. HLV Mikel Arteta đã dành gần bảy năm để xây dựng đội bóng thành London. Từ một tập thể mất phương hướng, Arsenal từng bước trở thành ứng viên hàng đầu tại châu Âu.

Không sở hữu nguồn tài chính gần như vô hạn như PSG hay Manchester City, đội chủ sân Emirates phát triển bằng chiến lược dài hạn, đầu tư hợp lý và niềm tin tuyệt đối vào dự án của mình.

Thành quả lớn nhất đến ở mùa giải năm nay khi Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh kéo dài suốt 22 năm. Danh hiệu ấy giúp Pháo thủ thành London giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng suốt nhiều mùa giải liên tiếp. Giờ đây, họ chỉ còn cách chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử đúng một trận đấu.

Khác với PSG, Arsenal gây ấn tượng nhờ khả năng phòng ngự xuất sắc. Đội bóng Anh mới để lọt lưới 6 bàn trên hành trình tiến vào chung kết và vẫn duy trì thành tích bất bại. Cặp trung vệ Gabriel - William Saliba đang được xem là một trong những bộ đôi chắc chắn nhất châu Âu. Phía trên họ là Declan Rice, lá chắn thép giúp Arsenal kiểm soát khu trung tuyến và hạn chế tối đa khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Ở mặt trận tấn công, Bukayo Saka tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất. Những pha xử lý đột biến của tuyển thủ Anh có thể trở thành chìa khóa giúp Arsenal xuyên thủng hàng thủ nhà đương kim vô địch.

Thierry Henry, huyền thoại của Arsenal, thừa nhận PSG hiện vẫn nhỉnh hơn về kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận đấu lớn. Tuy nhiên, ông tin rằng chức vô địch Ngoại hạng Anh vừa qua có thể mang lại sự tự tin cực lớn cho các học trò của HLV Arteta.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua phát biểu đầy thách thức của tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly trong lễ ăn mừng chức vô địch quốc nội. Sau nhiều năm bị chế giễu là đội bóng luôn thất bại ở thời khắc quyết định, Arsenal giờ muốn chứng minh họ đã trưởng thành.

Budapest là nơi định đoạt tất cả, giữa một PSG với tham vọng dựng nên đế chế mới của bóng đá châu Âu và bên còn lại là Arsenal đang tìm kiếm khoảnh khắc lịch sử sau hai thập kỷ chờ đợi.