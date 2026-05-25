Những chiếc vé Champions League lịch sử ở các giải châu Âu 25/05/2026 16:38

(PLO)- Các giải vô địch hàng đầu châu Âu đã khép lại vào cuối tuần, đồng thời xác định đầy đủ những đại diện góp mặt tại Champions League mùa 2026-2027.

Tâm điểm lớn nhất đến từ Serie A, nơi Juventus và AC Milan bất ngờ văng khỏi nhóm dự Champions League danh giá nhất.

Ở vòng cuối giải Ý, Juventus chỉ có trận hòa trước Torino, còn AC Milan gây thất vọng khi thất bại trước Cagliari. Hai cú sảy chân này mở đường cho Como và AS Roma tạo nên bước ngoặt ngoạn mục.

Como đánh bại Cremonese 4-1 để cán đích trong top 4, trong khi Roma thắng Verona 2-0. Nhờ đó, Inter Milan, Napoli, AS Roma và Como trở thành bốn đại diện của Serie A tại cúp châu Âu.

Juventus bất ngờ mất suất đá Cúp C1 châu Âu. Ảnh: EPA.

Tại Bundesliga, cuộc đua tốp 4 cũng chỉ được định đoạt ở vòng cuối. Stuttgart dù chỉ hòa Frankfurt vẫn giữ được vị trí thứ tư do Hoffenheim thua Borussia Monchengladbach và không thể vượt lên. Như vậy, nước Đức có Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig và Stuttgart tranh tài ở Champions League mùa tới.

La Liga ít kịch tính hơn khi năm suất dự Champions League đã được xác định trước vòng hạ màn. Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid và Real Betis là những đội đại diện cho bóng đá Tây Ban Nha.

Tại Ngoại hạng Anh, Liverpool giữ chắc vị trí thứ năm sau trận hòa Brentford, qua đó giành chiếc vé cuối cùng đến Champions League. Đội bóng vùng Merseyside sẽ cùng Arsenal, Manchester City, Manchester United và Aston Villa góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Manchester United trở lại đấu trường lớn châu Âu. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Ligue 1 đã kết thúc sớm hơn một tuần. Paris Saint-Germain, RC Lens, Lille và Lyon là bốn đại diện của bóng đá Pháp.

Danh sách này tạo nên một mùa Cúp châu Âu rất đáng chờ đợi, đặc biệt với sự xuất hiện gây sốc của Como và việc hai ông lớn Juventus, AC Milan phải đứng ngoài cuộc chơi.