Yamal gục ngã, Tây Ban Nha nhận cú sốc cực mạnh trước World Cup 28/05/2026 12:54

(PLO)- Tây Ban Nha bước vào World Cup với vị thế của nhà vô địch châu Âu, nhưng không khí quanh La Roja lại không thật sự yên ổn, khi tài năng trẻ Yamal gặp vấn đề sức khỏe.

Trước thềm hành trình ở bảng H của tuyển Tây Ban Nha, HLV Luis de la Fuente phải đau đầu vì tình trạng thể lực của nhiều trụ cột, trong đó đáng chú ý nhất là Lamine Yamal.

Ngôi sao trẻ của Barcelona có nguy cơ vắng mặt ở hai trận đầu tiên gặp Cape Verde và Saudi Arabia. Chấn thương gân kheo từ tháng 4 khiến cầu thủ 18 tuổi chưa đạt trạng thái tốt nhất, buộc ban huấn luyện Tây Ban Nha phải tính toán kỹ lưỡng thay vì mạo hiểm sử dụng quá sớm.

Yamal không phải trường hợp duy nhất khiến De la Fuente lo lắng. Rodri, chủ nhân Quả bóng vàng sau chiến tích Euro 2024, vẫn chưa tìm lại phong độ cao nhất kể từ ca chấn thương dây chằng chéo trước vào tháng 9-2024. Mikel Merino và Nico Williams cũng được triệu tập dù mùa giải ở cấp CLB của họ bị ảnh hưởng nặng bởi vấn đề thể lực.

Yamal hiện không có sức khỏe tốt nhất. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng. Với nền tảng từ chức vô địch Euro, La Roja kỳ vọng tái hiện hành trình huy hoàng của thế hệ từng vô địch Euro 2008 rồi lên đỉnh thế giới tại Nam Phi hai năm sau đó. De la Fuente cũng không giấu tham vọng khi khẳng định đội hình hiện tại đủ khả năng mang đến thêm nhiều niềm vui cho bóng đá Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, nhà cầm quân này vẫn tỏ ra thận trọng. Ông thừa nhận Tây Ban Nha có thể vô địch World Cup, nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi thứ đã được bảo đảm. Theo De la Fuente, vẫn còn nhiều đội tuyển cùng đẳng cấp và đủ sức tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Việc giành ngôi đầu bảng H có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu chỉ xếp thứ hai, Tây Ban Nha có nguy cơ phải gặp đương kim vô địch Argentina ngay từ vòng 32 đội. Đó là kịch bản mà La Roja chắc chắn muốn tránh.

HLV De la Fuente còn nhiều nỗi lo. Ảnh: EPA.

Cape Verde bị xem là đội yếu nhất bảng, nhưng đại diện châu Phi không đến World Cup để làm nền. Quốc đảo chưa đến 500.000 dân từng gây tiếng vang khi đánh bại Cameroon ở vòng loại và vào tứ kết Cúp châu Phi 2023. Vì vậy, Tây Ban Nha vẫn phải cẩn trọng trong trận ra quân tại Atlanta.

Trong khi đó, Uruguay bước vào giải với câu hỏi lớn dành cho Marcelo Bielsa. Nhà cầm quân người Argentina nổi tiếng khắt khe và giàu cá tính, nhưng chính điều đó từng khiến phòng thay đồ Uruguay xuất hiện rạn nứt. Những chỉ trích từ Luis Suarez khiến Bielsa phải thừa nhận uy tín của mình đã bị ảnh hưởng.

Sau khi Suarez và Edinson Cavani chia tay đội tuyển, Uruguay đặt nhiều kỳ vọng vào Federico Valverde. Tiền vệ của Real Madrid được xem là gương mặt lĩnh xướng thế hệ mới, trong bối cảnh đội bóng Nam Mỹ muốn tránh cảnh bị loại ngay từ vòng bảng lần thứ hai liên tiếp.

Rodri cũng bị ảnh hưởng bởi di chứng chấn thương. Ảnh: EPA.

Saudi Arabia cũng đến giải trong trạng thái bất ổn. HLV Herve Renard bị sa thải chưa đầy hai tháng trước ngày khai mạc và Georgios Donis được chọn thay thế.

Dù từng tạo địa chấn khi đánh bại Argentina tại Qatar, bóng đá Saudi Arabia vẫn chưa chứng minh được bước tiến thực sự. Khoản đầu tư khổng lồ vào giải quốc nội chưa đủ giúp đội tuyển thoát khỏi hình ảnh một tập thể dễ hụt hơi ở các sân chơi lớn.