Pep Guardiola chia tay, Man City mở cuộc tháo chạy kinh hoàng 26/05/2026 13:06

(PLO)- Kỷ nguyên huy hoàng của Pep Guardiola tại Manchester City cuối cùng cũng đi đến hồi kết, và sắp tới chắc chắn có nhiều biến động tại Etihad.

Sau gần một thập kỷ thống trị bóng đá Anh và châu Âu, chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola chính thức chia tay sân Etihad, khép lại một trong những triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Sự ra đi của Guardiola được dự báo sẽ kéo theo cuộc đại cải tổ mạnh mẽ tại Man City. Theo nhiều nguồn tin, Enzo Maresca đang là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng. Nhà cầm quân người Ý được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới với lối chơi trẻ trung và giàu năng lượng hơn.

Tuy nhiên, Pep Guardiola không phải cái tên duy nhất nói lời chia tay. John Stones cùng Bernardo Silva cũng đã khép lại hành trình nhiều năm gắn bó với đội bóng thành Manchester. Điều đó khiến phòng thay đồ của Man City đứng trước nguy cơ biến động cực lớn trong mùa hè này.

Người gác đền Donnarumma làm mất suất James Trafford. Ảnh: EPA.

Ở vị trí thủ môn, tương lai của James Trafford đang trở nên khó đoán. Từng được xem là người kế thừa lâu dài của Ederson, thủ thành trẻ người Anh lại bất ngờ thất thế sau khi Gianluigi Donnarumma cập bến Etihad. Dù có nhiều màn trình diễn tốt ở đấu trường quốc nội, Trafford hiểu rằng anh cần bắt chính thường xuyên nếu muốn cạnh tranh vị trí số một tuyển Anh với Jordan Pickford.

Hàng phòng ngự của Man City cũng chuẩn bị chứng kiến nhiều thay đổi lớn. Sau khi chiêu mộ Marc Guehi, đội chủ sân Etihad hiện sở hữu quá nhiều trung vệ chất lượng như Ruben Dias, Josko Gvardiol hay Abdukodir Khusanov. Điều này khiến tương lai của Nathan Ake trở nên mong manh, đặc biệt khi hậu vệ người Hà Lan liên tục vật lộn với chấn thương.

Trong khi đó, Manuel Akanji chắc chắn rời đội bóng sau khi Inter Milan kích hoạt điều khoản mua đứt. Một cái tên khác cũng gây chú ý là Rico Lewis. Tài năng trẻ từng được xem là “viên ngọc tương lai” lại bất ngờ bị Guardiola hạn chế sử dụng ở mùa giải vừa qua.

Rodri không chắc ở lại Etihad sau khi Pep Guardiola rời đi. Ảnh: EPA.

Tuyến giữa mới là nơi khiến người hâm mộ Man City lo lắng nhất. Rodri được cho là đang cân nhắc khả năng gia nhập Real Madrid để trở lại Tây Ban Nha. Viễn cảnh mất chủ nhân Quả bóng vàng mới là cú sốc cực lớn với đội bóng thành Manchester, nhất là khi họ từng chật vật ra sao trong quãng thời gian Rodri dính chấn thương.

Ngược lại, khả năng Mateo Kovacic chia tay CLB lại không gây quá nhiều bất ngờ. Tuổi tác cùng những chấn thương kéo dài khiến vai trò của tiền vệ Croatia giảm mạnh. Kalvin Phillips cũng gần như chắc chắn bị thanh lý sau quãng thời gian đáng quên tại Etihad.

Nếu tuyến giữa mất hàng loạt nhân sự, Enzo Fernandez được xem là mục tiêu lý tưởng để tái thiết đội hình dưới thời Maresca.

Ông thầy người Tây Ban Nha có ảnh hưởng lớn đến dàn sao Man City. Ảnh: EPA.

Trên hàng công, bộ khung tương lai của Man City sẽ xoay quanh Erling Haaland, Antoine Semenyo, Jeremy Doku và Rayan Cherki. Điều đó khiến nhiều cầu thủ khác cảm thấy bất an. Omar Marmoush được cho là không hài lòng với vai trò dự bị, còn Savinho cũng đối diện tương lai mờ mịt vì thiếu thời gian thi đấu.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Jack Grealish. Sau quãng thời gian thi đấu không như kỳ vọng và liên tiếp gặp vấn đề thể lực, ngôi sao người Anh dường như đã đi đến hồi kết tại Etihad. Một cuộc “thay máu” quy mô lớn đang chờ Man City ngay sau khi Pep Guardiola khép lại triều đại huy hoàng của mình.